„Passion nur damit möglich“: Sicherheitskonzept ist genehmigt - Vorgaben deutlich strenger als noch 2020

Von: Tanja Brinkmann

Eng ist’s im Normalfall im Passionstheater: Vielleicht klappt das auch 2022. © declair

Sicherheit wird bei den Oberammergauer Passionsspielen großgeschrieben. Mit einem ausgetüftelten Konzept versuchen die Veranstalter, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Bis zuletzt galt es, Fragen zu klären.

Oberammergau – Dreieinhalb Kilo. Eigen Huber hat den Ordner, den er mitschleppt, wenn es um Fragen der Sicherheit bei den Oberammergauer Passionsspielen geht, gewogen. „Und da ist kein Schriftwechsel enthalten“, sagt der Zweite Bürgermeister (Mit Augenmaß). Würde er den ebenfalls auf die Waage legen, wäre das Ganze mindestens doppelt so schwer. Allein daran sieht man, vor welchen Herausforderungen die Gemeinde steht. Als Veranstalter muss sie für einen reibungslosen und vor allem sicheren Ablauf beim Gelübdespiel sorgen. Und dafür, dass auch hochrangige Besucher, von denen einige zur Premiere am Samstag, 14. Mai, erscheinen, geschützt sind.

Eine Mammutaufgabe. Eine, der sie sich 2010 noch nicht in diesem Ausmaß stellen mussten. Erst seit Kurzem ist das Konzept, das im Vergleich zu 2020 noch einmal konkretisiert wurde, abgesegnet. „Zuletzt waren noch 20 Fragen gekommen, die wir beantworten müssen“, sagt Huber. Die Gemeinde muss die Auflagen nämlich nicht nur festzurren, sondern dann auch, wie bei Veranstaltungen mit weniger als 5000 Besuchern üblich, Grünes Licht dafür geben. Verständlicherweise erfolgt das erst, wenn sämtliche Anliegen der so genannten Blaulicht-Organisationen, also von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und anderen Rettungsdiensten, zu deren Zufriedenheit geklärt sind. Das ist mittlerweile geglückt. „Wir müssen nur noch einzelne Punkte nachliefern, beispielsweise wann Schulungen stattgefunden haben“, sagt Huber.

Passionsspiele Oberammergau: Der Gemeinde wird viel abverlangt

Für ihn und Walter Rutz, Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur und Geschäftsführer der Passionstheater GmbH, ist es eine Erleichterung, dass dieses Konzept endlich genehmigt ist. Kein Wunder. Die Zeit hat schließlich gedrängt. „An diesem Freitag beginnen ja die Probespiele“, sagt Rutz. Zweifel, dass das gelingt, hegte er zu keinem Zeitpunkt. „Es hing ja nur noch an Details.“ Nachvollziehen kann er jedoch nicht, was der Gemeinde hier abverlangt wird. „Das Ganze ist bedauerlicherweise noch strenger als 2020.“ Nachdem das Spiel damals corona-bedingt verschoben werden musste, „hatten jetzt wohl alle Zeit, sich intensiver damit zu beschäftigen“. Mit der Folge, dass Oberammergau extrem strenge Vorgaben erfüllen muss. Allein das Konzept schlug mit 150 000 Euro zu Buche. „Dafür ist es aber nur papierfertig, da wurde noch nichts gekauft“, stellt Huber klar. Erst seit Kurzem weiß er beispielsweise, dass die Gemeinde auch die Klappschilder, die als Parkhinweise auf der B 23 stehen werden, finanzieren muss. Kostenpunkt: je 10 000 Euro.

Rund ums Passionstheater ist während des Gelübdespiels ein Sicherheitsbereich ausgewiesen, der je nach Gefahrenlage erweitert werden kann. Grafik: Gemeinde Oberammergau © Architektin (Dipl.-Ing., TU) Urs

In besagtem Ordner findet sich außerdem ein Plan, wie man mit einem neuerlichen Corona-Ausbruch umgeht. Genau wie die Vorgaben, was während des G7-Gipfels, der vom 26. bis 28. Juni in Schloss Elmau stattfindet, zu beachten ist. „Da haben wir natürlich eine erhöhte Sicherheitslage“, betont Rutz. Rund ums Theater liegt der Bereich, in dem bis zum Ende der Passionsspiele am 2. Oktober besondere Auflagen gelten. Dieser kann je nach Gefahrenlage mit Hilfe der neu errichteten, ausfahrbaren Pollern für den Verkehr gesperrt werden. Die Anwohner, die in der pinkfarbenen Zone (siehe Grafik) liegen, dürfen gar nicht ein- und ausfahren. Für die, die im gelben Bereich wohnen oder arbeiten, gibt es zwei Zeitfenster, um mit dem Auto rauszufahren. Die betroffenen 118 Haushalte sind längst informiert. Für sie wurden zudem eigene Parkplätze eingerichtet, denn zu Fuß oder mit dem Fahrrad können sie sich mit entsprechenden Ausweisen frei bewegen.

Passionsspiele 2022: Mit Shuttlebussen zum Theater

Besucher, die mit dem eigenen Pkw anreisen, werden zu den Stellflächen an den Ortseingängen gelotst. Nachdem von Seiten der Polizei, unabhängig von den Erhebungen der Passionstheater GmbH, festgelegt wurde, wie viele benötigt werden, musste die Gemeinde noch einmal nachbessern. „Von Unterammergau kommend haben wir für 80 000 Euro noch eine Fläche hergerichtet“, sagt Huber. Fünf Euro müssen die Besucher für ihren Parkplatz zahlen, den sie bereits im Vorfeld online buchen können. Von dort gelangen sie dann mit Shuttlebussen zum Theater.

Neben dem Verkehr geht es in dem Konzept auch um Fragen der Hygiene und darum, was man zu seinem Sitzplatz mitnehmen darf. Taschen dürfen nicht größer als Din A 4 sein. Erlaubt ist zudem eine Halb-Liter-PET-Flasche. Alles, was darüber hinausgeht, dazu gehören auch Regenschirme, muss an einer der Taschen-Aufbewahrungs-Stationen abgegeben werden. Für Rollatoren, die bislang ebenfalls kein Thema waren, „mussten wir eigene Abstellflächen ausweisen“, erklärt Rutz. Klar ist bei allen Vorgaben, dass die Besucher eine leichte Wolldecke mitnehmen dürfen. Wer die vergisst, kann vor Ort eine leihen. „Wir lassen bestimmt niemanden erfrieren“, versichert der Werkleiter.

Passionsspiele 2022: Corona-Schnelltest vor jedem Einsatz im Theater

Zu Rutz’ Freude machen die Mitwirkendem bei allen Vorgaben sehr gut mit. Alle unterziehen sich vor jedem Einsatz im Passionstheater einem Corona-Schnelltest. Und mittlerweile nutzen sie auch die Radständer hinter der Bühne. Über die Vorgaben des Sicherheitskonzepts werden sie noch gesondert informiert, kündigt Huber an. „Ganz besonders wichtig ist, dass alle rechtzeitig da sind.“ Der Zweite Bürgermeister räumt durchaus ein, dass Mitwirkende, Anwohner und Besucher durch das Sicherheitskonzept in ihren Freiheiten eingeschränkt sind. „Andererseits muss man aber auch bedenken, dass die Passion nur damit möglich ist.“