Bub (10) prallt mit Fahrrad gegen Pkw und wird durch die Luft geschleudert - schwer verletzt

Von: Manuela Schauer

Schreckensmoment am Mittwochmorgen: Ein Bub aus Oberammergau hat sich bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Er war nach einer Kollision mit einem Auto mit dem Rücken auf die Straße geprallt.

Oberammergau – Ein schrecklicher Unfall hat sich am Mittwochfrüh in Oberammergau ereignet. Ein Zehnjähriger auf einem Rad kollidierte mit einem Pkw, erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau gebracht werden. Das Unglück geschah gegen 7.30 Uhr an der Aufackerstraße.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Bub ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © IMAGO/Marius Bulling

Oberammergau: Bub (10) bei Unfall verletzt

Ein 35-Jähriger war mit seinem VW Golf von der Kaserne kommend in nördliche Richtung unterwegs. Unmittelbar nach der Kasernenmauer fuhr das einheimische Kind mit seinem Rad von rechts kommend direkt von der Wiese auf die Straße, die es offensichtlich in Richtung Latschenkopfstraße überqueren wollte. Wie Zeugen berichteten, sei der Bub zu schnell gewesen, um noch rechtzeitig vor der Fahrbahn anhalten zu können. Der 35-Jährige hatte laut Angaben der Polizei Oberammergau keine Möglichkeit, den Aufprall an der rechten Fahrzeugseite zu vermeiden. Der Zehnjährige wurde in die Luft geschleudert und prallte im Anschluss mit dem Rücken auf die Fahrbahn.

Das Rad wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, die rechte Pkw-Seite demoliert. Der Schaden liegt insgesamt bei 1500 Euro.

