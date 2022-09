Sie basteln die Passionskrüge wieder zusammen - die „Klebegeister“ mit gutem Draht zu Jesus

Von: Andreas Mayr

Es ist einer der Momente im Gelübdespiel: Die Tempelszene, in der Jesus einen Krug zerschlägt. Die Händler fügen die zerbrochenen Gefäße hinter der Bühne wieder zusammen – und verkaufen sie.

Pausenbeschäftigung in der Garderobe: (v. l.) Benjamin Mayr, Christian Mayr (Schuala) und Mathias Feldmeier kleben die Tonkrüge wieder zusammen, die Jesus bei der Vertreibung der Händler aus dem Tempel zerschlagen hat. © ANDREAS MAYR

Oberammergau – Das Puzzle, das sie von der Bühne tragen, ist für Laien nicht zu lösen. Sie selbst müssen ja vorher großzügig mit Farbe im Inneren herum pinseln, damit sie die Teile wieder erkennen. „Sonst hast du keine Chance“, sagt Christian Mayr, Hausname Schuala in Oberammergau. Der Schuala gehört zur Gruppe der Händler beim Passion 2022, die zwar nur einen Moment im Gelübdespiel haben – dafür aber einen großen: Wenn Jesus persönlich diesen Tonkrug hebt und mit Wumms wie Wucht gen Boden zimmert, schweigt das ganze Theater. Bei Barbara Lampe kriecht die Gänsehaut den Arm hinauf. Lampe ist Töpferin der schwarzen Krüge. Sie erzählt gerne, wie dankbar sie Gott für ihr Talent und seinem Sohn, Christus, für die Arbeit ist, mit dem sie ihren Unterhalt verdient. Im Winter ging Barbara Lampe in Rente. Die Krüge hat sie schon vor zwei Jahren getöpfert. Was nach der legendären Tempelszene mit den Sonderanfertigungen passiert, sehen die Wenigsten. Christian Mayr und seine Kollegen bringen jeden Krug in Einzelteilen hinter die Bühne – und basteln ihn wieder zusammen.

Auf der Suche nach der Wurzel dieser Tradition reist man zurück ins Jahr 1950, in die Garderobe der Chorfrauen, genauer zum Alt. Hertha Mayr, damals 17, sang, und weil die Zeit zwischen den Auftritten so lang war, suchte sie nach einer Beschäftigung. Manche stickten Hosenträger, manche knüpften einen Teppich. Wie Hertha Mayr, heute 89, die schönen Krüge sah, dachte sie: „Ist doch schade, wenn man die zusammen haut“, so erzählt sie’s heute. Sie hat dann angefangen, die Einzelteile zusammen zu kleben mit Holzleim. „Der hat gut gehalten“, sagt sie. Die geflickten Amphoren verschenkten sie damals an die Spieler. Einen Krug von 1950 hat sie selbst noch daheim. „Ich hab’ immer eine Beschäftigung gebraucht“, sagt sie heute. 20 Jahre später fingen die Händler mit dem Kleben an und begannen, sie zu verkaufen. „Das finde ich super“, sagt die Ideengeberin.

Die wieder zusammengeklebten Krüge verkaufen die Händler

Kürzlich hat Hertha Mayr ihre Nachfolger besucht. Den Schuala, vor zwölf Jahren Apostel, nun zum ersten Mal Händler. Wie auch Benjamin Mayr und Mathias Feldmeier, Hausname Seitz. Einzig Josef Feichtner, der Seppi, durfte schon einmal Händler sein. Wobei „der Seppi eher drei linke Hände hat“, scherzt Christian Mayr. Der kümmere sich ums Merchandising. Die Händler kleben die Krüge ja nicht zur Gaudi zusammen. Jeder einzelne wird verkauft. Manche Hotels leisten sich zur Passion einen. Der größte Teil bleibt im Theater. Krug eins geht an den Premieren-Jesus, diesmal Frederik Mayet. Wer seine erste große Rolle bekommt, holt sich einen zur Erinnerung. Oder wenn die Kinder zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Auf manchen Krügen verewigt man seinen Hochzeitstag oder den Geburtstag, lässt die Kollegen unterschreiben. Mit dem Krug wandert ein weißer Edding von Umkleide zu Umkleide. Der hält am besten auf Ton. Ein Originalkrug ist das ultimative Souvenir der Passionsspiele. Für 280 Euro das Stück sind sie zu haben. Mit dem Geld unterstützten die Händler soziale wie gemeinschaftliche Projekte. Sie haben den Brunnen am Altherrenweg oder den Jesu in der Bärenhöhle restaurieren lassen, ein Elektrorad für Bedürftige gekauft, kaputte Häuser in Nepal finanziert. Und einmal im Sommer feiern sie ein Fest, das größte und rauschendste der ganzen Passion.

