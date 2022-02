Einheimischer Jungunternehmer steht vor dem Aus - weil niemand einen Raum für ihn hat

Von: Elena Royer

Andreas Schröder (re.) vor seiner alten Halle. © privat

Jungunternehmer Andreas Schröder aus Oberammergau verlor die angemietete Halle für seine Auto-Aufbereitung. Jetzt steht der 27-Jährige vor dem Aus, weil er keinen neuen Raum für sein Unternehmen findet.

Oberammergau - Junge Unternehmen haben es nicht leicht. Sie müssen sich gegen die Konkurrenz behaupten und sich erst mal einen Namen machen. Hinzu kam in den letzten beiden Jahren erschwerend die Corona-Krise, die vielen Selfmade-Unternehmern Knüppel zwischen die Beine warf. Bei Andreas Schröder aus Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sind es aber andere Umstände, die den 27-Jährigen um die Zukunft seiner Auto-Aufbereitung bangen lassen.

Mit 21 Jahren gründete Andreas Schröder in Oberammergau die „Auto Aufbereitung Oberammergau“. In einer angemieteten Halle mit Waschplatz und Hebebühne empfing er seine Kunden, bis ihm im Sommer vergangenen Jahres sein Vermieter grundlos, wie Schröder sagt, kündigte. „Ich durfte die Halle nicht mal selbst leeren“, erzählt er im Gespräch mit Merkur.de. Seitdem lagert er sein gesamtes Equipment bei Freunden.

„Ich bin seitdem an auf Hallensuche“, erzählt Schröder, der seine gut 15 Stammkunden nicht verlieren möchte. In den vergangenen Jahren hat sich der Jungunternehmer einen Kundenstamm aufgebaut, der bis nach Starnberg und Tutzing reicht.

Oberbayerischer Jungunternehmer hofft, bald eine Halle zu finden

Schröder und seine drei Angestellten versuchen nun, die Zeit bis eine neue Halle gefunden ist, zu überbrücken, indem sie ihre Dienste mobil anbieten. Anfragen gebe es zwar, jedoch sei das nichts auf Dauer. Das Wetter macht dem Auto-Aufbereiter oft einen Strich durch die Rechnung. „Das belastet mich sehr“, so der 27-Jährige. An Spitzentagen konnte er sich in seiner Halle um bis zu sechs Autos kümmern. Normal sind drei bis vier. Aber ohne eigene Halle sind es noch weniger.

Schröder hat sich schon mehrere Hallen in Oberammergau und Umgebung angeschaut, jedoch kam nie ein Mietvertrag zustande. „Oft brauchten die Vermieter die Halle dann trotzdem selbst oder sie wollen keinen Auto-Aufbereiter.“ Bis die Saison im April wieder so richtig Fahrt aufnimmt, hofft Schröder, eine Halle gefunden zu haben. Ein großes Zelt oder Pavillon wären nur eine Notlösung. Sein Traum wäre es, irgendwann einmal die Auto-Aufbereitung hauptberuflich zu machen. „Derzeit klappt das noch nicht, denn die Kunden reichen noch nicht“, erklärt der Jungunternehmer, der aktuell 40 Stunden pro Woche bei einer Firma im Logistikbereich arbeitet.

Oberammergauer Bürgermeister würde gerne helfen

Weil er selbst nicht mehr weiter wusste, suchte Schröder das Gespräch mit Andreas Rödl, dem Bürgermeister von Oberammergau. „Der würde gerne helfen, aber kann es aktuell auch nicht“, fasst Schröder das Ergebnis zusammen. Auf Nachfrage von Merkur.de bestätigt Rödl, dass er dem jungen Unternehmer gerne helfen möchte. Die Gemeinde sei derzeit auf der Suche nach weiteren Flächen. „Wir stehen mit den Behörden in Kontakt und hoffen, bald etwas ausweisen zu können“, erklärt Rödl.

„Sind auf einheimische Unternehmen angewiesen“ - aber Ausweisung neuer Flächen dauert

Jedoch gehe das nicht sofort, auch wenn dem Bürgermeister das am liebsten wäre. „Bei uns sind aktuell mehrere auf der Suche nach einer Halle, aber leider müssen wir alle vertrösten“, so Rödl. „Ich kann nicht sagen, wann es so weit ist, weil Behörden mit einbezogen werden müssen und oft auch naturschutzrechtliche Fragen geklärt werden müssen.“ Er versteht Schröder und andere Unternehmer aber gut, sagt er, und es tut ihm auch immer leid, wenn Bürger mit solchen Problemen zu ihm kommen.

Aktuell kann er nur helfen, indem er Kontakte vermittelt und Tipps gibt, wenn er hört, dass eine Halle in der Umgebung vermietet wird. „Viel können wir nicht machen, denn das sind dann Privatvermittlungen“, sagt Rödl. Er will die Unternehmer auf jeden Fall vor Ort halten. „Wir sind auf einheimische Unternehmen angewiesen.“

Jungunternehmer ist sehr heimatverbunden - Ortswechsel wäre letzter Ausweg

Daran, eine eigene Halle zu bauen, dachte der Jungunternehmer Schröder auch schon. „Aufgestellt wäre eine Halle zwar schnell, aber es hapert am Grundstückspreis“, sagt er. Ein Ortswechsel ist für ihn wahrscheinlich der letzte Ausweg. „Hier habe ich mir meinen Traum aufgebaut“, erzählt der gebürtige Oberammergauer, der seit 15 Jahren bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist und sehr an seinem Heimatort hängt. Was ihn am Autos aufbereiten besonders reizt? „Man sieht die Ergebnisse seiner Arbeit extrem. Die Kunden staunen, manche weinen sogar, wenn sie den Vorher-Nachher-Unterschied sehen - das motiviert.“

Wer eine Halle für Andreas Schröder weiß, kann sich mit ihm unter der Nummer 0151/291972 9 in Verbindung setzen.

