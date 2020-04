Oberammergauer berührt: Passionsmusik erschallt vom Kirchturm

Eine Aktion, die zu Herzen ging, bewegte die Oberammergauer am Palmsonntag. Es erklang das „Heil Dir“ aus der Passionsmusik, obwohl gar kein Gottesdienst stattfand.

Oberammergau – Es wird manche Träne geflossen sein an diesem Vormittag in Oberammergau. Tränen der Rührung, der Wehmut. Wie jedes Jahr am Palmsonntag hätten Kirchenchor und Kirchenorchester von St. Peter und Paul auch diesmal im Festgottesdienst das „Heil Dir“ aus der Passionsmusik von Rochus Dedler intoniert. Jene Melodie, die das Volk in der Passion beim Einzug Jesu in Jerusalem singt und die jeder Ammergauer, ob alt oder jung, im Blut hat. Nicht umsonst wird das „Heil Dir“ auch als die Hymne Oberammergaus bezeichnet.

Trompetenbegleitung vom Kofel

Die einschneidenden Konsequenzen aus der Corona-Pandemie haben nunmehr wie bekannt zur Absage der kurz bevorstehenden 42. Passionsspiele geführt. Auch Gottesdienste werden nicht mehr gefeiert. Dass nun diese Passionsmusik dennoch am Palmsonntag in Oberammergau erklingen konnte, hat viele Bürger berührt: Vom Glockenturm der Pfarrkirche St. Peter und Paul erschallte via Lautsprecher diese eingängige Melodie. Weitum im Dorf war das Lied zu hören: Sogar vom Altherrenweg und vom Kofel aus, wo Trompeter das Musikstück begleiteten.

Kommentare auf Facebook machen deutlich, wie viele Menschen von diesen gut acht Minuten berührt waren. Ein Auszug der Reaktionen: „Recht herzlichen Dank. Habe unter Gänsehaut und Tränen mitgesungen, so schön war’s. Heimweh!“, „Danke, Gruß aus Norfolk England“, „Vielen Dank an alle, die bei dieser Aktion mitgemacht haben“, „Dieses Lied hat mich mein Leben lang begleitet. Grüße aus Hessen in meine Heimat!“, „Lieben Dank, Ihr habt vielen eine große Freude gemacht.“, „Da sitze ich und habe nasse Augen!“

+ Schwere Last mit einem Lächeln getragen: Maximilian Kasseckert. © privat Die Idee zu der Aktion hatte Pastoralreferentin Dr. Angelika Winterer: „Ich habe mir überlegt, wie man Stücke aus der Passionsmusik trotz der Absage irgendwie doch zu Gehör bringen könnte. Gerade heuer einen Monat vor der Premiere wären diese Klänge vermutlich besonders ergreifend gewesen. Da ist mir der Einfall gekommen, die Musik eventuell über Lautsprecher vom Kirchturm aus abzuspielen.“ Nachdem Dr. Winterer das Okay von der Gemeinde, von Dekan Thomas Gröner und Passionsspielleiter Christian Stückl eingeholt hatte, kontaktierte sie Maximilian Kasseckert, der in Oberammergau eine eigene Firma für Veranstaltungstechnik betreibt: „Ich hab’ auch schon an so etwas gedacht, da kam die Anfrage der Pfarrei gerade recht.“ Gemeinsam mit Philipp Hauptmann schleppte der 24-Jährige dann mit der Kraxe acht Lautsprecher-Boxen, dazu weiteres Equipment wie Tonpult, Laptop und diverse Kabel die enge Treppe im gut 50 Meter hohen Kirchturm zum Glockenstuhl hinauf. „Viereinhalb Stunden hat die ganze Aktion gedauert“, berichtet die Pastoralreferentin, die bei dem Transport mithalf. Auch die Freiwillige Feuerwehr trug zum Gelingen bei, indem sie am Samstag mit einem Lautsprecherwagen die Nachricht im Dorf verbreitete, dass zum Palmsonntag das „Heil Dir“ vom Kirchturm erklingt.

Wiederholung an Karfreitag und Ostern

Aufgrund der vielen positiven Stimmen haben sich nun die katholische Pfarrgemeinde und Pfarrer Gröner dazu entschlossen, die Aktion zu wiederholen – am Karfreitag um 17 Uhr mit dem Gesang zur Grablegung („Ihr alle, die ihr hier vorübergehet ...“) und am Ostersonntag um 9.45 Uhr mit dem „Halleluja“. Dazu Dr. Winterer: „Wir möchten aber darauf hinweisen, dass die Leute bitte entsprechend der gegenwärtigen Regelungen von daheim aus das Ganze verfolgen.“

Maximilian Kasseckert freut sich, dass es in der Bevölkerung so einen Zuspruch gegeben hat. Für seinen Aufwand erhält er nur eine kleine Aufwandsentschädigung, obwohl auch ihm gerade in veranstaltungslosen Zeiten von Corona alle Einnahmen wegbrechen. Jammern möchte er nicht: „Jetzt geht es nicht um Geld, sondern um Solidarität.“

Übrigens: Am Sonntag nach dem Abspielen der Musik hat sich ein Bürger bei der Polizei beschwert – wegen Ruhestörung!

