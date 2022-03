Neue Lebensfreude – nur ohne Partys: Annika Neidhardt litt an Long Covid

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Glücklich steht Annika Neidhardt auf dem Kofel, den sie von der Klinik aus immer gesehen hat. In Oberammergau fand sie ihre Freude wieder. © privat

Als Häufchen Elend ist Annika Neidhardt nach Oberammergau gekommen. So haben sie die Ärzte beschrieben. Traurig, wütend, nichts konnte sie sich merken, für alles fehlte die Kraft. Diagnose: Long Covid. Nach drei Wochen Therapie verließ sie die Klinik als fröhlicher Mensch mit neuem Lebensmut. Doch Corona hat sie verändert.

Oberammergau – Eine Freundin ruft an. Ob Annika nicht mitkommen will. Ein bisschen unter Leute gehen, was trinken. Feiern. Spaß haben. Auf keinen Fall. Panik steigt in Annika Neidhardt auf, wenn sie an Menschenansammlungen denkt. Ihr bricht der kalte Schweiß aus, stellt sie sich einen Abend in der Disco im Ort vor. Mit ein paar Freunden treffen – okay. Sofern sie sich zurückziehen kann, wenn ihr das ganze Gewusel zu viel wird. Weggehen und Partymachen – unvorstellbar. „Für mich ist das gelaufen. Ich will da nirgends mehr hin.“ Sagt eine junge Frau mit 23 Jahren.

Annika Neidhardt erkrant an Corona: „Jetzt lieg’ ich im Rettungswagen und versuche, irgendwie zu atmen“

Annika Neidhardt hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das, sagt sie, hat etwas mit ihr gemacht. Psychisch. Nicht nur, weil sie Angst hatte, zu ersticken, sie eine Woche im Krankenhaus lag und ihr danach die Kraft fehlte, mit dem Hund in den Garten zu gehen – ohne Krücken wäre sie zusammengebrochen. Das allein war schlimm, das Schlimmste aber war: Es hörte nicht auf. Auch nicht Wochen nach der Erkrankung, als sie schon wieder arbeitete und versuchte, den Alltag zu meistern. „Es kam nie der Moment, in dem ich sagen konnte: Es geht mir gut.“ Annika Neidhardt erkrankte an Long Covid. Mittlerweile kann sie das wieder sagen: Es geht ihr gut. Nach einer Therapie in Oberammergau. Ganz gesund aber ist sie noch nicht. Und die Angst vor vielen Menschen ist geblieben.

Als eine der ersten Fachkliniken in Deutschland entwickelte das Gesundheitszentrum in Oberammergau ein Long-Covid-Programm. © Gesundheitszentrum Oberammergau

Angesteckt hat sich die 23-Jährige im Frühjahr 2021 wohl beim Geburtstag ihres kleinen Bruders. Dabei waren sie vorsichtig. Nur die engste Familie kam, die beiden Schwestern, die Mama. Zwei Tage später „hab’ ich gedacht, ich sterb’“. Der Schnelltest am Morgen – positiv. „Da bin ich kurz in Panik verfallen.“ Richtig Angst aber bekommt sie abends. Den Tag verbringt sie auf der Couch, der Husten kommt. Auf dem Weg zum Klo fällt sie zweimal auf den Boden, die Beine geben einfach nach. Plötzlich bekommt sie keine Luft mehr. „Voll die Schnappatmung.“ Sie ruft ihre Mutter an. Die findet ihre Tochter, eine bis dahin vitale junge Frau ohne Vorerkrankung, wie sie versucht, Luft in ihre Lungen zu pressen. „Ich bin doch gesund“, denkt sich Neidhardt permanent auf dem Weg ins Krankenhaus. „Jetzt lieg’ ich im Rettungswagen und versuche, irgendwie zu atmen.“

Nach einer Woche Krankenhaus: Ohne Kraft, um allein ins Haus zu gehen

Eine Woche bleibt sie in der Klinik in Kronach, den ganzen Tag in diesem „Scheißzimmer“. Den ganzen Tag starrt sie auf dessen Wände. Fernsehschauen ist zu anstrengend, lesen sowieso. Jedes Essen findet sie, die so gerne isst, einfach nur eklig. Sechs Kilogramm nimmt sie in den sieben Tagen ab, in denen sogar der Weg vom Bett zum Klo fast zu weit ist. Haare waschen, duschen – für alles fehlt die Kraft. Besuchen darf sie wegen der Corona-Auflagen niemand. Eigentlich ist Neidhardt gerne allein, in dieser Woche weint sie oft deswegen. Es fühlt sich anders an. Bedrückend. Einsam. Zumindest das Atmen funktioniert besser. Ihr reicht’s. Sie will nach Hause.

