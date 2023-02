Bayerischer Folkrock, Hip Hop und Shakespeare - Programm für Oberammergauer Kultursommer vorgestellt

Von: Michael Schleicher

Django 3000, Dicht & Ergreifend, Voodoo Jürgens, Slatec: das Lineup des Oberammergauer Heimatsound Festivals nimmt Konturen an. Doch der Oberammergauer Kultursommer klingt nicht nur gut: Christian Stückl bringt das Theaterstück „Julius Caeser“ im Passionstheater auf die Bühne.

Oberammergau – Als sich Oberammergaus Bürgermeister Andreas Rödl gestern Früh auf den Weg nach München machte, hat er sie schon warten sehen: Die ersten Fans, die vor der Vorverkaufsstelle der Ammergauer Alpen anstanden, um Tickets fürs Heimatsound-Festival zu ergattern. „Die Leute fordern und wollen das“, berichtete der CSU-Politiker bei der Pressekonferenz zum Kultursommer im Volkstheater.

Das „Wollen“ ist heuer wohl noch heftiger als in der Vergangenheit. Nach vier Jahren Zwangspause findet das Festival am 28. und 29. Juli wieder statt und feiert zudem zehnjähriges Bestehen. Das kann schon mal den „Server zum Rauchen“ bringen, wie sich Till Hofmann freute. Er verantwortet zusammen mit Frederik Mayet das Heimatsound-Programm, in das es gestern einige erste Einblicke gab. So werden im Passionstheater unter anderem die niederbayerischen Hip-Hopper Dicht & Ergreifend aufspielen. Hannes Ringlstetter schaut mit Band vorbei, Django 3000 geben sich wie immer stilsicher die Ehre. Aus Zürich kommt das Folk-Pop-Duo Steiner & Madlaina nach Oberammergau. Voodoo Jürgens reist aus Wien an – und Slatec, die vogelwilde Gruppe um den musikalischen Tausendsassa Roman Sladek, Gründer der Jazzrausch Bigband, will zeigen, wie enorm tanzbar ihr Techno-Jazz ist. Weitere Bandnamen geben Mayet und Hofmann in den nächsten Wochen bekannt. Es soll bei der bewährten Mischung bleiben von Gruppen, die bereits erfolgreich sind, und solchen, „die vor dem Durchbruch stehen“.

Beim Theatersommer geht‘s ins antike Rom: Christian Stückl inszeniert „Julius Caesar“

Doch natürlich klingt der Kultursommer nicht nur gut – es wird auch Theater gespielt. Oder, wie Mayet es formuliert: „Die Passionsspiele sind schon etliche Wochen vorbei, aber in Oberammergau geht’s zum Glück weiter.“ Und zwar mit Shakespeare: Christian Stückl inszeniert dessen „Julius Caesar“ und rechnet mit rund 200 Mitwirkenden. Es geht um Macht und den Kampf ums politische System: Die römische Republik ist am Ende, als sich Caesar zum Diktator einsetzt – das Stück um die Ermordung des Herrschers und um das Schicksal des Brutus als Anführer der Verschwörer habe hohe Aktualität, sagte der Spielleiter. Es gehe um „einen, der meint, er ist unangefochten“, und um den Verlust der Demokratie. „Ich glaube, dass das Stück schon sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat.“

Kultursommer als „Training fürs Passionsspiel“: Stückl wünscht sich längere Planungssicherheit

Zudem sei klar: „Ohne den Kultursommer tust du dich beim Passionsspiel viel schwerer“, sagte der Regisseur, der diese Veranstaltungsreihe daher auch ein „Training fürs Passionsspiel“ nennt. Im Mai beginnen die Proben – Stefan Hageneier (Ausstattung) und Markus Zwink (Musik) komplettieren das Kreativteam. Premiere ist am 30. Juni; es sind acht Vorstellungen geplant. Außerdem ist das Münchner Volkstheater mit Stückls längst Kult gewordener Inszenierung des „Brandner Kaspar“ im Passionstheater zu Gast (7. und 9. Juli).

Stückl nutzte die Pressekonferenz gestern auch, um an den Gemeinderat zu appellieren: „Gebt uns längere Planungssicherheit! Ein Jahr ist nicht viel. Ich finde, dass Passion, Theater und Kultur zu den Pflichtaufgaben in Oberammergau gehören.“ » KULTUR