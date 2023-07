Sternplatz Oberammergau: Brunnen wechselt nicht den Standort - Beschlossenes Konzept soll endlich realisiert werden

Von: Manuela Schauer

Die Steinwüste am Sternplatz gefällt nicht jedem. Foto: db-oh © db

Die Gestaltung des Sternplatzes in Oberammergau zieht sich. Deshalb setzte die PWG-Fraktion einen neuen Impuls. Vergeblich. Doch eine Botschaft kam trotzdem an: Das Projekt soll endlich zum Abschluss kommen.

Oberammergau – Ludwig Utschneider hat in seinen Unterlagen nachgeschaut. Seit 2018, sagte er im Gemeinderat, „ziehen wir den Denkmal-Kaugummi in die Länge“. Solange unterhalten sich die Oberammergauer Ortspolitiker schon darüber, wie der Sternplatz aufgehübscht werden soll. Die Beschlusslage ist klar: Bildhauern und Schnitzschülern möchte man die Möglichkeit bieten, sich dort temporär präsentieren zu können. So weit die Theorie. In der Praxis ist noch nicht viel passiert. Das Thema aber muss ein Ende finden, betonte der PWG-Mann. „Sonst begleitet uns das noch bis ins nächste Jahrzehnt.“

Seine Fraktion setzte deshalb jetzt einen Impuls. Sie schlug vor, die bisherigen Pläne über Bord zu werfen und den Brunnen, der aktuell vor der Sparkassen-Filiale installiert ist, zu verlegen. „Das wäre ein Gewinn für den Sternplatz.“ Eine Idee, die zwar durchaus Anhänger fand, trotzdem aber durchfiel. Mit 9:9 votierte das Gremium. Ein Patt, der bedeutet: Antrag abgelehnt. Der zweite Beschluss über eine Ladesäule für E-Autos und -Räder als Ersatz für den Brunnen war damit obsolet geworden. Das Ergebnis dürfte die PWG insofern schmerzen, da zwei von drei abwesenden Gemeinderäten aus ihren Reihen stammten (Peter Held, Karl-Heinz Götz).

Nahezu jeder äußert seine Meinung

Zur erneuten Diskussion war es wegen des Exponats gekommen, das aktuell, jedoch nur vorübergehend den Sternplatz ziert. Die Resonanz darauf fiel nicht gerade positiv aus bei den Bürgern. Die Chancen für die dauerhafte Alternativ-Lösung mit dem Brunnen, dessen Standort das Gros der Räte als suboptimal einstuft, standen gar nicht schlecht. Denn diesen zu versetzen, wäre technisch grundsätzlich möglich. So das Urteil der Rathausverwaltung. Wenngleich im Untergrund die nötige Infrastruktur – zum Beispiel Strom-, Wasser- oder Kanalanschluss – hätte geschaffen werden müssen. Grobe Kosten für das ganze Unterfangen: 60 000 bis 80 000 Euro. Zahlen, die Wolfgang Proksch (Augenmaß) ärgerten. Er hatte damals dafür plädiert, die Wasserleitung zu verlegen, als der Boden aufgerissen wurde. Mehrfach und doch vergeblich.

Zieht nicht an den Sternplatz um: der Brunnen vor der Sparkassen-Filiale in Oberammergau. © Selina Schauer

Nahezu jeder äußerte seine Meinung pro oder contra Brunnen. Wasser als „lebendiges Element“ hätte seine Vorzüge, meinte etwa Eugen Huber (Augenmaß). Nicht nur wegen der wärmeren Sommer, sondern vor allem, weil auf der Fläche Stein dominiert. Nicht ohne Grund bezeichnete Michael Fux (PWG) den Stern- als „Stoa-Platz“. Selbst dessen Fraktionskollege Florian Lang, der selbst ernannte „Holzwurm“, hielt den Brunnen für eine passende Option. Als Schnitzer wollte er den eigentlichen Gedanken, dem Handwerk eine Bühne zu bieten, aber nicht komplett begraben und brachte den Skulpturenweg von Konrad Saal am Passionstheater in Erinnerung. Das bereits beschlossene Konzept umzusetzen, daran appellierte dagegen Florian Schwarzfischer (BIO). Ihm wäre ein Sockel mit Skulptur aus dem Grund schon lieber, weil dieser bei Bedarf weggehoben werden könnte.

Klare Botschaft

Doch wie denken die Betroffenen selbst? Mit Petra Maderspacher vom Naturtextil-Laden „Bebba“ saß eine Geschäftsfrau vom Sternplatz im Publikum. Ihr wurde Rederecht eingeräumt, das sie auch nutzte, um auf ein anderes Problem hinzuweisen (siehe Kasten). Ihr zufolge würden die Anlieger die Brunnen-Idee als sehr positiv bewerten.

Doch am Ende fehlte das Zünglein an der Waage. Dafür wurde aber eingefordert, dass der bereits bestehende Beschluss endlich umgesetzt werden soll. Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) führte unter anderem die vielen Ausstellungen als Grund für die Verzögerungen an. Die Museumsleitung ist in erster Linie zuständig, das Ganze auf die Bahn zu bringen. „Das Grobkonzept steht“, sagte er. Trotzdem war die Botschaft des Abends unmissverständlich: Das Projekt muss zum Abschluss kommen.