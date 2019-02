Schweizer Ticket-Börse macht Phantomgeschäfte mit der Passion

Es werden Einzelkarten zur horrenden Preisen angeboten

200 000 Einzelkarten gehen für die nächsten Passionsspiele in den Verkauf. Ab Aschermittwoch können Interessierte die Tickets ordern. Just zu diesem Zeitpunkt droht den Oberammergauern Ärger. Eine globale Online-Plattform mit Sitz in der Schweiz bietet Karten an, die sie gar nicht besitzt, und das zu Horrorpreisen.