Tragischer Bergunfall: Wanderinnen finden Toten am Fuß von 120 Meter hohen Felswand

Ein tragischer Bergunfall hat sich im Gemeindebereich von Oberammergau ereignet. Zwei Wanderinnen fanden einen leblosen Mann am Fuß einer 120 Meter hohen Felswand.

Bei einer Bergtour zum Gipfel des Kofels ist ein Mann aus dem Loisachtal ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Zwei Wanderinnen hatten ihn zuvor gefunden.

Oberammergau - Ein tragisches Unglück hat sich in Oberammergau ereignet. Ein 81-Jähriger aus dem Loisachtal ist am Dienstag (7. Juli) bei einer Bergtour am Kofel gestorben.

Tragischer Bergunfall: Wanderinnen finden Toten am Fuß einer 120 Meter hohen Felswand

Zwei Wanderinnen fanden den leblosen Mann gegen 10.45 Uhr und setzten sofort den Notruf ab. Doch die Besatzung des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Seniors feststellen.

Oberammergau: Bergwacht und Polizei rücken zur Unfallstelle aus

Fünf Einsatzkräfte der Bergwacht-Bereitschaft Oberammergau und ein Polizeibergführer machten sich daraufhin zu Fuß auf den Weg zur Unglücksstelle. Kurz vor 15 Uhr konnte der Leichnam mit dem Polizeihubschrauber geborgen werden.

Bergunfall in Oberammergau: Ermittlungen der Polizei laufen - erste Details bekannt

Nach ersten Ermittlungen der Beamten war der 81-Jährige am Morgen mit seinem Fahrrad bis zum Start des Kofelsteigs gefahren und zum Gipfel gestiegen. In dessen unmittelbarer Nähe stürzte der Mann und fiel etwa 120 Meter über eine steile Felswand hinab. In einer Schuttreiße kam er zum Liegen. Bereits 2019 gab es im Gemeindebereich einen tödlichen Bergunfall.