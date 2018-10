Regisseur Stückl tüftelt an seiner Liste

Langsam spürt man die Spannung in Oberammergau: Wer bekommt 2020 eine Hauptrolle bei den Passionsspielen? In zwei Wochen fallen die Würfel.

Oberammergau – Der wichtigste Tag des Jahres in Oberammergau – er naht mit Riesenschritten. Am Samstag, 20. Oktober, wird ab 12 Uhr vor dem Haupteingang des Passionstheaters bekannt gegeben, wer bei der Passion 2020 die 21 Hauptrollen spielt. Am Vorabend stellt Spielleiter Christian Stückl seine Liste mit den von ihm auserwählten Personen in nicht-öffentlicher Sitzung dem Gemeinderat vor. Ob es dabei noch einmal zu Korrekturen gibt, ist offen. Jedoch wird Stückl begründen, warum er diesen oder jenen Darsteller für eine bestimmte Rolle vorsieht. Gemeinsam wird dann die Besetzung beschlossen – wenn alles glatt geht . . .

Die Bekanntgabe der Darsteller ist am Samstag nur eine von zwei entscheidenden Säulen – vorausgeht die Erneuerung des Gelübdes, das sich die Oberammergauer im Jahr 1633 auferlegt haben. Dieser Tag, dem der ganze Ort entgegenfiebert, beginnt um 10 Uhr mit einem Kirchenzug, der an der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul startet. Durch den Ort geht es dann zur evangelischen Kreuzkirche, wo es eine Station mit Gebet und Musik gibt. Um 11 Uhr wird ein ökumenischer Festgottesdienst im Passionstheater gefeiert, den Weihbischof Wolfgang Bischof und die evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler gemeinsam zelebrieren. Dazu eingeladen sind alle Oberammergauer sowie interessierte Nicht-Ammergauer. Den Gottesdienst überträgt das Bayerische Fernsehen live. Franziska Zankl vom Pressebüro der Passionsspiele: „Im Theater ist Platz für 2000 Besucher. Die graue Wand als Abtrennung wie bei Wilhelm Tell bleibt.“

Noch ein kleines Geheimnis ist, wer den Gelübdespruch vorträgt. Es dürfte ein Kind sein, wie schon 2010. Fest steht dagegen, dass Rochus Rückel und Cengiz Görür, zwei Darsteller des Sommertheaters Wilhelm Tell, im Wechsel erzählen werden, wie das Passionsspiel in Oberammergau entstanden ist. Nach der kirchlichen Feier, die vor acht Jahren mit dem Massenchor des Passionslieds „Heil Dir!“ zuende ging, folgt dann vor dem Passionstheater der Akt, der mit großer Spannung erwartet wird – die Bekanntgabe der Darsteller. Nach überlieferter Tradition werden dabei unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit und Mitwirkenden die Namen mit Kreide auf eine große Schiefertafel geschrieben. Entsprechend vielschichtig und lautstark sind hier immer die Reaktionen im Publikum.

Aus Oberammergau werden an diesem 20. Oktober wieder eine Vielzahl von Medienvertretern, ob von Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen oder online, berichten. Sogar aus USA und Australien sind Presseleute angekündigt. Zum Abschluss steigt eine Pressekonferenz, die mit der Vorstellung der frischgekürten Hauptdarsteller der Passion 2020 verbunden ist.