Auf Komposthaufen hinter dem Friedhof: Polizei entdeckt mehrere hundert Marihuana-Pflanzen

So eine Streife der Polizei hat oftmals Überraschungspotenzial. In Oberammergau stießen Schleierfahnder nun auf eine gewaltige Menge an Marihuana-Pflanzen.

Oberammergau – Da staunten selbst die Schleierfahnder nicht schlecht: Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion (GPI) Murnau haben am Donnerstagabend in Oberammergau einen außergewöhnlichen Fund gemacht. Im Rahmen der Streife fiel ihnen ein Komposthaufen hinter dem Friedhof ins Auge. Es war nicht die pure Größe des Hügelchens von etwa vier Metern Höhe, sondern viel mehr der Bewuchs, der ihr Aufmerksamkeit auf sich zog. Bei genauerer Betrachtung war klar: Es handelte sich um mehrere hundert Marihuana-Pflanzen.

Mit Sense und Gartenschere ausgerüstet, wurde das berauschende Grüngut geerntet und zur sicheren Verwahrung auf das Gelände der Grenzpolizei Murnau gebracht. Insgesamt konnten hinter dem Friedhof im Passionsspielort mehr als 600 Pflanzen des „heiligen Krauts“ mit einem Gesamtgewicht von über 50 Kilogramm sichergestellt werden, teilt die Inspektion mit. Nun gilt es, den ursprünglichen Gärtner ausfindig zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die GPI unter Telefon 0 88 41/6 17 62 06 entgegen.