„War eine tolle Sache“: Walter Rutz zieht sich von Posten zurück - und freut sich auf Neuanfang nach der Passion

Von: Tanja Brinkmann

Beim Haar- und Barterlass 2021 weiß Walter Rutz noch nicht, ob und in welcher Form die Passionsspiele 2022 stattfinden können. © Dominik Bartl

Nach knapp acht Jahren ist Schluss. Walter Rutz hört als Werkleiter und Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH auf. Für ihn war’s eine spannende, aber gerade wegen der coronabedingten Verschiebung auch sehr fordernde Zeit.

Oberammergau – Eine Passion, die wollte Walter Rutz verantworten. Eigentlich. „Organisatorisch waren’s aber zwei“, sagt der Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH und zudem Leiter des Eigenbetriebs Kultur. Nach der corona-bedingten Absage des Gelübdespiels verlängerte er seinen Vertrag um weitere zwei Jahre. Die enden nun am 31. Dezember. Der Gedanke, seinen Hut für 2030 wieder in den Ring zu werfen, kam dem 59-Jährigen nie. „Ich hab’s sehr gern gemacht, es war eine tolle Sache. Jetzt freue ich mich aber, noch einmal etwas ganz Neues anzufangen.“ Was das sein wird, steht bislang nicht fest. „Ich habe ein paar Optionen“, verrät der dreifache Familienvater, „muss mich aber erst orientieren.“

Das gilt genauso für die Gemeinde. Die Ausschreibung, um einen geeigneten Nachfolger zu finden, ist bereits veröffentlicht. Für Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) handelt es sich hierbei „um eine Schlüsselstelle“. Logisch, dass sich der oder die Neue um das nächste Passionsspiel kümmern muss. „Aber auch 2034 schwelt schon mit.“ Noch ist zwar keine Entscheidung gefallen, wie Oberammergau damit umgeht. „400 Jahre sind natürlich schon etwas Besonderes“, räumt Rödl ein. Ob es allerdings wie 1984 wieder ein Sonderspiel gibt, steht bis dato nicht fest. Da jährte sich die Erfüllung des Gelübdes, das fortan das Dorf vor der Pest verschonte, zum 350. Mal. Das weiß Rutz freilich. Sollte sich der Gemeinderat jedoch für eine Aktion, in welcher Form auch immer, zum Jubiläum aussprechen, „würde es Sinn machen, das Ganze bis 2040 in einer Hand zu lassen“.

Rutz erstellt für Nachfolger eine Dokumentation der Passionsspiele

Das hat sich auch bei ihm bewährt – für die Passion 2020 und 2022. Als der studierte Betriebswirt 2015 nach „einer schönen Zeit bei einer Filmproduktion“ seinen neuen Job in Oberammergau antrat, wusste er, „dass das eine große Sache ist und viel Arbeit bedeutet“. Die Passion ist schließlich ein eigenes Unternehmen, bei dem 150 Millionen „über den Ladentisch“ fließen und das gut 1800 Mitwirkende beschäftigt. Eines, bei dem der Gemeinderat allerdings ein gewichtiges Wort mitzureden hat. „In Corona-Zeiten war das sehr konstruktiv, sonst eher schwierig. Ich denke nur an die Diskussion über die Öffnungszeiten der Kantine.“ Was Rutz dabei stört, dass in dem Gremium viel Persönliches mitschwingt. „Da wird man nicht unbedingt nach seiner Arbeit bewertet.“ Eine leise Vorahnung davon hatte er freilich, schließlich saß er ein Jahr bis zu seinem Jobantritt für die Fraktion „Mit Augenmaß“ im Gemeinderat.

Als Werkleiter musste er erst einmal Aufbauarbeit leisten. Zu seinen Anfängen als Werkleiter „war nichts da, wir standen auf der grünen Wiese“. Eine Dokumentation: Fehlanzeige. Genau damit beschäftigt sich Rutz aktuell, um seinem Nachfolger entsprechendes Daten- und Zahlenmaterial zu hinterlassen. Was ihn und sein Team – „das Wichtigste ist, gute Leute um sich zu haben“ – etwas überrollte, waren die enormen Auflagen. Wesentlich mehr und auch höhere als in den Jahren zuvor. Vor allem für 2022. Erstmals galt es, ein eigenes Sicherheitskonzept zu erstellen, das nun einen kompletten DinA4-Ordner füllt. Zudem musste der Vertrieb organisiert und Arrangements geschnürt werden. All das war in trockenen Tüchern, die Proben liefen – dann kam Corona. Verbunden mit der Herkulesaufgabe, innerhalb von einem halben Jahr 42 000 Karten zu stornieren. „Eine Herausforderung und eine echte Leistung von meinen Mitarbeitern“, sagt Rutz. Die enorme Eigenmotivation seines sehr jungen Teams, mit dem er die Passion im vergangenen Jahr stemmte, zog auch ihn mit. „Das war richtig super.“

Ungewissheit sorgt für „Wahnsinnsdruck“

Die Pandemie brachte gerade für das Gelübdespiel viele Fragezeichen mit sich. Vor allem die Ungewissheit, ob es 2022 tatsächlich stattfinden kann, zehrte an allen. Der Geschäftsführer und Werkleiter spricht von „einem Wahnsinnsdruck“. Er hatte allein 90 Verträge auf dem Tisch, die neu verhandelt werden mussten – für den Vertrieb, die Sicherheit, die Shuttle, Grundstücke et cetera. Dazu kamen immer neue Vorgaben, unter denen die Großveranstaltung über die Bühne gehen sollte. „Zum Glück wurde letztlich alles gelockert.“ Ein weiteres Glück war, dass die interne Teststrategie gefruchtet hat „und nie zwei Hauptdarsteller gleichzeitig positiv waren“. Das Ergebnis – 416 000 Zuschauer und ein Gewinn von 48,7 Millionen Euro – nennt Rödl „wahnsinnig“. Das unter schwierigsten Voraussetzungen zu erreichen, schreibt der Bürgermeister auch Rutz zu. „Er hat seine Arbeit super gemacht.“

Parallel dazu stand der passionierte Motorradfahrer als Josef von Arimathäa, ein Fürsprecher von Jesus, auf der Bühne. „Das war die einzige Zeit, in der ich mal nicht greifbar war.“ Für Rutz willkommene Stunden, fast eine Erholung, in denen er neue Energie tanken konnte. Auch 2030 will er dabei sein, in welcher Form auch immer. „Darüber mache ich mir noch keine Gedanken.“ Klar ist, dass die Passion, die er erstmals von einer anderen Seite und sehr intensiv kennenlernen durfte, ein wichtiger Teil seines Lebens ist. „Das Ganze funktioniert vor allem wegen der Inszenierung, der Bühne mit den Lebenden Bildern und der Musik“, sagt Rutz. Wie es damit weitergeht, bleibt spannend.