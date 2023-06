Skater-Heimat am Busparkplatz: Lösung für Oberammergau in Sicht

Von: Manuela Schauer

Auf dem neu geschaffenen Busparkplatz, im rot markierten Bereich, soll das Angebot entstehen. © Gemeinde

Die Skater in Oberammergau suchen eine Heimat. Seit Jahren schon. Jetzt tut sich eine Lösung auf. Die konkrete Gestaltung ist zwar noch unklar, aber die neue Freizeitanlage soll an der Ortseinfahrt Nord entstehen.

Oberammergau – Es war ein seltenes Bild. Zahlreiche Jugendliche nahmen im Sitzungsraum im Ammergauer Haus Platz. Sie kamen alle aus dem gleichen Grund: Um zu erfahren, welche Entscheidung der Bauausschuss über den Skatepark fällt. Seit Jahren beschäftigt sich die Gemeinde schon damit, in erster Linie mit der Suche nach einem geeignetem Standort. Der scheint nun gefunden: an der Oberammergauer Ortseinfahrt Nord.

Zwei Optionen waren zuletzt im Rennen – ein Teilbereich nördlich des TSV-Sportgeländes und eben der neu geschaffene Busparkplatz. Redebeiträge aus dem Publikum gestattete der Aussschuss. So kamen unter anderem eine Mutter von drei Skatern als auch ein Bursch zu Wort. Was herauszuhören war: Das TSV-Areal wird nicht als klarer Favorit gehandelt. Im Gegenteil. Mit der anderen Variante konnte sich auch Marina Kirchmayr (Bunte Liste) besser anfreunden. „Das lässt sich mit dem Angebot gut verbinden“, sagte sie in Bezug auf die Nähe unter anderem zum Bikepark. Andere fänden den Standort am Sportplatz per se geeigneter, weil er nicht an der Straße liegen würde. Der Haken: das Lärmproblem für die dortigen Anwohner. Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, dass die Voraussetzungen für eine Skaterfläche im Bereich des Busparkplatzes geschaffen sowie Angebote von Fachbüros für Planung und Umsetzung eingeholt werden sollen. Zudem beauftragt die Gemeinde ein externes Büro damit, einen neuen Bebauungsplan samt Umweltprüfung zu erstellen. Ohne, geht’s nicht. Den bestehenden nur zu ändern, würde aus Sicht des Landratsamtes einer gerichtlichen Entscheidung nicht Stand halten, erklärte Thomas Huppmann aus dem Bauamt.

Im Haushalt sind 50.000 Euro für die Planung berücksichtigt

Was auf der circa 600 Quadratmeter großen Fläche einmal entstehen wird, ist noch unklar. Kirchmayr verwies auf Uffing, wo es einen Skatepark samt Pumptrack gibt. Eine Variante, die auch Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) befürworten würde. „Mit der Kombi“, sagte er, „könnten wir die breite Masse abdecken.“ Doch jetzt wäre es erst einmal wichtig, den Startschuss zu geben.

Im Haushalt für 2023 sind 50.000 Euro für die Planung berücksichtigt. „Die werden reichen“, meinte Bauamtsleiter Bernd Sedlmaier. Konkrete Angaben zu den Baukosten konnte er nicht machen, weil diese von der Ausführung abhängig sind. Einen ersten Anhaltspunkt lieferte er dennoch: Für die Kombi-Version, schätzt er, fallen um die 200.000 Euro an. Denn große Erd-, Schal- und Betonarbeiten wären in diesem Fall nötig. Rödl bestätigte seine Aussage. In Uffing seien 220.000 Euro veranschlagt worden, 150.000 Euro an Fördermitteln aus dem Leader-Topf sind geflossen.

Ein Thema ploppte einmal mehr auf: Nach wie vor würden es die Ortspolitiker begrüßen, wenn sich die Skater organisieren würden, um Ansprechpartner zu haben. Als Verein zum Beispiel. „Es wäre nicht schlecht“, sagte Rödl, „wenn sich jemand halbwegs verantwortlich fühlen würde.“ Die eigentliche Verantwortung liegt deshalb trotzdem weiter bei der Kommune, die sich etwa um TÜV oder Reparaturen kümmern muss.