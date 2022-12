Passionsspiele: Rund 30 Millionen Euro bleiben Oberammergau - Bürgermeister: „Wahnsinnig schönes Ergebnis“

Von: Manuela Schauer

Teilen

Ende gut, alles gut: Spielleiter Christian Stückl und Walter Rutz liegen sich nach der letzten Passionsvorstellung in den Armen. Jetzt gibt es wieder Grund zur Freude. © am

Halleluja! Nach der langen Zitterpartie, ob die Passion 2022 überhaupt stattfinden kann, können sich die Oberammergauer jetzt freuen: Das Gelübdespiel verlief nicht nur auf der Bühne sehr erfolgreich, sondern auch wirtschaftlich.

Oberammergau – Ohne Trommelwirbel, ohne La-Ola-Welle kam es daher. Dabei hätte es das Ergebnis verdient gehabt, angepriesen zu werden. Kurz und schmerzlos verkündete Walter Rutz im Werkausschuss die Zahl, die den Oberammergauer wohl fast genauso interessieren dürfte wie die auf der nächsten Nebenkostenabrechnung. Mit dem Unterschied, dass sie Freude auslöst. Die Passionsspiele erwiesen sich als lukrativ. Mit einer freien Finanzspanne von rund 30,3 Millionen Euro darf die Gemeinde rechnen. Das, sagt der Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur scherzhaft, hat die Kommune voraussichtlich zum Verbraten.

Noch ist die Abwicklung des Gelübdespiels nicht beendet. Bis zum Jahresende soll sie aber zum großen Teil abgeschlossen sein. Deshalb hat es Rutz auch vermieden, öffentlich mit irgendwelchen ungefähren Beträgen zu jonglieren. Wofür er im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2023 Kritik aus Reihen des Gemeinderats kassierte. Der Vorwurf: Ohne einen Richtwert sei es problematisch, unter anderem über künftige Investitionen zu entscheiden. Mit dem Kämmerer hatte sich Rutz aber im Vorfeld ins Benehmen gesetzt und ihm eine Hausnummer zum Planen genannt. „Klar hätte ich im Oktober schon sagen können, wo wir circa landen“, rechtfertigte sich der Werkleiter in der Sitzung. „Aber ich bin jemand, der seriöse Zahlen rausgibt.“ Das abschließende Komplettergebnis soll im März 2023 bei einer Bürgerversammlung präsentiert werden.

Auslastung besser als gedacht

Die Oberammergauer wurden offensichtlich dafür belohnt, ihre Leidenszeit durch die Verschiebung so tapfer durchgestanden zu haben. Trotz der auch heuer noch unsicheren Planungssituation – damit verbunden die kostenintensiven Hygienemaßnahmen – wurde der eingeräumte Kontokorrentkredit von acht Millionen Euro nur mit circa fünf Millionen in Anspruch genommen. Ein weiterer Triumph: die Auslastung. Sie lag bei über 91 statt bei den prognostizierten 85 Prozent. Demnach hatte der Eigenbetrieb Anfang Dezember liquide Mittel in Höhe von 34,5 Millionen Euro. „Davon sind schon 4,4 Millionen Euro an die Gemeinde abgeflossen“, berichtete Rutz. Anfang kommenden Jahres erwartet er noch Einkünfte aus der Vertriebsgesellschaft, dem aber Steuerabzüge gegenüberstehen.

Während Rutz in aller Nüchternheit den Wirtschafts- und Finanzplan 2023 präsentierte, brachte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) die emotionale Note ins Spiel. „Das ist ein wahnsinnig schönes Ergebnis, wenn man an Januar denkt, als wir alle gezittert haben, ob die Passion machbar ist“, betonte er und lobte die Arbeit des Werkleiters. Der zog ebenfalls ein positives Fazit: „Die komplette Passion war eine Punktlandung.“ Auch der Germany Travel Mart kurz zuvor sei gut abgelaufen. Rutz sprach folglich von einem „sehr erfolgreichen Jahr für die Gemeinde“. Eines nach Rödls Geschmack: „Man darf auch mal Glück haben.“