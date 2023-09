Auto erfasst Fußgängerin: Frau (76) verletzt sich - Ihr Hund stirbt bei Zusammenstoß

Von: Manuela Schauer

Teilen

Zu einem Verkehrsunfall ist es in Oberammergau gekommen. © Maximilian Koch/Imago

Bei einem Unfall in Oberammergau hat eine Fußgängerin Verletzungen unter anderem am Kopf erlitten. Zudem verlor die Frau einen ihrer Hunde, er starb.

Oberammergau – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagfrüh in Oberammergau ereignet. Bei diesem zog sich eine 76-Jährige Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu, einer ihrer Hunde verlor sein Leben.

Wie die Polizei Garmisch-Partenkirchen berichtet, war eine 46-Jährige aus dem Ammertal in den Morgenstunden gegen 4.50 Uhr mit ihrem Auto von der Eugen-Papst-Straße kommend auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs gewesen. Kurz hinter der Kurve querte zu diesem Zeitpunkt die Schweizerin mit ihren zwei Vierbeinern die Fahrbahn. Der Autofahrerin gelang es allerdings nicht, noch rechtzeitig zu bremsen und die Kollision zu verhindern.

Strafverfahren eingeleitet

Ihr Auto erfasste die Seniorin, welche über die Motorhaube geschleudert wurde. Laut Angaben der Beamten sei davon auszugehen, dass die Frau nicht in Lebensgefahr schwebt. Allerdings wurde einer ihrer Hunde durch den Zusammenstoß getötet, der andere blieb glücklicherweise unverletzt. Zu einem Sachschaden kam es ebenfalls. Die Pkw-Motorhaube der Ammertalerin – sie hat keine Verletzungen zu beklagen – wurde eingedellt. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ist eingeleitet worden.

Lesen Sie auch: An der Loisachbrücke/Ecke Fürstenstraße in Garmisch-Partenkirchen bemerkt eine Autofahrerin aus München plötzlich den Geruch von Rauch und verschmortem Plastik. Kurz darauf steht ihr Wagen, ein Mercedes, in Flammen. Die Frau verständigte die Feuerwehr, die den Brand schnell löschte und ein Ausbreiten des Feuers auf andere Fahrzeuge oder gar Grundstücke verhinderte.