„Eindrucksvolles Engagement gegen Antisemitismus“ - Christian Stückl erhält Toleranzpreis für Zivilcourage

Von: Manuela Schauer

Hält seine Urkunde für den Toleranzpreis in den Händen: Christian Stückl (M.) mit Susanne Breit-Keßler und Udo Hahn. © ANDREAS MAYR

Viel Anerkennung ist Christian Stückl einmal mehr entgegengeschwappt: Der Spielleiter der Oberammergauer Passion hat den Toleranzpreis bekommen. Dazu eine Laudatio, die auch seine Mutter berührte.

Oberammergau – Sie strahlt ihn an, ihre Augen lachen. Vor Glück. Vor Respekt. Vor Liebe. „Ich kann stolz sein“, sagt Roswitha Stückl. Auf ihn, Christian Stückl, ihren Sohn. Einmal mehr darf sie am Donnerstag mit ihrem Ehemann Peter einem Festakt beiwohnen, bei dem der 60-Jährige die zentrale Rolle einnimmt. Diesmal in vertrauten Gefilden, im Foyer des Oberammergauer Passionstheaters. Die Evangelische Akademie Tutzing verleiht ihrem Sohn den Toleranzpreis. Wegen Corona erst zwei Jahre später.

Wichtige Persönlichkeiten erscheinen zu diesem Anlass. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, zum Beispiel. Roswitha Stückl und sie umarmen sich herzlich zur Begrüßung. Auch Hans-Joachim Heßler, Präsident des Oberlandesgerichts München und des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Vize-Landrat Dr. Michael Rapp, Bürgermeister Andreas Rödl, Freunde und Passionsdarsteller teilen diesen Moment mit Christian Stückl. Seine Eltern mittendrin.

Botschaft Stückls wieder besonders notwendig

Ihr Spross ist ein echter Preissammler, ohne es darauf anzulegen, was er auch diesmal ausdrücklich betont. Bayerische Verfassungsmedaille in Silber, Abraham-Geiger-Preis, zuletzt die Buber-Rosenzweig-Medaille. Nur ein paar Beispiele aus der langen Liste an Auszeichnungen. Viel Ruhm und Ehre für den Oberammergauer. Trotzdem „bleibt er normal“, schwärmt die Mama. „Er ist nicht abgehoben.“ Sie kennt ihn. Weiß, wie er tickt. Eine gewisse Harmoniesucht bescheinigt sie ihrem Sohn. „Er mag nicht streiten, sagt aber seine Meinung.“

Mamas ganzer Stolz: Roswitha Stückl mit Sohn Christian Stückl. © Andreas Mayr

Genau das ist es, wofür der Passionsspielleiter und Intendant des Münchner Volkstheaters überregional geachtet und geschätzt wird. Stückl steht zu dem, was er denkt und fühlt. Selbst, wenn er damit aneckt. „Ihre persönliche Gradlinigkeit, Ihre individuelle Wahrheitssuche, die manchen auch schon zur Weißglut gebracht hat, hat die Akademie Tutzing veranlasst, Ihnen die Auszeichnung für Zivilcourage zu verleihen“, sagt die frühere evangelische Regionalbischöfin, Susanne Breit-Keßler, in ihrer Laudatio „Ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus ist eindrucksvoll. Ihre Inszenierungen sind leidenschaftliche Plädoyers gegen jede Menschenverachtung.“ In diesen „bösen“ Tagen, sei die Botschaft Stückls wieder besonders notwendig.

Frühere evangelische Regionalbischöfin findet starke Worte

Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Mit jedem einzelnen ihrer Worte vermittelt Breit-Keßler Vertrautheit, Wertschätzung, ja sogar Bewunderung für den Preisträger. Mal auf amüsante Weise, mal auf nachdenkliche oder berührende. Auf jeden Fall immer treffend, findet die Mama. Die einstige Regionalbischöfin nutzt viele Adjektive, um Christian Stückl zu charakterisieren. Provokant zum Beispiel. „Weil Sie einen herausrufen aus den bierdimpfeligen Herrgottwinkeln dieser Welt, in denen man vorurteilsvoll beieinander hockt und unhinterfragt das vor sich hinredet, was man immer schon gesagt hat.“ Empathisch, leidenschaftlich – und vor allem mutig. Das hat er auch bei der Wahl der Passionsdarsteller stets bewiesen. So dürften verheiratete Frauen seit mehr als 30 Jahren die Maria spielen. 1990 hat erstmals ein Protestant eine Hauptrolle bekommen, inzwischen auch Muslime.

Amüsant und tiefgründig ist die Laudatio von Susanne Breit-Keßler. © Andreas Mayr

Nur Toleranz im ursprünglichen Sinn, das kann sie bei dem 60-Jährigen beileibe nicht erkennen. Stückl lacht in seine FFP2-Maske hinein, wie alle anderen Anwesenden. Breit-Keßler liefert die Erklärung für ihre These. „Bereit, eine andere Anschauung, Einstellung, andere Sitten, Gewohnheiten gelten lassen? Nicht selbstverständlich und automatisch, nicht, wenn Sie sie als falsch, als gefährlich und womöglich zerstörerisch erkannt haben“, sagte sie. Das würde der Oberammergauer überhaupt nicht ertragen, da würde eher grantig und wild werden, wenn er erkennt, was eben gerade nicht zu tolerieren ist. Für die frühere Regionalbischöfin steht eines unumwunden fest: Christian Stückl „ist eine grandiose Herausforderung, die wir dringend brauchen, um dieses Leben couragiert menschenwürdig zu gestalten“.

So viel Lob und Anerkennung – „da freut sich doch jede Mutter“, sagt Roswitha Stückl. Die rührende Laudatio muss sie erst einmal sacken lassen. Auch ihren Sohn lassen die Worte von Breit-Keßler ganz und gar nicht kalt. „Jetzt hat mich jemand mit der Rede erschlagen.“ Er sei sich dessen gar nicht bewusst, was die Rednerin über ihn berichtete. Bereits in seiner Kindheit – er ist in der Gasthof Rose aufgewachsen, sein erster „Lehrplatz“ war der Stammtisch – hat er damit begonnen, Dinge zu hinterfragen. Einmal, erzählt der Passionsspielleiter, der seit seinem Herzinfarkt Ende Februar die Finger von Zigaretten lässt und dafür Applaus erntet, habe er seinen Opa gefragt, was der Antisemitismus bei der Passion sei. Doch der druckste herum. „Da wusste ich, da muss ich nachforschen.“ Was Stückl bis heute tut. Der Theaterintendant unterscheidet nicht zwischen Religion, Aussehen oder Herkunftsland, nimmt nicht einmal den Ausdruck Mitbürger in den Mund. „Wir sind alle miteinander Bürger“, sagt er energisch. Deshalb grenzt er bei der Passion niemanden aus. Weder einen Afghanen noch einen Nigerianer. „Es ist logisch, dass junge Leute, die hier aufwachsen, unsere Leute sind.“

