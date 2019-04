Ein Traum wird wahr:Solopartie vor 5000 Zuschauern

Auf einer riesigen Bühne ein Solo vor 5000 Zuschauern singen: Dieser Traum erfüllt sich 2020 in Oberammergau für einen ausgewählten Kreis von 15 heimischen Sängerinnen und Sängern.

Oberammergau – Viel Brimborium, Ritual, riesiges Interesse bei Bürgern und Medien: Die Bekanntgabe der 42 Hauptdarsteller für die Oberammergauer Passionsspiele 2020 im Herbst vergangenen Jahres war ein Spektakel sondergleichen. Selbst Unbeteiligte konnten sich dem spannungsgeladenen Flair nicht entziehen. Im Vergleich dazu geriet nun die Bekanntgabe der 15 Gesangssolisten, die dem traditionellen Gelübdespiel mit ihren Stimmen musikalisch den Stempel aufdrücken werden, zur Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu Chef-Dirigent Markus Zwink: „Der Passion lebt neben dem Schauspiel ganz stark von der Musik. Und dazu tragen Orchester, Chor und Solisten gleichermaßen bei.“

Die Auswahl der Sänger vollzog sich im Rahmen eines Vorsingens auf der großen Freilichtbühne im Passionstheater. 19 Bewerber waren dafür ausgewählt worden – jeweils sechs für Sopran und Alt, fünf für Bass und zwei für Tenor. Eine sechsköpfige Fachjury beurteilte die Vorträge. Dazu gehörten neben Zwink noch die beiden weiteren Dirigenten Dr. Christian Wolf und Eva Kammerer sowie drei Experten von auswärts in beratender Funktion in Person von Ulli Schäfer (Chorleiter aus Starnberg), Lucia Hilz (Domkapellmeisterin der Frauenkirche in München) und Johannes Gruber (Musiklehrer am Ettaler Benediktinergymnasium). Diese besaßen jedoch kein Abstimmungsrecht. Wie für die Schauspieler gelten auch für die Sänger der Passion 2020 die gleichen Mitwirkungsbestimmungen: Sie müssen in Oberammergau geboren oder mindestens 20 Jahre ortsansässig sein.

+ Markus Zwink ist 1. Dirigent der Passionsspiele. Frei und ohne jegliche Hilfsmittel mussten die Bewerber beim offiziellen Vorsingen verschiedene Nummern klassischer Werke, darunter auch aus der Passionsmusik, vortragen. Zwischen Jury und Sängern gab es keinen Sichtschutz, was Markus Zwink so begründet: „Es kommt auch darauf an, wie sich jemand auf der Bühne präsentiert.“ Nicht in einem persönlichen Gespräch (Zwink: „Aus emotionalen Gründen“), sondern per E-Mail abends erfuhren die ausgewählten Gesangssolisten die freudige Nachricht, dass sie bei der nächsten Passion Solopartien vor knapp 5000 Besuchern singen werden. Vier Bewerber kamen nicht zum Zug. Dazu der Erste Dirigent: „Natürlich waren sie enttäuscht, dass sie nicht zum Zug kommen, aber wir haben uns das Ganze nicht leicht gemacht.“ So eine Auswahl sei immer auch eine subjektive Entscheidung: „Das ist wie beim Eiskunstlaufen.“ Dennoch zeigt sich der 63-Jährige mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir sind breit aufgestellt, mit vier Solistinnen und Solisten für Sopran, Alt und Bass. Lediglich beim Tenor müssen wir eventuell noch nachbessern.“ Neben arrivierten Sängern wie Josef Zwink, Heino Buchwieser und Gabriele Weinfurter-Zwink bekommt auch der Nachwuchs die große Chance, solo zu singen – wie etwa Anton Sonntag, Monika Frank, Dominika Breidenbach sowie Franziska und Maria Zwink.

Die Schulung der Sänger für den Passion begann bereits 2017. Jede(r) konnte sich durch einen Lehrer verbessern, dazu gab es immer wieder interne Vorsingen. Aktuell bereiten sich der 64-köpfige Passionschor, das Orchester und die Solisten auf ein Konzert unter dem Motto „Chorfantasie“ am 7. Juli im Passionstheater vor. Zwink: „Wir proben sehr intensiv dafür. Die Neulinge müssen zum Teil viermal die Woche ran.“ Die offiziellen Vorbereitungen der Passionsmusik starten dann im Oktober.

Auf einen Blick

1. Dirigent: Markus Zwink; 2. Dirigent: Dr. Christian Wolf; 3. Dirigentin: Eva Kammerer

Sopran: Dominika Breidenbach, Maria Buchwieser, Katharina Osterhammer, Franziska Zwink, Maria Zwink

Alt: Caroline Fischer-Zwink, Monika Frank, Veronika Pfaffenzeller, Antonie Schauer, Gabriele Weinfurter-Zwink

Tenor: Korbinian Heinzeller, Michael Pfaffenzeller

Bass: Heino Buchwieser, Anton Sonntag, Josef Zwink