Neidhardt lebt in Nordhalben im oberfränkischen Landkreis Kronach. Ein Ort mit um die 1700 Einwohner, in dem jeder jeden kennt. Die ganze Nachbarschaft weiß, dass Corona „die Annika“ in die Klinik gebracht hat. Als sie im Krankentransport daheim ankommt, „ist das eine Sensation“. Alle stehen am Fenster und winken. „Und ich hatte keine Kraft, selbst zur Haustür zu gehen. So peinlich.“

In den zweiten Stock über die Treppe: Oben ist das T-Shirt durchgeschwitzt

Langsam erholt sich Neidhardt. Nach acht Wochen geht sie wieder in die Arbeit, Mittagsbetreuung an der Grundschule. In den zweiten Stock kommt sie dort nur mit einer Pause im ersten. Oben angekommen, ist das T-Shirt am Rücken durchgeschwitzt. Was sie aber am meisten nervt: „Mein Hirn.“ Auf nichts kann sich die 23-Jährige konzentrieren. Erzählt ihr jemand etwas, hat sie es zehn Sekunden später vergessen. Schickt sie jemand zum Einkaufen, damit sie Äpfel, Zahnpasta, Käse und Brot mitbringt, packt sie nur das Brot ein. Maximal. Den Rest weiß sie nicht mehr. An Studieren ist nicht zu denken. Lehrerin will sie werden, doch kein Online-Seminar – wegen Corona läuft zu der Zeit alles über den Computer – hält sie durch. Eineinhalb Stunden dauert es, nach zehn Minuten muss sich Neidhardt hinlegen. Fix und fertig. Das zehrt an der Psyche. Als „fast depressiv“ beschreibt die junge Frau ihren Zustand. „Ich war so wütend auf mich selbst. Bin vor mir selbst erschrocken. Das war nicht mehr ich.“

Die Ärzte diagnostizieren Long Covid, Langzeitfolgen, die nach einer Corona-Infektion auftreten können. Ihre Reha in Oberammergau wird genehmigt. Drei Wochen spazieren gehen, Atemübungen, Physiotherapie, Gespräche. Als eine der ersten Fachkliniken in Deutschland für Reha in den Bereichen Kardiologie, Pneumologie und Orthopädie brachte das Gesundheitszentrum ein Long-Covid-Programm auf den Weg und entwickelte ein entsprechendes Behandlungskonzept. Seit dem Frühjahr 2021 werden Betroffene aus der Bundesrepublik behandelt, monatlich etwa 30, sie bleiben zwischen drei und vier Wochen. Die Nachfrage, sagt Sprecherin Lilo Brückner, sei heute deutlich größer. Doch mehr Kapazitäten bleiben im Haus nicht. Im Juli 2021 waren neben Neidhardt zwei weitere Frauen, Anfang 40 und Mitte 30, wegen Long Covid in Oberammergau.

Annika Neidhardt erholt sich Schritt für Schritt: Treppensteigen ohne Schnappatmung ein Glücksgefühl

Sie tauschten sich über ihre Symptome und Probleme im Alltag aus. Nicht aber an diese Unterhaltungen erinnert sich die junge Frau besonders. Sondern an jene mit Corona-Leugnern. Mit etlichen hat sich die junge Frau unterhalten. Als sie ihre Geschichte hörten, „haben sie große Augen bekommen“. Weil sie begriffen: Diese junge Frau ist nicht zum Spaß da, sie hat erlebt, was Corona in manchen Fällen bedeutet: Dass man Selbstverständliches nicht mehr leisten kann, dass die Kraft für den Alltag fehlt. Mit ihrer Geschichte will Neidhardt ein wenig aufklären und wachrütteln. Auch die Menschen zum Impfen bringen. Eine Möglichkeit, die sie damals noch nicht hatte.

Schritt für Schritt erholt sich Neidhardt in Oberammergau. Sie beginnt zu radeln, Nordic Walking, in der dritten Woche kann sie Treppen wieder selbst nach oben gehen. „Ein richtiges Glücksgefühl“ erlebt sie seitdem beim Treppensteigen ohne Schnappatmung und Schweißausbrüche. Manchmal freut sie sich so sehr, dass sie die Stufen mit Vollgas nach oben rennt.

Nach drei Wochen Reha in Oberammergau: „Ich gehe gesund“

„Ich gehe gesund.“ So fühlte es sich an für Annika Neidhardt, als sie nach drei Wochen nach Hause fuhr. Auch wenn ihr Kopf immer noch nicht so funktionierte, wie sie das gewohnt war. Nach wie vor fallen ihr manchmal Wörter nicht ein, mit Namen tut sie sich schwer. Dennoch steigt sie ab April wieder voll ins Studium ein, unterrichtet zudem elf Stunden an einer Realschule. Lange hat sie überlegt, ob sie diese Aufgabe übernehmen soll. „Aber mein Hirn muss gefördert werden.“ Deshalb schreibt sie seit der Reha auch Tagebuch, notiert, was am Tag zuvor passiert ist, was sie gegessen hat. Während ihrer Zeit in Oberammergau hatte sie keine Ahnung, was es am Vortag zu Mittag gegeben hatte.

Seit ihrer Reha ist sie immer wieder zurückgekommen, ist auf den Kofel und Laber gewandert, hat dort einen Freund gefunden. Für sie wurde Oberammergau ein besonderer Ort. Weil sie dort ihre Lebensfreude wiederentdeckt hat. Auch wenn es eine andere ist als früher. Eine ohne große Partys.