Jesus tourt durch Australien - deshalb musste er sehr früh aufstehen

Jesus auf Werbetour: Für Darsteller Frederik Mayet ging es nach Australien. Er landete dort in einem Studio.

Sydney/Oberammergau – „Sehr gut angelaufen“ ist nach den Worten von Werkleiter Walter Rutz der Einzelkartenverkauf für die Passionsspiele 2020 in Oberammergau, der mit der Ausrufung des Haar- und Barterlasses am Aschermittwoch startete. Täglich gehen in der Geschäftsstelle via Telefon und Mail viele Anfragen nach Karten ein, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Da die Verantwortlichen daneben den internationalen Markt mit den Arrangements (Übernachtung, Essen, Karten) weiterhin ebenso große Beachtung schenken, hält sich Frederik Mayet, Pressesprecher der Passion und zugleich einer der beiden Jesus-Darsteller, gerade in Australien auf, um dort für das Ammergauer Gelübdespiel die Werbetrommel zu rühren.

Ein Höhepunkt dieser Pressereise in Zusammenarbeit mit der Deutschen Zentrale für Tourismus war Mayets Auftritt in der beliebten „Morning Show“ des australischen Fernsehens in Sydney, wo der Hauptdarsteller viele Fragen zum Ursprung, zur Geschichte und den Besonderheiten des Oberammergauer Passionsspiels beantworten musste. Insgesamt spürte Mayet bei seinem Besuch ein „großes Interesse“ der Australier an der Passion. Eine weitere Station auf dieser Rundreise ist dann Melbourne. Bei den Spielen 2010 kam eine nicht unerhebliche Zahl der ausländischen Besucher aus dem fünften Kontinent nach Oberammergau.