„Muss Entwicklung möglich sein“: Oberammergau kämpft um Solaranlagen

Von: Katharina Brumbauer

Hier möchte Oberammergau Ökostrom erzeugen: Auf der Fläche der ehemaligen Hausmülldeponie Bergenlüsse kann sich die Gemeinde eine Freiflächen-Photovoltaik-anlage vorstellen. Grafik: Bayernatlas © Grafik: bayernatlas

Wie kann sich Oberammergau weiter entwickeln? Die Gemeinde Oberammergau hat einen neuen Flächennutzungsplan gebilligt. Darin weist die Kommune Sondergebiete zur Stromgewinnung aus

Oberammergau – Die Gemeinderäte wissen, was sie wollen. Und sind sich einig. Gerne würde die Gemeinde Oberammergau Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichten. Um lokal und umweltfreundlich Energie zu erzeugen. Seit über zehn Jahren versucht die Kommune, eine PV-Anlage auf der Fläche der alten Hausmülldeponie Bergenlüsse voranzubringen. Als weitere Standorte hat die Kommune das Areal um Kolbenberg/Wank und einen Bereich westlich der B 23 ins Auge gefasst.

Doch von höheren politischen Ebenen – und auch von der Nachbargemeinde Unterammergau (wir berichteten) – gibt es Bedenken hinsichtlich Naturschutz und einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Trotzdem hat der Gemeinderat Oberammergau nun eine Änderung ihres Flächennutzungsplans gebilligt. In diesem weist sie die genannten Bereiche als Sondergebiete „Freiflächen-Photovoltaik“ aus.

Solarparks für Oberammergau: Bedenken wegen Naturschutz und des Eingriffs in die Landschaft

Die Oberammergauer Ortspolitiker wischten die Bedenken nicht einfach beiseite. „Natürlich muss man unsere Landschaft schützen“, sagte Florian Schwarzfischer (BIO). Aber es mag ihm nicht in den Kopf gehen, warum zum Beispiel die Regierung von Oberbayern den Bereich Bergenlüsse als „hoch sensiblen Standort“ einstuft und deshalb einer Solaranlage dort kritisch gegenübersteht. „Wir haben das Jahr 2023, Ukraine-Krieg, hohe Energiepreise“, polterte Schwarzfischer. Da müsse doch beim Thema Stromgewinnung ein Wandel einsetzen.

„Es muss doch eine vernünftige Entwicklung möglich sein.“ Auf erneuerbare Energien zu setzen, sollte Priorität haben, pflichtete der Zweite Bürgermeister Eugen Huber (Mit Augenmaß) bei. Zumal die ehemalige Hausmülldeponie auch in keinem Naturschutzgebiet liegt. „Die Stromerzeugung sollte da der vorrangige Belang sein“, betonte Huber.

Behörden sehen Freiflächen-Solaranlagen in Oberammergau kritisch

Auch Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) hatte schon mehrfach betont, dass die Gemeinde die Projekte im Bereich Freiflächen-Photovoltaik weiterbringen möchte. Naturschutzbedenken und Ängste, eine solche Anlage könnten die Landschaft verschandeln, versteht der Rathauschef schon.

Man werde schon berücksichtigen – wie vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim angemerkt –, dass keine Stoffe der Trägerkonstruktion einer PV-Anlage am Wank/Kolbenberg ins Grundwasser sickern. Auch den Hinweis der Behörde auf das Überschwemmungsgebiet des Kreislainbach nimmt die Verwaltung zur Kenntnis. Genauso die Anmerkung, dass im Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung noch ein Niederschlagsbeseitigungskonzept zu erstellen ist. Oder den Hinweis des Staatlichen Bauamts Weilheim, dass Photovoltaik-Anlagen im Bereich Wank/Kolbenberg oder entlang der B 23 keine Autofahrer blenden dürfen.

„Aber wir wollen schnell etwas voranbringen. Und darum kämpfen wir.“ Als Alternative zu den PV-Anlagen auf Wasserkraft zu setzen, scheidet für die Gemeinde aus. „Die Ammer ist eine der letzten unverbauten Flüsse in Bayern, da würde es viel Gegenwind geben“, sagt Rödl. Auch Windkraft ist schwierig. „Da bleibt für uns nur die Sonne.“ Die Kommune stimmt sich weiter mit dem Landratsamt ab. „Wir sind in engem Austausch.“

Neben Solaranlagen weitere mögliche Projekte in Flächennutzungsplan berücksichtigt: Oberammergau soll sich touristisch weiter entwickeln.

Die Gemeinde verfolgt nicht nur das Ziel, Solarparks zu bauen. Für den Bereich um den Kolben sind im neuen Flächennutzungsplan auch Sondergebiete für eine Indoorsporthalle, Liftanlagen, Tourismus, Bürogebäude und ein Hotel ausgewiesen. Die Idee, ein Hotel in dem Bereich zu bauen, ist nicht neu. Aber auch diese Überlegungen sehen Landratsamt und Regierung von Oberbayern kritisch: Derlei Bauvorhaben würden gegen das Anbindegebot verstoßen. Dieses sieht vor, dass neue Bauflächen – Stichwort Flächenfraß – möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen sind.

Rödl stellt klar: Konkrete Baupläne oder gar Anträge gibt es noch nicht. „Aber der Bereich um den Kolben hat Potenzial, dass da was wächst.“ Der Rathauschef wünscht sich, seinen Ort touristisch so zu erschließen, dass sich die Besucherströme gleichmäßig verteilen. „Und dass eben nicht alle am Laber rumlaufen.“ Weitere Angebote am Kolben würden in dieses Konzept grundsätzlich gut reinpassen. Ein weiteres Hotel würde zudem den Bettenschwund in Oberammergau, der bei der Passion sichtbar wurde, etwas abfedern. Für diese Ideen schafft die Kommune also gerade die Rahmenbedingungen. „Wir wollen Entwicklung“, sagt Rödl – und ergänzt: „verträglich für die Natur“.

