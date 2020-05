Toleranzpreis für Stückl: Passionsspielleiter wird für Engagement gegen Antisemitismus gewürdigt

Er ist nicht dotiert, aber trotzdem absolut wertvoll: Christian Stückl hat von der Evangelischen Akademie Tutzing desn Ehrenpreis in der Kategorie „Zivilcourage“ bekommen.

Oberammergau – Große Auszeichnung für Christian Stückl von der renommierten Evangelischen Akademie Tutzing: Der Intendant des Münchner Volkstheaters und Leiter der Oberammergauer Passionsspiele erhält in diesem Jahr den nichtdotierten Ehrenpreis in der Kategorie „Zivilcourage“ (Toleranzpreis). Damit leiste er „in der Welt des Theaters einen unverzichtbaren und unübersehbaren Beitrag zur Verständigung, dass in einer pluralen Gesellschaft Menschen unterschiedlicher religiöser Herkunft friedlich zusammenleben können.“

Die Akademie würdigt – so ihr Direktor Udo Hahn – sein „langjähriges Engagement gegen Antisemitismus. Inszenierungen wie „Ghetto“, „Der Stellvertreter“, „Nathan der Weise“, „Hiob“ oder „Der Kaufmann von Venedig“ seien leidenschaftliche Plädoyers gegen Rassismus und Antisemitismus“. Überdies habe er als Leiter der Passionsspiele Mut und Überzeugungskraft bewiesen, diese von Anti-Judaismen zu befreien und so zur Versöhnung von Christen und Juden beigetragen.

Mit dem Ehrenpreis sind auch schon Kabarettist Christian Springer und die Journalistin Dunja Hayali ausgezeichnet worden.

