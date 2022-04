Erste Volksprobe für die Passionsspiele 2022: 450 Kinder und Erwachsene studieren bedeutende Szene ein

Von: Tanja Brinkmann

Mit den Kindern studiert Spielleiter Christian Stückl das „Heil Dir“ ein, in das dann auch die Erwachsenen einstimmen. © Bartl

40 Tage sind es noch bis zur Premiere der Passionsspiele. Ein Kraftakt für alle Mitwirkenden. Mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft die Oberammergauer diesen meistern, hat sich am Samstag bei der ersten Volksprobe gezeigt. Um die 450 Kinder und Erwachsene verfolgen Jesu Einzug in Jerusalem.

Oberammergau – Es hat etwas Erlösendes. Alle Anspannung scheint abzufallen von den Oberammergauern, die an diesem Nachmittag ins Passionstheater gekommen sind. Die Sorge, dass ihr Gelübdespiel nach 2020 erneut Opfer der Corona-Pandemie werden könnte – wie weggeblasen. Als das „Heil Dir“ aus hunderten Kehlen erklingt, wirkt das wie ein Befreiungsschlag. Das Lied, das das Volk beim Einzug von Jesus und seinen Jüngern in Jerusalem anstimmt, rührt auch Frederik Mayet. Mit diesem Text, der einprägsamen Melodie ist er aufgewachsen. Wie alle Oberammergauer, gilt es doch als ihre Hymne.

Die Musik kommt bei der ersten Volksprobe vom Band. Das Orchester ist mit den CD-Aufnahmen beschäftigt. Kein Problem. Wort für Wort spricht Spielleiter Christian Stückl den gut 80, wegen der Minusgrade dick eingepackten Mädchen und Buben den Text vor. Sie wiederholen alles brav. „Ziemlich gut“, findet Stückl und fordert auch das restliche Volk zum Mitmachen auf. Als alle, auch die, die noch im Zuschauerraum sitzen und stehen, einstimmen, ist das ein Gänsehautmoment. Einer von vielen, die die Besucher des Gelübdespiels erwarten. Bis das zahlende Publikum in den Stuhlreihen des Passionstheaters Platz nimmt, dauert es noch. 40 Tage bis zur Premiere. „Das wird eng“, sagt Mayet, „ein Kraftakt.“ Corona-bedingt wurden die Proben mit dem Volk möglichst weit nach hinten geschoben. Der Jesus-Darsteller, der zudem als Pressesprecher fungiert, bleibt aber zuversichtlich. „Wir bekommen’s hin.“ Ob zu Stückls Zufriedenheit, das lässt er dahingestellt.

Mayet befindet sich an diesem Nachmittag nicht auf der Bühne. Er steht vor Probenbeginn einer Gruppe Journalisten Rede und Antwort, auch die Busreise-Unternehmer aus dem süddeutschen Raum informiert er über das Spiel und seine Hintergründe. Als Rochus Rückel, mit dem er sich die Rolle des Gottessohns teilt, in Jerusalem ankommt, tritt Mayet ganz nah an die Bühne heran. „Obwohl ich nicht da oben stehe, bin ich furchtbar aufgeregt.“ Gespannt verfolgt er, wie sich Rückel schlägt.

Bitte nicht stolpern!

Der zieht zu Fuß ein. Nicht, wie eigentlich vorgesehen, auf einem Esel. „Der hat Corona“, sagt Stückl und lacht. Freilich hat nicht das Tier das Virus aufgeschnappt, sondern seine Besitzer. Deshalb konnten sie Aramis nicht nach Oberammergau bringen. Diese kleine Planänderung stört den Ablauf nicht. Stückl, der Meister der Massenszenen, schwört das Volk auf das ein, was es gleich erwartet. „Natürlich wollen alle Jesus sehen, aber ihr drängt Euch nach vorne“, trägt er den Kindern auf. Sie stehen wie der Rest des Volks auf der linken Seite, vor dem Pilatus-Haus. Ehe sie Palmzweige wedelnd auf die Bühne strömen, warnt sie Carsten Lück noch vor der neuen, leicht zu übersehenden Stufe in der so genannten Pilatusgasse. „Die bauen wir noch zu einer Rampe um“, verspricht der Technische Leiter. Bis es so weit ist, fürchtet Mayet allerdings, werden etliche ins Stolpern geraten.

Zaungast bei der ersten Volksprobe: Frederik Mayet (l.) verfolgt genau, wie Rochus Rückel (r.), mit dem er sich die Jesus-Rolle teilt, den Einzug in Jerusalem spielt. © Bartl

Auf der anderen Seite, vor dem Haus des Annas findet sich der Hohe Rat. Stückl bespricht auch mit den Priestern, wie er sich ihren Auftritt vorstellt. Er verdeutlicht ihnen, was „der Anschiss“ von diesem angeblichen König, dem das Volk „Hosanna“ zujubelt, bedeutet. Eine gewisse Empörung erwartet er von ihnen, aber auch von Jesu Anhängern. Denen halten die Mitglieder des Hohen Rats schließlich vor, einem falschen Propheten nachzulaufen. Die Priester müssen sich von Jesus einiges anhören. Von Krieg und Hunger, Armut und Krankheit ist die Rede: „Ihr, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Euer Reichtum verfault und eure Kleider werden von Motten zerfressen.“

Botschaft ist aktuell

Bis zum Schluss feilt der Spielleiter am Text – wie schon bei den drei Inszenierungen zuvor. Und an den Hauptcharakteren. Vor allem an Jesus. „Ich hab’ ihn strenger gemacht, ich hab’ ihn energischer gemacht“, sagt er. Dieses Mal rückt er soziale Streitigkeiten in den Fokus. Er bringt einen starken Jesus auf die Bühne, der sich für die Schwachen einsetzt und gegen Krieg stellt. In Zeiten, in denen Krieg in Europa herrscht, will der 60-Jährige eine Botschaft senden. Deutlich wird das später, wenn Pilatus wissen will, ob Jesus der König der Juden ist. Dann antwortet dieser: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde.“ In der Auseinandersetzung mit Texten aus dem Alten Testament wurde Stückl klar, dass der Gottessohn andere Vorstellungen als die Mächtigen hat. Seine Botschaft ist aktuell. Wer das realisiert, erlebt einen weiteren Gänsehautmoment.