Schutz vor weiterem Schaden: Brücke in Oberammergau wird saniert - Halbseitige Sperrung für den Verkehr

Von: Manuela Schauer

Fahrbahn aufgerissen: An der Baustelle am Einmündungsbereich zum Rainenbichl wird fleißig gewerkelt. © Dominik Bartl

Der Startschuss ist gefallen: Die Arbeiten an der Labergraben-Brücke in Oberammergau haben begonnen. Bis voraussichtlich Ende Oktober laufen sie.

Oberammergau – Die Absperrbaken stehen, Schutt liegt herum, zum Teil auch dicke Brocken. Bagger walten ihres Amtes. Am südlichen Ortsende von Oberammergau haben pünktlich die Arbeiten für den chirurgischen Eingriff an der Labergraben-Brücke begonnen. Rund drei bis vier Monate werkelt die beauftragte Firma Porr aus Kematen in Tirol in dem Bereich an der Ettaler Straße. Das kündigt Bauamtsleiter Bernd Sedlmaier an. Voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November soll sich das Bauwerk dann wieder in einem 1a-Zustand befinden.

Die Brücke nahe des Eisenhower-Museums sticht nicht unbedingt heraus. Viele Verkehrsteilnehmer bemerken sie gar nicht. Doch sie hat Gebrechen. Das Alter – zirka 40 bis 50 Jahre – macht sich bemerkbar. Schon 2021 hatte Sedlmaier angekündigt, dass das Bauwerk ertüchtigt werden muss, weil unter anderem der Belag undicht ist und Wasser eindringt. Um das Konstrukt „dauerhaft zu erhalten, sind entsprechende Sanierungsarbeiten notwendig, vorwiegend am Brückenüberbau“, erklärt der Bauamtschef. Der Umfang habe sich aus den Schadensbildern bei der turnusmäßigen Brückenprüfung ergeben.

Ampelschaltung eingerichtet

In den Haushaltsberatungen wurde die Maßnahme dementsprechend bereits eingeplant. Die Kostenschätzung zeigt: Es handelt sich zwar nicht um eine Mammut-Aufgabe, aber immer noch um eine kostspielige Angelegenheit. Von rund 600 000 Euro war die Rede. Geld, das aber den fortschreitenden Verfall der Labergraben-Brücke verhindert.

Das Vorgehen ähnelt den Arbeiten an der Kreislainebrücke, die die Gemeinde 2021 auf Vordermann gebracht hatte. Es erfolgt eine Sanierung des Betonbauwerks insgesamt, vorwiegend jedoch der Fahrbahnplatte mit Abdichtung. Die seitlichen Brückenkappen werden unter anderem erneuert. In Zuge der Maßnahme nimmt sich die Baufirma auch den Kreuzungsbereich zum Rainenbichl vor. Fahrbahnbereich und Gehwege werden baulich angepasst.

Betroffen von dem Projekt ist sowohl die Ettaler Straße als auch der Einmündungsbereich Am Rainenbichl. Was sich auf die Verkehrsführung auswirkt. Die Arbeiten müssen größtenteils unter halbseitiger Sperrung der Ettaler Straße mithilfe einer Ampelschaltung abgewickelt werden. Das Abbiegen in Richtung Am Rainenbichl wird deshalb zeitweise nur eingeschränkt möglich sein.