Post aus der Staatskanzlei: Jesus-Darsteller Mayet plötzlich Bürgermeister

Oberammergau - Jetzt ist es also raus: Frederik Mayet, Pressesprecher der Passionsspiele und Jesus-Darsteller 2020, hat Ambitionen für das Amt des 1. Bürgermeisters in der Gemeinde Oberammergau. So jedenfalls lässt sich der Aufdruck eines Paketzettels deuten, der jetzt auf einer Warensendung an Mayet aufgeklebt war. Absender des Pakets – die Bayerische Staatskanzlei. Zu lesen stand darauf: „An: Ersten Bürgermeister der Gemeinde Oberammergau, Herrn Frederik Mayet . . .“