Schon Nominierung eine Ehre: Stimmen für Snowgau-Freestyle-Team

Von: Manuela Schauer

Fördern junge Talente: das Oberammergauer Snowgau-Team. Foto: Privat © Privat

Tobias Papistock kann den Erfolg selbst kaum fassen. Oft rufen Fernsehsender an. Sie wollen einen Beitrag über das Snowgau-Freestyle-Team drehen. „Wahnsinn“, sagt der Vorsitzende des Vereins, der erst 2017 von ihm und seinem Kindergartenfreund Michael Krause ins Leben gerufen wurde. „Wir sind durch die Decke gegangen.“

Oberammergau - Erst recht nach der Olympia-Teilnahme von Mitglied und Freeskierin Sabrina Cakmakli. „Das hat uns bekannter gemacht“, bilanziert der 36-Jährige mit leuchtenden Augen. Jetzt könnte die Aufmerksamkeit weiter steigen. Der Verein mit Sitz in Oberammergau gehört zu den Nominierten für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises (siehe Kasten). Die Abstimmung läuft noch bis Mittwoch, 19. Oktober.

In diesem Jahr haben 463 Nominierte die Chance, die Auszeichnung abzuräumen und einen der fünf Jurypreise oder den Publikumspreis zu erhalten. Allein aus Bayern sind 77 Anwärter mit von der Partie, darunter Starbulls Rosenheim, die YouTube-Serie „Salzbrunner TV“ aus Nürnberg, der Verein „himalaya friends“ aus Zirndorf oder der KulturRaum München. Der Sieger sahnt 10 000 Euro ab. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zur Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement.

Über 90 000 Stimmen sind bereits abgegeben worden. Es sollen noch mehr werden, appelliert Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen). Das freiwillige Engagement von rund 29 Millionen Menschen in Deutschland sei groß, vielfältig und kreativ. „Den vielen Engagierten, die sich zum Beispiel für die Demokratie, für Vielfalt und sozialen Zusammenhalt, im Naturschutz oder Sport einsetzen, gilt unsere Anerkennung“, teilt die Politiker mit. Mit dem Preis bestehe die Möglichkeit, einige besondere Beispiele zu würdigen – und „Danke zu sagen“.

Papistock, Wanklift-Betreiber und Inhaber der gleichnamigen Sportzentrale, hat von der Nominierung vor einigen Wochen in einem Schreiben erfahren. Dass es diesen Preis überhaupt gibt, räumt er unverhohlen ein, wusste er gar nicht. „Ist aber schön, dabei zu sein.“ Nominiert wurde der Verein, der sich für talentierte Kinder und Jugendliche in Bereich Ski- und Snowboard Freestyle einsetzt, von „Das Grüne Band“. Die Initiative belohnt konsequente Nachwuchsarbeit im Leistungssport, unabhängig von der Vereinsgröße oder der Popularität der Sportart. Den entsprechenden Preis ergatterte das Snowgau-Freestyle-Team im vergangenen Jahr, inklusive 5000 Euro.

Wer diesmal das Rennen macht, wird am 1. Dezember dieses Jahres bei einer festlichen Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben. Papistock glaubt nicht wirklich an den großen Erfolg. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Chance haben“, meint er. Zu groß sei die Konkurrenz. Im Vergleich dazu „sind wir nicht so bekannt“. Wobei er die Siegprämie natürlich gut gebrauchen könnte. „Wir investieren immer in die Jugend“, betont der Vorsitzende. Derzeit in neue Merchandising-Artikel wie Trinkflaschen und so genannte Buff-Tücher.

Freilich würde sich Papistock über den Triumph freuen. Die Nominierung ehrt ihn schon. Doch viel wichtiger ist ihm und seinem Vorstand, dass das Konzept aufgeht. Und das tut es seiner Meinung nach. Sogar „richtig gut“. 120 Mitglieder zählt der deutschlandweit einzige alleinstehende Verein, der Ski und Snowboard Freestyle zusammen anbietet. Zwei Drittel davon sind Kinder und Jugendliche, die Größeren übernehmen dann ehrenamtlich Trainerposten.

Wer abstimmen möchte,

kann dies bis Mittwoch, 19. Oktober, im Internet unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis tun.