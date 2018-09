Mädchen (8) stürzt in den Tod: Tragischer Bergunfall am Ettaler Mandl

Dramatischer Bergunfall am Ettaler Mandl. Dabei verunglückte ein achtjähriges Mädchen tödlich.

Oberammergau - Ein achtjähriges Mädchen aus dem Raum München befand sich am Sonntagnachmittag in Begleitung eines Elternteils beim Abstieg vom Gipfel des Ettaler Mandls. Kurz nach Erreichen des sogenannten „Weibls“ stürzte das Kind aus noch ungeklärter Ursache über die Südseite des Ettaler Mandls entlang des Klettersteigs über eine Höhe von etwa 50 Metern ab.

Der Absturz wurde von mehreren Personen beobachtet, wie die Polizeiinspektion Oberammergau berichtet. Diese leisteten sofort erste Hilfe bis zum Eintreffen der des Rettungshubschraubers „Christoph Murnau“, der einen Notarzt absetzte.

Mädchen stürzt an Ettaler Mandl ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Mädchen wurde von den Kräften der Bergwacht Oberammergau und der Besatzung des Rettungshubschraubers schwer verletzt geborgen und in das Unfallkrankenhaus in Murnau geflogen. Trotz aller Bemühungen erlag das Mädchen in der folgenden Nacht seinen Verletzungen.

Die Zeugen des Unfalls wurden von der Bergwacht sicher ins Tal begleitet. Sie wurden von Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes betreut. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeistation Oberammergau geführt.

mm/tz

