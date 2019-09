Hund übergibt sich nach Spaziergang an Ammer: Polizei warnt vor Giftködern

Immer wieder kommt es zu solchen Fällen. Jetzt hat ein Unbekannter Giftköder in Oberammergau ausgelegt. Ein Hund musste bereits zum Tierarzt.

Oberammergau - Warnung an alle Hundehalter: In Oberammergau sind Giftköder ausgelegt worden. Ein 27-Jähriger aus Baden-Württemberg hat am Dienstag bei der Polizei Anzeigen gegen Unbekannt erstattet. Der Mann ist zu Gast in einem Hotel im Ort. Gegen 8.30 Uhr war er mit seinem Hund am Fußweg entlang der Ammer unterwegs gewesen. Das Tier stöberte im Gebüsch an der Brücke zur „Großen Laine“ einen Giftköder auf und fraß ihn. Zurück im Hotel übergab sich der Vierbeiner und wirkte benommen. Beim Tierarzt stellte sich schließlich heraus, dass es sich um Vergiftungssymptome handelt.

Parallel zu diesem Ereignis meldete sich ein 61-Jähriger bei den Beamten. Er teilte ihnen mit, dass er mehrere Fleischknödel an dem Fußweg aufgefunden habe. Dem Hinweis ging eine Streife der Polizei nach und suchte den Bereich ab. Weitere Köder konnten aber nicht gefunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

