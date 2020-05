Interessen der Besitzer berücksichtigt: Jetzt gibt‘s ein neues Hundekonzept für Oberammergau 

Was darf der Hundebesitzer, was darf er nicht? Ein Flyer des Naturparks Ammergauer Alpen soll nun die nötigen Informationen bieten.

Oberammergau – Nicht selten sind die Fronten zwischen Landwirten und Hundebesitzern verhärtet: Die einen schimpfen über Hundekot in den Feldern und Wiesen und das wilde Betreten derselben in der Wachsphase ab April. Auf der anderen Seite pochen Menschen mit ihren vierbeinigen Lieblingen auf das freie Betretungsrecht der Natur zu Erholungszwecken nach Artikel 27 Bayerisches Naturschutzgesetz. Im Recht fühlen sich beide Seiten. In der Rolle eines ausgleichenden Vermittlers sehen sich hier die Verantwortlichen im Naturpark Ammergauer Alpen. Deren Koordinator Dr. Klaus Pukall will die Wogen glätten: „Natürlich erfüllt die Landwirtschaft in die Region eine sehr wichtige Aufgabe und muss zur Bewirtschaftung der Felder größtmögliche Unterstützung erhalten. Auf der anderen Seite sind auch viele Hundebesitzer inzwischen verunsichert, weil sie nicht mehr wissen, was sie noch dürfen und was nicht mehr. Auch sie brauchen ihre Freiräume.“ Pukall (49) weiß, „dass man mit Verboten allein nichts erreicht“, und wünscht sich mitunter mehr Einsicht für die Bedürfnisse des anderen.

So gibt es nun seit kurzem einen Flyer des Naturparks für Hundebesitzer mit klaren Hinweisen für naturverträgliches Verhalten im Sommer und Winter. Auch ein „Hundekonzept für Oberammergau“ wird darin vorgestellt. Aktueller „Aufhänger“ der Thematik ist eine Verordnung des Landratsamtes vom 30. März 2020 für das Gebiet Altaulüsse auf der rechten Ammer-Seite zwischen Ober- und Unterammergau. Darin regelt die Behörde das Betreten des 50 Hektar großen Areals – dies ist nämlich ab sofort im Zeitraum vom 1. April bis 15. Juli jeden Jahres für Nichtberechtigte verboten. Ausgenommen sind Grundeigentümer und Pächter dieser Flächen.

Freilaufzonen und neue Runden ausgewiesen

+ Auf einem Flyer haben Naturpark-Koordinator Dr. Klaus Pukall und Rangerin Deniz Göcen alle wichtigen Infos für Hundebesitzer zusammengefasst. © Hutter Durch die Sperrung will man ein ungestörtes Brut-, Nahrungs- und Aufzuchtbiotop wiesenbrütender Vogelarten erhalten. Dazu Deniz Göcen (33), Rangerin im Naturpark: „Die zu schützende Hauptart ist das Braunkehlchen, das stark vom Aussterben bedroht ist. Aber auch der Wachtelkönig, die Bekassine und der Wiesenpieper brüten hier. Von Führungen mit Markus Gerum wissen wir, dass tatsächlich schon drei Braunkehlchen hier gesichtet worden sind.“ Durch das Gebiet Altaulüsse sowie am Rand führen auch zwei Hunderunden. Diese dürfen nun in besagtem Zeitraum zum Schutz der Wiesenbrüter nicht mehr betreten werden.

Um den Interessen auch der Hundebesitzer gerecht zu werden „und sie nicht nur zu beschränken“ (Pukall), haben die Naturpark-Verantwortlichen nun ein „Hundekonzept für Oberammergau“ erarbeitet. Dies sieht unter anderem vor, dass im Außenbereich des Dorfes 20 neue Hundekotstationen eingerichtet wurden. Außerdem wurden zwei neue Hunderouten vor allem für Gäste geschaffen. Dort kann man den Hund auch mal frei laufen lassen, wie etwa flussabwärts entlang des Ammerdamms vom Sportplatz bis zur Ammerbrücke (Höhe Sportzentrale Papistock).

Naturpark-Koordinator Dr. Klaus Pukall weiß: „Das muss sich einspielen und braucht Zeit¦. Naturverträgliches Verhalten ist das A und O: Wie zum Beispiel im Winter, wenn Wald-Wild-Schongebiete nicht betreten werden sollen, ebenso im Sommer, wo ab April Weiden und Wiesen tabu sind sowie jetzt zum Schutz der Wiesenbrüter an der Ammer.“ Der 49-Jährige geht davon aus, „dass sich die Situation dann allmählich bessert.“

Den Flyer

für Hundebesitzer gibt es bei den Tourist-Informationen der Ammergauer Alpen.