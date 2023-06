Oberammergauer Passionsjahr touristisch „in Ordnung“ - Bettenschwund allerdings spürbar

Von: Manuela Schauer

Die Menschen strömen zum Gelübdespiel: Mit 400 000 Besuchern hat sich die weltberühmte Veranstaltung für Oberammergau wieder als Erfolg erwiesen. © Dominik Bartl

Über 850 000 Übernachtungen sind im Passionsjahr 2022 verbucht worden. Doch ist der Bettenschwund während des Gelübdespiels deutlich spürbar.

Oberammergau/Ammertal – Frank Peters ist kein Freund davon. Er hält die Vergleiche mit den Vorjahren sogar für sinnfrei. „Es gehört verboten, auf die Statistiken zu schauen“, sagt der Geschäftsführer der Ammergauer-Alpen-GmbH. Weil sich die Parameter geändert haben. Und viele Faktoren die Zahlen beeinflussen. Auch in einem Passionsjahr wie 2022. Ukraine-Krieg, die letzten Corona-Ausläufer – all das wirkte sich auf den internationalen Markt aus. Und somit auf das Gelübdespiel. Trotzdem ist die weltberühmte Veranstaltung mit über 400 000 Besuchern und einem Gewinn (vor Steuerabzug) von circa 48 Millionen Euro als Erfolg zu verbuchen (wir berichteten). Wirft Peters doch einen Blick auf seine touristischen Zahlen, zieht er ebenfalls eine recht zufriedene Bilanz.

Angesichts der langen Ungewissheit und den noch vorhandenen Einschränkungen bezeichnet er das Ergebnis als „in Ordnung“. Insgesamt 850 000 Übernachtungen wurden in der Region generiert, 291 000 Ankünfte. Im – ungeliebten – Vergleich zu 2010, dem letzten Passionsjahr, heißt das: 50 000 Übernachtungen weniger, 8200 Ankünfte mehr. Das Fazit: „alles gut gegangen“.

Rahmenbedingungen haben sich geändert

Doch die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es gab 25 bis 30 Prozent weniger an Bettenkapazitäten als 2010, erklärt Peters. Oberammergau kommt noch gut davon, dort sei die Entwicklung positiv. Zwar gibt’s wenige Hotels, dafür aber Angebote im privaten Bereich. Anders als in Bad Kohlgrub etwa, wo der Schwund spürbar ist. Und darum wie Bad Bayersoien zu einem der „Verlierer“ zählt. Die Konsequenz aus dem Betten- und Betriebe-Verlust in Bezug auf die Passion liegt auf der Hand. Urlauber mussten andernorts untergebracht werden, außerhalb der Ammergauer-Alpen-Kommunen. In Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel. Deshalb betont Peters: „Es wäre wichtig, wenn neue Betten entstehen.“ Allgemein, aber auch mit Blick auf das nächste Gelübdespiel 2030. Ein weiterer Faktor, der das Ergebnis bremste: Einige Betriebe versuchten, ihre Stammgäste zu halten, gaben deshalb nicht so viele Kontingente her. „Das“, sagt der Chef des Tourismusverbunds, „kann ich aber verstehen“.

Die Voraussetzungen für 2022 waren schwierig. In vielen Bereichen. Von Normalität fehlte gerade Anfang vergangenen Jahres noch jede Spur. Das schlug sich in den Zahlen nieder. Ein Beispiel: Die Statistik von 2019 weist 865 000 Übernachtungen auf, davon fielen 170 000 auf die Zeit zwischen Januar und März. In der Statistik von 2022 stehen dagegen 120 000 Übernachtungen in dieser Zeitspanne geschrieben. 50 000 fehlten also. Peters richtet seinen Fokus lieber auf das positivere Resultat. Denn es zeigt ihm: „Wir haben das Potenzial.“ Wenngleich die Marke heuer mit 117 000 Übernachtungen wieder deutlich unterschritten wurde. Aus einem einfachen Grund: kein Schnee, keine Gäste. Der Touristiker glaubt aber fest daran, die verlorenen Gäste zurückgewinnen zu können, wenn man Alternativen im Winter bietet. Genauso hält er es für möglich, die 850 000 Übernachtungen auch ohne Passion zu erzielen. „Man muss die Leute begeistern, ihren nächsten Aufenthalt länger hier zu verbringen.“

Wie es um die Wertschöpfung bestellt ist, wird sich erst noch herausstellen

Wie es um die Wertschöpfung bestellt ist, wird sich erst noch herausstellen. Mit den Resultaten der entsprechenden Untersuchungen rechnet Peters erst in ein paar Monaten. Sein Interesse gilt dem Pro-Kopf-Konsum pro Tag, eine wichtige Größe, vor allem für Gewerbetreibende. Doch aus ihren Reihen vernahm der Touristiker nicht unbedingt Jubelgesänge. Was ihn teilweise gar nicht wundert. Zum Beispiel, weil die Besucher gar nicht viel Zeit hätten, das Geld im Ort zu lassen.

Für Peters war es die erste Passion. „Ich bin neutral an die Sache rangegangen, wollte sie wirken lassen.“ Künstlerisch wie organisatorisch hat ihn die Leistung „schwer beeindruckt“. Doch jetzt gehört es zu seiner Aufgabe, die Zwischenjahre zu bespielen. Die seien von der Wertschöpfung her sogar höher einzustufen als das eine Passionsjahr. Mit Corona haben sich die Verhaltensweisen der Urlauber gravierend geändert, erklärt der Experte. Doch die Prognosen für den Inlandstourismus seien gut. Und den „brauchen wir“.