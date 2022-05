Passionsspiele Oberammergau: Jesus-Darsteller für Premiere steht fest

Von: Manuela Schauer, Katharina Haase

Das Spiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi findet 2022 das 42. Mal statt. Kurz vor der Premiere am 14. Mai gibt es erstmals in Oberammergau spezielle Jugendtage, die den Besuch eines Probespiels ermöglichen. © Passionsspiele Oberammergau 2010,Brigitte Maria Mayer

Die Passionsspiele in Oberammergau starten am 14. Mai mit zweijähriger Corona-Verspätung. Nun stehen auch die Darsteller für die Premiere fest.

Oberammergau - In rund einer Woche, am 14. Mai 2022, beginnen die Passionsspiele in Oberammergau. Nach zweijähriger Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie, können sie nun in diesem Jahr wieder stattfinden.

Passionsspiele Oberammergau: Wer spielt den Jesus?

Am Donnerstag, 5. Mai, wurde nun nach der Probe die endgültige Rollenbesetzung für die Premiere ausgelost. Wie schon bei den letzten Malen per Münzwurf. Wichtig hierbei ist natürlich vor allem die Besetzung des Jesus. Diesen wird bei der ersten Aufführung Frederik Mayet spielen, die letzte im Oktober übernimmt dann der zweite Jesus-Darsteller Rochus Rückel.

Die weiteren Besetzungen für die Premiere:

Petrus: Martin Güntner

Johannes: Anton Preisinger junior

Judas: Cengiz Görür

Maria: Andrea Hecht

Magdalena: Barbara Schuster

Kaiphas: Maximilian Stöger

Annas: Peter Stückl

Josef von Arimathäa: Walter Rutz

Nikodemus: Abdullah Karaca

Simon von Bethanien: Hubert Schmid

Pilatus: Anton Preisinger

Hauptmann: Ferdinand Meiler

Herodes: Benedikt Fischer

Nathanael: Kilian Clauß

Archelaus: Simon Fischer

Ezechiel: Julius Iven

Josaphat: Florian Maderspacher

Veronika: Ursula Mayr

Engel: David Bender

Mayet hatte bereits 2010 bei der Premiere den Jesus spielen dürfen. Sein Engagement bei den Passionsspielen bezeichnete er bereist damals als „wahnsinnig anstrengende, aber auch eine unheimlich schöne Zeit, die ich nicht missen möchte.“ kah

Weitere Infos folgen.

