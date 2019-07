Hagelschäden nach heftigem Juni-Unwetter: Planer unter Beschuss - provokativer Kommentar verstärkt Groll

Es war ein Wortgewitter im Bauausschuss: Nachdem der heftige Hagel für Schäden bei Anliegern des Sternplatzes gesorgt hatte, kam das Thema jetzt öffentlich zur Sprache. Mit Stellungnahme der Planer und einer teilweise lautstarken Diskussion im Bauausschuss.

Oberammergau – Eine weiße Schicht bedeckte den Sternplatz in Oberammergau. Hagelkörner, zentimeterhoch. Das schwere Unwetter am 21. Juni dieses Jahres überschwemmte nicht nur Straßen, es richtete auch bei den Anliegern, darunter die Metzgerei Gerold oder „s’Wirtshaus“, Schäden an. Wasser drang im Erdgeschoss ein. Der Unmut unter den Betroffen ist nach wie vor groß. Sie kritisieren die Planung für den umgestalteten Sternplatz. Eine Stellungnahme des beauftragten Büros „t17“ gab es jetzt im Bauausschuss. Inklusive einer anschließenden teilweise lautstarken Diskussion.

Die Architekten gehen in ihrem Schreiben unter anderem auf Gefälle bei den Pflasterbelägen ein und auf das Entwässerungssystem. Demnach habe sich die Anzahl der Ablaufpunkte gegenüber der Bestandssituation mehr als verdoppelt. An der südlichen Dorfstraße von 17 auf 38, am Sternplatz wurden sie von 9 auf 18 Stück erhöht. Außerdem, rechtfertigt sich das Büro, „haben wir immer darauf hingewiesen, dass die Planung der Frei- und Verkehrsanlagen für die Ortsmitte keine Hochwasserschutzplanung für den gesamten Ort darstellt“. Ebenso könnten extreme Wetterereignisse nicht durch Maßnahmen ausgeschlossen werden. „Die schlagartige Verstopfung der Ablaufpunkte durch die große Hagelmenge und die massive Überlastung des Kanalsystems führte letztendlich zu einem entwässerungstechnischen Kollaps“, heißt es weiter. Einem, der mit klassischem Bordstein – wie ihn viele Bürger gerne beibehalten hätten – nicht zu kompensieren gewesen wäre. Das erste ungläubige Raunen ging durch die Zuhörerschaft aus Betroffenen im Sitzungssaal des Ammergauer Hauses.

Doch Bernd Sedlmeier vom Bauamt unterstrich: Das Planungsbüro habe seinem Auftrag durch mehr Ablaufpunkte Rechnung getragen. „Bitter“ sei gewesen, dass bei den Gullys Teile eingebaut worden waren, die die Feuerwehr nicht gleich zu öffnen wusste. „Jetzt weiß man’s“, betonte Sedlmeier. Er verdeutliche auch anhand von Daten des Deutschen Wetters die Intensität des Unwetters. An besagtem Tag waren es Niederschlagsmengen von 55,2 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, zwischen 15 und 16 Uhr alleine knapp über 35 Liter. Allein diese Spitze hätte ihm zufolge ausgereicht, um von einem Starkregenereignis zu sprechen, wenn die Menge an einem gesamten Tag gefallen wäre.

Schwarzfischer redet sich in Rage

Nicht ohne Grund sprach Nunn mehrmals von einem „außergewöhnlichen Ereignis“ – mit dem Sternplatz als Epizentrum. Karl-Heinz Götz (Freie Wähler) regte an, die Gullys – es sind 1200 im Ortsgebiet – vier- statt zweimal im Jahr reinigen zu lassen. Der Rathauschef lehnte ab. Vielmehr sollen Bürger der Gemeinde Bescheid geben, wenn sie merken, dass Wasser schlecht abläuft.

Während Florian Schwarzfischer (BIO) sich lange Zeit mit Wortbeiträgen zurückhielt, platzte daraufhin eine Fundamentalkritik aus ihm heraus. Der Gemeinderat – noch nie ein Freund der beschlossenen Art und Weise der Umgestaltung des Sternplatzes –griff die Architekten scharf an, deren „Arroganz“ ihn schon von Anfang an gestört habe. „Man hat sie auf Dinge hingewiesen, doch auf Argumente sind sie nicht eingegangen“, schimpfte er. Schwarzfischer mimte den Anwalt der Anlieger und feuerte mit scharfer Munition, sprach von „Planungsfehlern, die nicht mehr nachweisbar sind“. Die Gelackmeierten: Die Anwohner, die auf den Schäden sitzen bleiben. Applaus brandete bei den Zuhörern auf.

Deren Groll verstärkte sich durch den angesichts der angespannten Stimmung etwas provokativen Kommentar Nunns: „Der Randstein ist nicht mehr dort, der Bürger muss auf die neue Situation auch reagieren“, sagte er. Zum Beispiel mit Sandsäcken. Gleichzeitig entkräftete er Schwarzfischers Argumentation, dass beim Hochwasser 1999 niemand „abgesoffen“ sei. Dieses Ereignis, betonte der Bürgermeister, habe viele Tage gedauert. Anders als jetzt im Juni, als sich die „absolut extremen“ Niederschläge kurz auf einen Platz konzentriert haben.

Vorschlag: Gutachter beauftragen

Die Wut der Betroffenen versteht er. Deshalb wird die Gemeinde die Verbesserungs-Vorschläge, die Anwohner in einem Schreiben kundgetan haben, ab- und in Beschlussvorlagen umarbeiten, betonte Nunn. Auch Gespräche mit dem Wasserwart, dem Bauhof und dem Klärwerk gab es bereits, um herauszufinden, was sofort geändert werden kann. Zusätzliche Einläufe schloss er ebenfalls nicht aus, „das geht aber nicht von heute auf morgen“. Wie Peter Held (Freie Wähler) plädierte Andreas Rödl (CSU) dafür, im Rahmen der Gewährleistungsansprüche zusätzlich einen Gutachter hinzuzuziehen. Um prüfen zu lassen, ob ein Fehler bei der Umgestaltung des Sternplatzes vorliegt.

Die Unruhe auf den Zuhörer-Rängen nahm weiter zu. Schwarzfischer wollte die Betroffenen zu Wort kommen lassen, stellte deshalb einen entsprechenden Antrag zur Geschäftsordnung. Obwohl die Gemeindeordnung dies nicht vorsieht, befürwortete das Gremium mit 5:4-Stimmen das Anliegen. Die Vorwürfe: Fehler seitens der Planer sowie mangelhafte Transparenz und Information von Anfang bis Ende des Projekts. Oder wie es Schwarzfischer ausdrückte: „Der Sternplatz hat seinen Praxistest nicht bestanden.“