Nächste Hiobsbotschaft für den Wellenberg: Betriebsleiter geht von Bord - Personal-Situation spitzt sich weiter zu

Bürgermeister hält am Fortbestand des Bads fest

Von Manuela Schauer schließen

Die Lage ist angespannt: Neben baulichen Mängeln, einer Personalflaute und explodierenden Energiepreisen verliert das Oberammergauer Schwimmbad nun auch noch den Betriebsleiter. Die Gemeinde sucht einen Nachfolger.

Oberammergau – Die Pechsträhne reißt nicht ab. Nachdem im Oberammergauer Wellenberg erst die Rutschenanlage wegen technischer Mängel dauerhaft gesperrt und das Naturbecken aufgrund von Personalnöten bis auf Weiteres schließen musste, steht die Gemeinde nun auch noch ohne Betriebsleiter da. Ludwig Schön, der Ende 2017 seinen Dienst angetreten hatte, geht von Bord. Vor wenigen Tagen wurde die Stellenausschreibung für einen Nachfolger veröffentlicht. Die Gemeinde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch bis 1. Oktober, eine Voll- oder Teilzeitkraft.

Die Kündigung führt freilich nicht dazu, dass sich die prekäre Lage, in dem die Kommune mit dem Bad steckt, entspannt. „Wenn der Kopf geht“, sagt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU), „wird’s natürlich noch schwieriger.“ Die Entscheidung Schöns, der sich für einen neuen Job beworben und den Zuschlag erhalten hat, versteht er aber, weil der Weggang mit dessen Privatleben in Zusammenhang steht. Andere würden sagen, er verlässt rechtzeitig das sinkende Schiff. So möchte der Rathauschef das nicht ausdrücken. Noch hält er am Fortbestand des Schwimmbads fest, wenngleich er das Gegenteil nicht kategorisch ausschließt.

Privatisierung: Zeitplan verschiebt sich

Jemanden für die offene Stelle zu finden, dafür dürfte die Gemeinde ein großes Quäntchen Glück benötigen. „Wird schwierig“, verdeutlicht Rödl. Kein spezielles Oberammergauer Problem. Man blicke nur in die Bäder nach Ohlstadt oder Peiting, die händeringend, aber vergeblich Personal suchen.

Mit der angespannten Mitarbeiter-Situation alleine ist es aber nicht getan. Die Privatisierungspläne geraten ins Stocken. Die eingegangenen Konzepte wurden bereits durch den Gemeinderat geprüft, Gespräche mit den Investoren laufen. Eigentlich wollte das Gremium im zweiten Jahresquartal das Siegerkonzept küren, dieses der Öffentlichkeit präsentieren und vor Vertragsschluss ein Ratsbegehren über die Realisierung des Vorhabens einleiten. Ein Ratsbegehren, prophezeit Rödl, wird es heuer aber wohl eher nicht geben. „Es schaut so aus, als ob sich alles zieht.“

Explodierende Energiepreise

Gemeinde und Investoren waren in der Ausschreibung davon ausgegangen, dass ein betriebsbereiter Wellenberg übergeben werden kann. Doch die aktuellen Entwicklungen – zur Personalflaute und den baulichen Mängeln gesellen sich explodierende Energiepreise – lassen anderes befürchten. Wie die Kommune in der aktuellen Ausgabe des Dorfblatts mitteilt, wäre die vorzeitige Schließung für die Betreiber eine völlig neue Situation, da sie ihre Konzepte teilweise um den baulichen Bestand herumgeplant haben. Eine weitere Konsequenz: Bleibe ein sanierungsbedürftiges Schwimmbad länger außer Betrieb, wäre ein erneutes Hochfahren der Anlagen kaum mehr möglich. Was sich wiederum auf die Kosten einer Sanierung beziehungsweise Weiterentwicklung auswirkt.

Mit den Bewerbern kommuniziert die Gemeinde offen, sagt Rödl. Kein einziger sei abgesprungen. „Sie halten uns gut die Stange.“ Für den Rathauschef ein klares Zeichen, wie interessant der Standort ist. Trotzdem steht der Wellenberg auf wackeligen Beinen. Deshalb wird sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Juli mit dem Schwimmbad und dem weiteren Vorgehen befassen. Auf steigende Bodenrichtwerte, Bauzinsen oder Energiekosten haben weder Gemeinde noch Investoren Einfluss. Beide Seiten hängen dementsprechend in der Luft. Ein Großprojekt zu planen und seriöse finanzielle Kalkulationen anzustellen – auf unbestimmte Zeit kaum möglich.

Ohne neues Personal droht die Schließung

Der Bürgermeister ist trotz der Herausforderungen guter Dinge. Er möchte das Bad nicht zusperren und stattdessen dem Wunsch aller entsprechen, es so lange wie möglich offen zu halten. Dass der schlimmste Fall nur ein Schreckgespenst bleibt und nicht Realität wird, dieses Versprechen verkneift er sich dennoch – auch, wenn ihm das politisch Pluspunkte bei so manch einem einbringen würde. „Man kann Luftschlösser bauen“, betont Rödl. „Wenn man aber bei den Fakten bleibt, kann es keine andere Möglichkeit geben, falls wir kein Personal finden.“ Eine Schließung wäre dann die logische Konsequenz. Schon alleine, weil die Gemeinde ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nachkommen muss.