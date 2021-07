Wegen Corona: Schüler planschen im Wellenberg für fünf Tage gratis

Gemeinderat stimmt für kostenlose Tickets

Von Josef Hornsteiner

Der Oberammergauer Gemeinderat stimmt einhellig für die kostenlosen Tickets: Zwischen dem 2. August und Ende des Jahres dürfen die 660 Oberammergauer Schüler fünf Tage kostenlos in das Schwimmbad Wellenberg.

Oberammergau – Der Gemeinderat zeigt „Spendierhosen für Badehosen“. Der Antrag der CSU-Fraktion um Gratis-tage für Schüler im Oberammergauer Schwimmbad Wellenberg ist nicht nur einstimmig abgesegnet worden – das Gremium hat ihn sogar noch kräftig erweitert. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren dürfen ab Montag, 2. August, bis zum Jahresende fünf Tage kostenlos ins Schwimmbad. Die Tickets für die insgesamt 660 Kinder und Jugendlichen sind ab Montag in der Verwaltung (Pilatushaus) abzuholen.

Damit hat der Gemeinderat einen Kompromiss gefunden. Einig waren sich alle: Die Idee ist großartig, den Kindern gönnt es jeder nach dieser schweren Zeit. „Nur dürfen wir jetzt nicht jene Familien schlechter stellen, die bereits den Wellenberg unterstützen.“ Florian Schwarzfischer (BIO) sprach von den etwa 100 Besitzern der Sommerspezialkarten, Saisontickets für die warme Jahreszeit. Viele würden die Karte nicht nur kaufen, damit sie und die Kinder so oft wie möglich planschen können. Sondern eben auch, um das defizitäre Schwimmbad im Kofelort zu erhalten.

Deshalb brachte unter anderem Schwarzfischer und weitere Gemeinderäte den Vorschlag ins Spiel, die Gültigkeit vom 19. September auf Ende des Jahres zu legen. „Damit wäre doch allen geholfen“, meinte auch Katharina Floßmann von der Bunten Liste. Denn dann könnten auch nach dem Sommer die Saisonkarten-Besitzer die kostenlosen Tage einlösen. Zudem sind die drei Gratistage auf fünf erhöht worden.

Auch die vorgeschlagene Altersspanne wird flexibler gehandhabt auf Anregung von Michael Fux (Freie Wähler). Er fragte sich, ob man alle Schüler erwische, wenn das Alter auf 16 maximiert ist. Deshalb können das Gratisangebot nun sogar Jugendliche bis 18 Jahren nutzen. „Und sollte tatsächlich ein noch älterer Schüler dabei sein, können wir da flexibel reagieren“, sagte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). So streng nehme man die Auflagen dann doch nicht. Schließlich „ist es eine gute Sache und ein gutes Zeichen“.

Doch hatte Rödl im Namen der Verwaltung eine Bitte: Den Start zur Abholung der Gratiskarten noch etwas hinauszuzögern. Ursprünglich war der heutige Freitag angedacht. Doch gibt es für die Kommune nach dem positiven Beschluss noch einiges Bürokratisches abzuarbeiten. „Können wir auch am Montag, 2. August starten?“, fragte Rödl in Richtung Antragsteller, den Christsozialen? „Natürlich“, sagte der Fraktionsvorsitzende Simon Fischer.

Das Procedere läuft jetzt einfach: Kinder oder deren Eltern können die Freikarten in der Verwaltung abholen. Anders sei das nicht möglich. „Wir können leider keine Liste mit allen Namen an der Kasse im Wellenberg auslegen“, sagte Rödl. Zu viel sei dort los in den Sommerferien, auch würde das gegen die Datenschutzverordnung verstoßen.

Fux wollte sogar noch einen Schritt weiter gehen, und auch für nächstes Jahr das gleiche Angebot ermöglichen. „Dann ist die Passion und die Kinder können nicht weg in den Urlaub, wenn die Eltern oder sie selbst mitspielen“, meinte er. Deshalb wäre es schön, auch coronaunabhängig im Passionsjahr 2022 ein gewisses Pensum an Freikarten zur Verfügung zu stellen. „Darüber reden wir zu einem späteren Zeitpunkt“, schlug Rödl vor. Deshalb kam dieser Passus nicht in den Beschlussvorschlag.