Heimatsound-Festival: Beliebte Bands heizen erneut ein

Partyzentrum Passionstheater: Zum siebten Mal findet das Heimatsound-Festival statt. 14 Bands heizen dem Publikum ein. An musikbegeisterten Besuchern wird es auch heuer nicht mangeln.

Oberammergau – Das Heimatsound-Festival in Oberammergau zieht das Publikum an wie Blumen die Bienen. Der Verkaufsstart der 3300 Tickets löst Jahr für Jahr einen regelrechten Ansturm aus. Damit sich nicht ein Einzelner mit Mengen an Karten eindeckt, haben die Verantwortlichen der Passionstheater GmbH diesmal eine Grenze gezogen: Maximal acht Stück durfte sich eine Person sichern. Und trotzdem waren die Karten im Oktober nach einer halben Stunde vergriffen, erzählt Geschäftsführer Frederik Mayet. Ihm selber wäre es lieber, wenn die Festival-Fans länger die Chance hätten, sich Tickets zu sichern. Andererseits, sagt er, „spricht das Interesse für die Veranstaltung“.

Warum das Heimatsound-Festival, das am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, zum siebten Mal über die Bühne geht, nichts an Magnetwirkung einbüßt? Mayet kann nur spekulieren. „Das Theater, die Bands – es ist etwas Besonderes.“ Das sehen die Besucher offensichtlich genau so. „Sie kaufen die Tickets blind“, sagt der Organisator. Schließlich stehen beim Verkaufsstart längst nicht alle Gruppen fest. Ein Vertrauensvorschuss für die Veranstalter.

„Pest“-Bühnenbild bleibt

Bislang wurden die Fans nicht enttäuscht. Und auch das diesjährige Programm hat einige Knaller vorzuweisen. Darunter den Newcomer Felix Kramer, Impala Ray, Sophie Hunger, Django 3000 und die letzte Verpflichtung Dicht & Ergreifend (siehe unten). „Wir sind total zufrieden mit dem Line-up“, betont Mayet, neben Walter Rutz der Kopf des Musik-Events.

Das Heimatsound ist mittlerweile Kult. Nicht ohne Grund bemühen sich Bands um einen Auftritt im Passionstheater. „Vielen müssen wir natürlich absagen“, bedauert Mayet. Auch eigene Vorschläge bringen die Verantwortlichen ein, außerdem arbeiten sie mit Agenturen zusammen. Dass bestimmte Gruppen – wie heuer beispielsweise die Stimmungskracher Django 3000 oder Dicht & Ergreifend – zu Wiederholungstätern werden, findet der Geschäftsführer nicht problematisch. Wenn sie eine neue Platte haben, sei ein Auftritt nach etwa vier Jahren durchaus wieder drin.

Derzeit laufen auf dem Festival-Gelände die Vorbereitungen. Die Stühle sind bereits ausgebaut und die Wiesen gemäht. Am Mittwoch wurden Licht und Ton installiert. „Wir sind im Plan“, sagt Mayet, der von einem eingespielten Team spricht. Das braucht es auch. Schließlich gab es am vergangenen Wochenende noch große Theater-Aufführungen. Das Bühnenbild bleibt. Die Bands, sagt Mayet und lacht, „spielen in der ,Pest‘“. Wieder etwas Besonderes.

DAS PROGRAMM

Freitag, 26. Juli

15.15 Uhr: Hadé

16.15 Uhr: Scheibsta & die Buben

17.45 Uhr: Impala Ray

19.15 Uhr: Avec

20.45 Uhr: Sophie Hunger

22.15 Uhr: Süden II

23.45 Uhr: Django 3000

Samstag, 27. Juli

14 Uhr: Philip Bradatsch

15.30 Uhr: Felix Kramer

17 Uhr: Der Nino aus Wien

18.30 Uhr: Erwin & Edwin

20.05 Uhr: Dreiviertelblut

21.35 Uhr: Leyla

23.05 Uhr: Dicht & Ergreifend