Passion 2020: Christian Stückl hat ein besonderes Ziel vor Augen

Die Würfel sind gefallen, die Rollen besetzt. Oberammergau kürt seine 42 Hauptdarsteller für die Passionsspiele 2020. Das Großereignis mit Festgottesdienst und Gelübde-Erneuerung, das vom BR live übertragen wird, verfolgen über 1000 Zuschauer. Ein Spektakel, ein großer Tag für Oberammergau.

Oberammergau – Christian Stückl setzt auf die Jugend. Und auf Integration. Das belegt die Liste seiner Hauptdarsteller, die Lena Rödl am Samstag vor gut 1000 Interessierten auf die Tafeln vor dem Passionstheater schrieb. Das belegt aber auch seine eigene Historie. Als jüngster Spielleiter in der Geschichte der Passionsspiele trat er 1990 an. Damals setzte er durch, dass auch verheiratete Frauen mitwirken dürfen. Zudem erreichte er, dass ein Protestant eine tragende Rolle übernehmen kann. „Damals hat der katholische Pfarrer den Weltuntergang heraufbeschworen“, erinnert sich Stückl. Jetzt, bei seinem vierten Passion betraut er zwei Muslime mit großen Aufgaben. Abdullah Karaca wurde bereits 2015 zu seinem Stellvertreter ernannt, nun kommt noch die Rolle des Nikodemus hinzu. „Es ist üblich, dass der Zweite Spielleiter auch auf der Bühne steht.“ Cengiz Görür besetzt Stückl als Judas.

Christian Stückl geht‘s nur um die beste Besetzung

Proteste über diese Personalien blieben am Samstag aus. Auch zu düsteren Prophezeiungen wie vor 38 Jahren kam es nicht. Zumal Stückl keinesfalls provozieren will, das unterstreicht er auch bei der Pressekonferenz nach der Spielerwahl. „Mir geht’s nur darum: Wen sehe ich in der Rolle?“

Bürgermeister Arno Nunn liegt ebenfalls auf Stückls Linie: „Die größte Geschichte dieser Welt vermittelt uns die Lehre von Liebe, Vergebung, Toleranz und Versöhnung. Und da sollen wir hier in Oberammergau auf Spaltung setzen? Ich finde es gut, dass nicht nach Religion entschieden wird.“ Dieses Zeichen der Versöhnung passe gerade jetzt gut in diese Zeiten.

Dass Karaca und Görür die große Bühne im Passionstheater beherrschen, haben sie schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt – zuletzt in diesem Sommer bei Wilhelm Tell. Sie, wie auch andere Muslime in das Gelübdespiel zu integrieren – für Stückl selbstverständlich.

Jesus‘ Botschaft soll mehr in den Vordergrund rücken

Lange Zeit habe sich sein Heimatort einer Reform verschlossen, sagt er. Wegen der Rosner-Prob’, deren Mitwirkende eine Modernisierung des Spiels gefordert hatten, hat sich das Dorf in zwei Lager gespalten. „In der Zeit bin ich aufgewachsen.“ Logisch, dass dem Spielleiter wichtig ist, „immer wieder neu an der Passion zu arbeiten und sich immer wieder neu drauf einzulassen“. Zumal sich die Sichtweise ändere – auch auf Jesus. „Zu lange war er viel zu sehr auf sein Leiden begrenzt“, sagt Stückl. Obwohl die Arbeit am Text erst beginnt, steht für ihn schon fest, „dass ich mehr von seiner Botschaft und der Auseinandersetzung mit den Aposteln auf die Bühne bringen will“. Jesus müsse wieder greifbarer werden.

Sein Konzept – und seine Darstellerliste – hatte der Spielleiter dem Gemeinderat am Freitagabend in einer nichtöffentlichen Sitzung in der Schule präsentiert. Zwei Stunden lang. Er sei „unglaublich nervös“ gewesen, berichtet ein Beteiligter. Was Stückl in der Pressekonferenz bestätigt: „Ich bin schon mit ein wenig Angst reingegangen, dass sie alles zerpflücken“. Die Sorge erwies sich allerdings als unbegründet. Der Spielleiter gibt zu, „ein bisserl geschimpft worden zu sein“, aber es habe gegen keinen einzigen Schauspieler einen bösen Satz gegeben: „Das hat mich gefreut.“ Letztlich erteilte der Gemeinderat in einer „absolut ruhigen Sitzung“ sein Okay für die Liste der 42 Hauptdarsteller.

Dass es unterschiedliche Meinungen zu der Besetzung der Hauptrollen gibt, kann der 56-Jährige „voll und ganz nachvollziehen“. So eine Auswahl sei immer subjektiv. „Aber ich schau’ mit die Leute halt an und arbeite regelmäßig mit ihnen.“ Er hat sich längst damit abgefunden, dass es im Dorf mitunter 21 Spielleiter gebe (Gemeinderat) oder 5000 (Einwohner) – je nachdem.

Auseinandersetzung mit Religion ist gerade für junge Darsteller wichtig

Ein großes Anliegen ist es dem Regisseur, „dass wir die Jugend weiter in die G’schicht’ reinbringen“. Für die jungen Darsteller sei die Auseinandersetzung mit der Religion „total wichtig“. Auch deshalb reist Christian Stückl mit all seinen Hauptdarstellern im kommenden September wieder für 14 Tage nach Israel. „Theologie hinterm Bierglas geht nicht.“ Das weiß Stückl von früheren „Religions-Nachhilfen“ in der elterlichen Gaststätte Rose. Aber in der Wüste, am See Genezareth oder anderen Original-Schauplätzen schon, da werde Jesus spürbar: „In erster Linie geht es bei der Israel-Reise darum, Jesus zu finden – obwohl man ihn sowieso nie findet.“

Nicht die religiösen Fragen, sondern die enorme Gemeinschaftsleistung hat Kunstministerin Marion Kiechle (CSU) im Blick. „Wahnsinn“ – dieses Wort fällt häufig, wenn sie von den Oberammergauer Passionsspielen spricht. Spätestens nach ihrem Besuch 2010 wurde sie zum Stückl-Fan. „Ich liebe seine Arbeit“, verrät sie. Deshalb war sie vor zwei Jahren im Ammertal, um den Fliegenden Holländer zu sehen. Was hier nur mit eigenen Leuten auf die Beine gestellt wird, „ist weltweit einmalig. Ich bin unheimlich stolz darauf, dass wir das in Bayern haben.“ Zumal der Name Programm sei: „Passion bedeutet schließlich Leidenschaft.“ Und mit wahnsinnig viel Leidenschaft bringen die Oberammergauer die Geschichte Jesu auf die Bühne.