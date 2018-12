Privatwaldgemeinschaft: Wohnung weiter im Visier

Darf die Privatwaldgemeinschaft nahe der Laber-Bergbahn bauen? Noch gibt es keine Antwort auf die Frage. Eine Lösung ist vielleicht in Sicht.

Oberammergau – Man nehme: Ein komplexes Thema und mehrere Personen, die fast zur gleichen Zeit Gespräche über Lösungsmöglichkeiten führen. Wenn dann später Missverständnisse entstehen und aneinander vorbeigeredet wird, wundert das wohl niemanden. So in etwa war es mit der Privatwaldgemeinschaft, die im Oberammergauer Gemeinderat angesprochen wurde. Konkret: Ihr Wunsch, nahe der Laber-Bahn ein Bürogebäude samt Wohnung entstehen zu lassen. Ein baurechtlich schwieriges und kompliziertes Vorhaben. Nach vielen Jahren zeichnet sich womöglich doch noch eine Lösung ab. Aber das wurde im Gemeinderat nicht so recht deutlich.

Bürgermeister Arno Nunn (parteifrei) erklärte – nachdem Karlheinz Götz (Freie Wähler) danach gefragt hatte – den Sachstand vonseiten der Verwaltung. Demnach gab es erst in der Woche zuvor ein Gespräch im Landratsamt. Dabei ging es wieder um das Bauvorhaben, das die Privatwaldgemeinschaft bereits seit mehr als zehn Jahren verfolgt. Problem war und ist dabei, dass der Grund im so genannten Außenbereich liegt. Das heißt: Dort dürfen eigentlich keine Häuser entstehen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hatte der erneuten Bauvoranfrage im März dieses Jahres, wie berichtet, dennoch grünes Licht gegeben. Um ein positives Zeichen in Richtung Landratsamt – das letztlich entscheidet – zu senden. In der damaligen Sitzung, wie auch jetzt, ging es um eine Privilegierung der Organisation, die mit rund 1800 Hektar Wald einer der größten Privatgrundbesitzer im Süden von München ist. Wie Florian Schwarzfischer (BIO) in einem privaten Gespräch mit Landrat Anton Speer (Freie Wähler) erfahren haben will, sehe dieser Möglichkeiten. „Und einen gangbaren Weg.“ Nunn nahm von dem Gespräch im Landratsamt jedoch die Erkenntnis mit, dass eine Privilegierung in diesem Fall nicht weiterhelfe. Aussagen, die gegensätzlich klingen. Es aber nicht sind. Es zeigte sich, haben beiden Seiten für ihren Teil Recht.

Licht ins Dunkel bringt die Kreisbehörde, die inzwischen das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim um eine Stellungnahme gebeten hat. Ergebnis: Dieses sieht die Privatwaldgemeinschaft Oberammergau als Forstbetriebsgemeinschaft an. „Für die Einrichtung einer Jägerwohnung in dem geplanten Gebäude reicht dies jedoch nicht aus, da der geplante Standort des Vorhabens im Außenbereich liegt“, erklärt Behörden-Sprecher Stephan Scharf. „Eine Privilegierung der Jägerwohnung läge nur dann vor, wenn diese zusätzlich dem forstwirtschaftlichen Betrieb ,dienen‘ würde.“ Heißt: Dem Forstbetrieb würde eine Wohnung möglicherweise genehmigt, der Privatwaldgemeinschaft nicht.

Bei der Variante, in dem Gebiet über eine Leitplanung Baurecht zu schaffen – das wäre Aufgabe der Gemeinde – gibt es hingegen für das Landratsamt viele offene Fragen. Etwa beim Hochwasserschutz. Dass für einen Bebauungsplan wohl nur schwer eine Genehmigung zu bekommen wäre, hat auch Nunn schon mehrfach betont. Einfacher scheint es ihm nach den jüngsten Rücksprachen mit dem Landratsamt, wenn die Privatwaldgemeinschaft ihren Bauantrag überarbeiten würde. Da für eine Forstbetriebsleiter-Wohnung die Privilegierung in Aussicht gestellt wurde. Anfang 2019 soll das Projekt nun vorangebracht werden. Bei einem Treffen werden alle Beteiligten zusammenkommen und sprechen – diesmal direkt miteinander.