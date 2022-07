Juristische Schritte gegen „Schräge Vögel“ bei der Passion

Von: Tanja Brinkmann

Sie wollen auf Jesus aufmerksam machen. Und auf die Evangelien. Den Weg, den die Mitglieder des Vereins „Soulsaver“ dafür gewählt haben, kam allerdings in Oberammergau gar nicht an. Zu sehr erinnerte ihr Büchlein an eine offizielle Veröffentlichung der Passionsspiele. Dagegen wurden juristische Schritte eingeleitet.

Oberammergau – Für Walter Rutz sind’s eigentlich „schräge Vögel“. Dazu zählt er den Mann, der Bibeln in Oberammergau verteilt, seit die Passionsspiele laufen. Genau wie den, der in einer hellgrauen Kutte mit einem blau-gelben Schild bewaffnet auf „Yahuah“, den Schöpfer, hinwies. Und die, die mehrere Abende lang ihr „Festspielbuch“ an die Besucher verteilten. Dass dieses wie eine offizielle Veröffentlichung der Gemeinde wirkte, rief allerdings Rutz’ Unmut hervor. „Es darf nicht sein, dass man so etwas mit Oberammergau in Verbindung bringt.“ Deshalb drohte der Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH und zudem Leiter des Eigenbetriebs Kultur nach Rücksprache mit einem Anwalt mit einer Unterlassungsklage. Mit Erfolg.

Der Münchner Verein „Soulsaver“, der den christlichen Glauben im Internet fördern will, sei daraufhin sofort eingeknickt. Das Heft und jegliche Hinweise darauf im Internet sind verschwunden. Zu Rutz’ Erleichterung reagierten die Verantwortlichen prompt und unterschrieben auch besagte Unterlassungserklärung. Für ihn unverständlich, dass sie das 96 Seiten dicke Büchlein in DinA6-Format überhaupt gedruckt haben. „Das kostet ja auch Geld.“ Das jetzt in der Papiertonne liegt.

Was ihm sauer aufstieß, war die Irreführung der Passionsbesucher, die durch die Gestaltung annehmen konnten, dass das vermeintliche „Festspielbuch Oberammergau“, das mit „Passionsspiele in drei Akten“ untertitelt ist, von der Gemeinde herausgegeben wurde. „Dazu kommt die Namensverletzung.“ Den Ortsnamen darf nicht jeder einfach für sich nutzen.

Den Inhalt des Büchleins, das „einen bleibenden Eindruck und eine schöne Erinnerung an die Passionsspiele“ vermitteln will, kommentiert Rutz nicht. Ein freier Journalist widmet sich zunächst dem historischen Hintergrund und Wandel des Gelübdespiels. Der zweite Teil behandelt die Passionsgeschichte, wie sie im Johannes-Evangelium (Kapitel 12 bis 21) erzählt wird. Zuletzt kommt Joschi Frühstück zu Wort. Der gebürtige Oberammergauer gibt einen persönlichen Einblick in das Geschehen der 1960er Jahre und von seiner Begegnung mit Jesus, „die sein Leben veränderte und die ihn bis heute durchträgt“.

Als zehnjähriger Bub spielte Frühstück, der heute in Baden-Württemberg lebt, im Volk mit. 50 Jahre später schaute er sich das Gelübdespiel wieder an. Und war beeindruckt. Genau wie von der Kinderpassion. Auch für dieses Jahr hat sich der 71-Jährige Karten gesichert. „Ich bin sehr gespannt.“ Die Geschichte, die in Oberammergau heuer zum 42. Mal auf die Bühne kommt, „bewegt mich bis heute“. Seine Erinnerungen an seine Kindheit, Jugend und seinen Weg zu Christus hat er aufgeschrieben. Das wussten die Verantwortlichen von „Soulsaver“, die auf Tagblatt-Anfrage nicht zu erreichen waren. Kein Wunder, dass sie ihn baten, einen Extrakt veröffentlichen zu dürfen. Was Frühstück, der auch im Ruhestand noch als Missionar unterwegs ist, mit dem Verein verbindet, ist das Anliegen, „die Menschen wieder mehr auf Jesus und die Evangelien aufmerksam zu machen“.

Ein Anliegen, das nicht verwerflich ist. An der Art und Weise haben sich Rutz und andere Verantwortliche der Passionsspiele allerdings gestört. Dazu kommt, dass sie den Auftritt des Vereins „ziemlich schräg“ finden. Die Idee, das „Festspielbuch“ während der gesamten Spielzeit zu verteilen, kam in Oberammergau folglich nicht sehr gut an. „Zunächst haben wir ein Platzverbot erteilt, dann mit Unterlassungsklage gedroht“, verdeutlicht Rutz das Vorgehen. „Was wir nicht offiziell herausgeben, geht nicht.“ Das haben die „Soulsaver“, die Seelenretter, akzeptiert.

Der Mann, der mit dem „Yahuah“-Schild unterwegs war, ist mittlerweile verschwunden. Nur der Bibel-Verteiler ist noch vor Ort. „Das kann man ihm ja nicht verbieten, solange es nicht im Umfeld des Passionstheaters passiert“, sagt Rutz. Ihm ist bewusst, dass das Gelübdespiel schräge Vögel anzieht. „Das war schon immer so.“