Klettersteig-Drama: Mädchen (8) stürzt ab - und stirbt

Furchtbarer Unfall am Klettersteig: Ein achtjähriges Mädchen aus München ist auf dem Ettaler Manndl rund 50 Meter abgestürzt.

Oberammergau - Die Achtjährige ist später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das Kind hatte sich auf der Südseite des Ettaler Manndls auf dem Abstieg befunden. Es war mit seiner Mutter unterwegs und hatte gerade das sogenannte „Weibl“ passiert, einen Zwischengipfel. „Das Mädchen war wohl mit einem Kletterset ausgestattet“, sagt Martin Kees von der Polizei Oberammergau. Wie die Achtjährige dennoch abstürzen konnte und ob sie gesichert war, werde derzeit ermittelt.

Mädchen stürzt an Ettaler Mandl ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mehrere Wanderer hatten den Sturz beobachtet und leisteten sofort Erste Hilfe, bis per Hubschrauber ein Notarzt eintraf. Das Mädchen wurde von den Kräften der Bergwacht Oberammergau und der Besatzung des Rettungshubschraubers schwer verletzt geborgen und in das Unfallkrankenhaus in Murnau geflogen. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte starb die Achtjährige dort in der Nacht zum Montag an ihren schweren Verletzungen. Der erst modernisierte Klettersteig gilt als nicht schwierig, ist grundsätzlich auch für Anfänger und junge Kletterer geeignet. Ein Kletterset ist aber Pflicht.

Mehrere Augenzeugen sahen Sturz

Die Zeugen des Unfalls wurden von der Bergwacht sicher ins Tal begleitet. Sie wurden von Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes betreut. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeistation Oberammergau geführt.

