Ammergauer Alpen: Neues Image gegen den Corona-Frust

Von: Tanja Brinkmann

Den traumhaften Blick ins Graswangtal genießen diese Ausflügler. © Ammergauer Alpen

Die Zahlen sind ernüchternd. Minus 30 bis 60 Prozent bei Gästeankünften und Übernachtungen im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Corona, bringen Frank Peters zum Umdenken. Deshalb arbeitet der Geschäftsführer der Ammergauer Alpen an einer neuen Image-Kampagne. Dabei setzt er stark auf den Naturpark und das Thema Gesundheit.

Ammertal – Frank Peters stellt die Zeiger auf Null. Ganz nüchtern. Ohne mit den Umständen zu hadern. „Wir werden uns auf einem deutlich niedrigeren Niveau einpendeln müssen“, sagt der Geschäftsführer der Ammergauer Alpen. Das wird spätestens beim Blick auf die Zahlen deutlich. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Corona, verzeichnete die Tourismus-GmbH, die für Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Ettal, Oberammergau, Saulgrub und Unterammergau zuständig ist, 2021 ein Minus zwischen 30 und 60 Prozent. 118 203 Gäste blieben im vergangenen Jahr 579 487 Nächte im Ammertal, das sind gegenüber 2020 immerhin 12,5 und gegenüber 2019 stattliche 50,27 Prozent weniger Urlauber, die 7,6 beziehungsweise 32,99 Prozent weniger Nächte in einer der sechs Gemeinden verbrachten (detaillierte Zahlen siehe Kasten).

Nichts war’s also mit der erhofften Aufholjagd. Als die Betriebe 2021 zu Pfingsten wieder öffnen durften, „kamen die Buchungen sehr zögerlich“, erinnert sich Peters. Grund dafür seien die unterschiedlichen Regelungen und die dadurch bedingte fehlende Planungssicherheit für die Gäste gewesen. Auch die fehlenden Testmöglichkeiten vor Ort – „zu wenige und zu selten offen“ – hätten dazu beigetragen. Ein Dilemma, das nicht allein die Ammergauer Alpen trifft. Insbesondere die Zeit, in der zum Geimpft- oder Genesenen-Status noch ein Corona-Test gemacht werden musste, hat viele Destinationen hart getroffen. „Das passt einfach nicht zur Urlaubsstimmung“, meint Peters. Er nennt 2021 „ein Rumpfjahr“. Eines, in dem zu den eingeschränkten Kapazitäten in der Gastronomie vor allem an Wochenenden und in den Ferien noch unzählige Tagesausflügler dazukamen. Die Folge: „lange Wartezeiten, automatisch Qualitätsverluste und schlechte Laune.“

Image-Kampagne mit sportlich-frechen Bildern und Aussagen

Peters, der seit vergangenem Juli im Amt ist, will aber nicht lamentieren. Stattdessen schlagen der Geschäftsführer und sein Team eine ganz andere Richtung ein. „Wir arbeiten an einer neuen Image-Kampagne, mit sportlich-frechen Bildern und Aussagen“, verrät Peters. Zum einen gelte es, das Thema Naturpark-Region deutlich stärker hervorzuheben. Zum anderen wollen sich die Ammergauer Alpen in Sachen Gesundheit in Verbindung mit den beiden Moorheilbädern Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub besser aufstellen. „Wir setzen künftig stark auf Aufenthaltstourismus“ in einer Wander-, Bersteiger-, Bike- und Gesundheitsregion. Dazu sollen Bilder, beispielsweise von einem Wald mit dem Spruch „Luft holen, so viel Du willst“, anregen. „Reduziert, aber klar“, nennt es der gebürtige Bremer. Themen, bei denen sich jeder an die eigene Nase fassen kann. Und ins Grübeln kommt, ob er sich und seiner Gesundheit nicht endlich wieder etwas Gutes tun sollte. Für Peters „eine riesige Herausforderung“. Aber eine, die er gerne anpackt. Er ist überzeugt von dem Produkt, dem Urlaub im Naturpark und den sechs dazugehörigen Gemeinden. Berg, Wald, Wiesen und Almen sowie Flüsse, Bäche und Seen sind die Säulen, auf die er setzt.

Gerade in Sachen Naturpark „waren wir bislang viel zu lokal unterwegs“, sagt der Geschäftsführer selbstkritisch. „Da können wir viel mehr erreichen.“ Auch die Heilbäder, die bislang zu 50 Prozent mit Gästen aus Bayern ausgelastet sind, nimmt er stärker in den Fokus. „Wie können wir damit auch in anderen Regionen Deutschlands punkten?“ All das gehört für Frank Peters zur Arbeit an einem neuen, modernen, sportlich-frechen Image. Dafür möchte er auch alle beteiligten Partner zusammenbringen und ein gegenseitiges Verständnis schaffen.