Schäden durch Schnee: Saison am Kolben endet

Es muss sein: Bei der AktivArena am Kolben endet die Wintersaison. Zahlreiche Arbeiten stehen bis zum Start der Sommerbetriebs im April an.

Oberammergau – Der Winter ist zwar noch nicht vorbei, an der Oberammergauer AktivArena am Kolben wird die Saison aber bereits beendet. „Wir sperren nur ungern zu“, bedauert Geschäftsführer Klement Fend. „Aber wir müssen.“ Einige Arbeiten stehen vor der Tür. Der viele Schnee in diesem Jahr hat Schäden am Berg verursacht, die behoben werden müssen. Vor allem in dem steilen Gelände, in dem die Schienen des AlpineCoasters verlaufen. „Nichts Dramatisches“, betont Fend. Er nennt zum Beispiel die Reparatur an den Schutzgittern, speziell mancher Stahlarme. Bei all dem Schnee könne es die schon verbiegen. Also heißt’s, diese abzumontieren, herzurichten oder neue Exemplare zu kaufen. All zu viel Zeit bleibt dafür nicht. Sie sei „eher zu kurz“, meint Fend. Der Plan sieht vor, am 13. April den Sommerbetrieb aufzunehmen.

Deshalb gibt’s keine Möglichkeit, die Wintersaison zu verlängern. Skibetrieb herrscht nur noch bis Sonntag, 10. März. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 12.,13. und 14. März, finden die letzten Hüttenabende auf der Kolbensattelhütte statt. Bis zum 12. April wird dann einerseits die Hütte auf Vordermann gebracht, andererseits steht die Revision der Bahn an. Außerdem startet der Umbau für den AlpineCoaster. Fend: „Diese vier Wochen brauchen wir.“