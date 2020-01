Autofahrer verwüsten Skipiste - dann folgt Ekel-Aktion am Lift

Eine frisch präparierte Skipiste der Wanklifte in Oberammergau ist von einem Auto zerstört worden. Vor Ort machte die Polizei zudem noch eine eklige Entdeckung.

Oberammergau - Eine Skipiste in Oberammergau ist von einem Auto zerstört worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat am frühen Donnerstagmorgen (23.1.) zwischen 3.15 und 3.30 Uhr ereignet.

Ein Auto befuhr zu dieser Zeit die Skipiste der Wanklifte in Oberammergau. Von Talstation bis zum Ausstieg hinterließ der Pkw tiefe Reifenspuren in der ohnehin geringmächtigen Schneedecke, so die Polizei.

Die bereits am Abend vorher präparierte Piste wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beträgt nach Auskunft des Betreibers etwa 400 bis 500 Euro.

Bisher konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen hellen Kleinwagen/Kombi handelt, der mit drei Personen besetzt war. Laut Polizei „verrichteten diese zudem noch ihre Notdurft am Ausstieg des Tellerliftes.“

Der Vorgang wird von der Polizeistation Oberammergau bearbeitet. Hinweise auf Fahrer und Beifahrer werden dort gerne entgegengenommen, Telefonnummer 08822/94583-25.