Eine ruhige Hand braucht Hildegard Freisl, wenn sie „Passion 2022“ auf die Krüge schreibt. © ANDREAS MAYR

In diesem Jahr mieteten sie sich in eine Halle der Laber-Bergbahn ein, stellten noch ein Zelt auf. Es gab sechs Live-Bands, Speisen aller Art, Kamelreiten für die Kinder, Wettspritzen mit Feuerwehrschläuchen und eine Nacht, die nicht enden wollte für an die 2000 Frauen und Männer. Am Morgen nach dem Händlerfest, um 8 Uhr, „waren nicht wirkliche viele da“, scherzt der Schuala. Es fanden sich dann doch viele gute Geister, Apostel, Römer, Helfer vom Bauhof, die mit anpackten. „Die Arbeit hat sich gelohnt“, sagt Christian Mayr. „Bisher war jeder begeistert.“ Vom großen Händlerfest 2022. Wie viel am Ende übrig bleibt, können sie schwer sagen. Alles ist so teuer geworden, die Semmeln kosten das Doppelte zu früher. Die alten Händler brachten noch kleine Repliken der Krüge an die Darsteller. Doch die hätten sie weit im Voraus bestellen müssen. Ein erhebliches finanzielles Risiko. Was wenn der Passion dann doch dem Virus zum Opfer fällt? „Wir können nicht auf Verdacht die Dinger bestellen“, betont Christian Mayr.

Zum Schluss bekommt der restaurierte Tonkrug noch die Aufschrift „Passion 2022“

Bis zum 2. Oktober verarzten die Händler die Trümmer der Krüge. Das kann, je nach Grad der Zerstörung, zwischen 30 Minuten und einer Stunde dauern. Jedem Händler sei es geraten, sich mit Jesus gut zu stellen. Christian Mayr weiß von einer Geschichte aus dem Jahr 2000, als der Christus sich mit den Händlern verkracht hatte und den Krug mit Absicht neben die ausgelegte Wolldecke schepperte. So wär’s natürlich auch Spielleiter Christian Stückl am liebsten – aus rein dramaturgischem Standpunkt versteht sich.

Der Vermarkter und die Erfinderin: Josef Feichtner und Hertha Mayr erzählen von der Tradition. © ANDREAS MAYR

Doch die Händler haben längst mit beiden Jesus-Darstellern paktiert. Die Arbeit ist ja so schon schwierig genug. Ohne die farblichen Linien im Bauch der Krüge „wirst du wahnsinnig“, sagt der Schuala. „Klebegeister“ nennt er die Männer aus der Händler-Umkleide. Sie rekonstruieren den Krug von Fuß bis Kopf, also von Boden zu den Henkeln. „Ohne die Teile unten brauchen wir gar nicht weiter zu machen“, sagt Mathias Feldmeier. Mit Kleber und Klebeband flicken sie den lädierten Patienten wie auf der Intensivstation zusammen. Ein paar Verletzungen könne er ruhig haben, sagt Christian Mayr. Sobald alle größeren Teile verklebt sind, endet die Operation. „Die ersten Krüge“, sagt der Seitz, „haben katastrophal ausgeschaut.“ Mittlerweile haben sie Routine. Am Schluss schreibt Hildegard Freisl noch „Passion 2022“ drauf. Restauriert ist das Kunstwerk. Bisher haben die Händler noch keinen Krug für sich reserviert. „Wir kriegen schon noch einen“, sagt der Schuala. „Das ist unser Lohn für die ganze Arbeit.“ Und Kollege Seppi Feichtner ergänzt mit Blick zur Mayr Hertha, der Erfinderin. „Ohne Dich hätten wir gar keine Arbeit.“