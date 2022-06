Passionsspiele: Ticket-Verkauf zieht an - Corona-Ausfälle unter den Darstellern

Von: Manuela Schauer

Seit Mitte Mai bringen die Oberammergauer ihre Passionsspiele auf die Bühne. © Mayr

Die Auslastung der Passionsspiele in Oberammergau bessert sich. Mittlerweile nähert man sich der 85-Prozent-Marke. Damit wurde im Vorfeld kalkuliert.

Oberammergau – Der Druck ist abgefallen von Walter Rutz. Die Passionsspiele laufen – und zwar gut, sagt er. Die ganze Anspannung im Vorfeld – weg. Jetzt, gut einen Monat nach der Premiere, weiß er, dass sich die aufreibende Arbeit im Vorfeld gelohnt hat. Und vor allem, „dass meine Zahlen passen“, sagt der Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur und Geschäftsführer der Vertriebs-GmbH. Im Wirtschaftsplan kalkulierte er, dass 85 Prozent der Karten veräußert werden. Eine Marke, sagt Rutz, „die wir gerade anlaufen“.

Der Ticket-Verkauf für das Gelübdespiel zieht an. Das bestätigt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). „Mehr als 90 Prozent schaffen wir aber wohl nicht“, räumt er ein. So lautet auch Rutz’ Prognose, wobei er mit Vorhersagen eher Vorsicht walten lässt – unter anderem mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Wir bekommen noch Karten für September aus Amerika zurück.“

Zwar spielt in das Endresultat mehr hinein als Besuchszahlen, schon jetzt zeichnet sich für den Rathauschef aber ab, dass die Passion nicht alle finanziellen Löcher der Gemeinde stopfen wird. „Wir müssen uns drauf vorbereiten, dass wir nicht viel Geld im Säckel haben werden“, kündigt er an. Ein kleines Rechenbeispiel seinerseits: Falls 25 Millionen Euro übrig bleiben, sind davon acht Millionen für den Kredit und wohl weitere acht Millionen als Vorfinanzierung der nächsten Passion abzuziehen. Hinzukommt die nötige Investition ins Feuerwehrgerätehaus, für das gerade eine Standortanalyse läuft. Kostenpunkt: geschätzt bis zu zehn Millionen Euro. „Dann ist das Geld weg“, sagt Rödl. Ohne großes Schnickschnack, ohne das Defizit des Wellenbergs überhaupt zu berücksichtigen. Trotzdem bleibt Rutz, Herr der Zahlen, ruhig. „Wirtschaftlich“, davon zeigt er sich überzeugt, „wird’s eine gute Passion.“

Inzidenz-Spitzenreiter im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Nach wie vor herrscht bei den Verantwortlichen Erleichterung, dass die Aufführungen heuer überhaupt über die Bühne gehen können. Corona ließ sie lange bangen. Erst vergangene Woche hat das Virus unter den Mitwirkenden wieder ordentlich zugeschlagen. Apostel, Mitglieder im Hohen Rat und Volk, Techniker und Henker sollen sich infiziert haben. Rutz bestätigt Ausfälle, betont aber: „Wir können sie gut kompensieren.“ Durch Flexibilität. Jemand anderes springt dann ein, übernimmt die jeweilige Rolle. „Wenn du immer dabei bist, kennst den Text irgendwann.“ Der Zusammenhalt sei stark, die Umbesetzung kein Problem.

Eine Folge der Corona-Infektionen ist jedoch, dass die Inzidenz von Oberammergau steigt. Vergangene Woche war sie mit einem Wert von 1697 (auf 100 000 Einwohner gerechnet) die höchste im Landkreis, auf Platz zwei landete Murnau mit 578. Für Landratsamts-Sprecher Wolfgang Rotzsche keine Überraschung, schließlich unterziehen sich die Mitwirkenden rigide den Tests. „Wenn das in allen anderen Orten auch so gemacht werden würde“, meint er, „würden die Zahlen auch so ausschauen.“