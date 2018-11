Sozialministerin Kerstin Schreyer über Hoffnung und den Umgang mit Menschen

Zufriedenheit in sich selbst finden: Das hat die CSU-Politikerin beim Wirtshausgespräch in Oberammergau gefordert.

Oberammergau – Hoffnung ist für jeden Menschen etwas anderes. Woraus sie diese zieht und was ihr Glück bedeutet, das hat Kerstin Schreyer am Freitagabend in Oberammergau verraten. Die bayerische Sozialministerin gab sich beim ersten Wirtshausgespräch, das zum Thema „Hoffnung“ im Rahmen des kirchlichen Rahmenprogramms zur Passion stattgefunden hat, sehr offen und nahbar. Für die CSU-Politikerin geht es um Menschen. Im Beruf wie im Privaten.

„Höhen und Tiefen gibt es in jedem Leben“ – auch in ihrem, sagte Schreyer. Sie zeigte vor 55 Besuchern ihre private Seite. „Ich bin fest verwurzelt im Glauben“, erklärte die 47-Jährige. Und es sei für sie wichtig, dass in verschiedenen Lebenslagen „jemand da ist, der Dich trägt“.

Grundsätzlich habe sie den Anspruch, jedem Menschen mit „Respekt und auf Augenhöhe“ zu begegnen. Auch wenn sie Gefahr laufe, enttäuscht zu werden. Personen, auf die sie treffe, würden ihr immer wieder sagen, „dass sie mich gewählt haben. Am Abend weiß ich, dass das nicht sein kann“. Trotzdem gehe sie weiter positiv durchs Leben. „Was wäre denn die Alternative?“ Glück ist für Schreyer etwas, das mit „innerer Zufriedenheit zusammenhängt“. Der Gesellschaft heute gehe es so gut wie keiner zuvor. Und trotzdem werde gejammert. „Es gibt ein wahnsinnig hohes Anspruchsdenken. Irgendetwas findet man immer“, über das man meckern kann.

Natürlich, betonte Schreyer, steht nicht jeder auf der Sonnenseite. Denjenigen zu helfen, denen es nicht gut geht, sei die Aufgabe ihres Ministeriums. Von Moderator Johannes Reichart auf wichtige Punkte ihrer Arbeit angesprochen, nannte sie als erstes den Kampf gegen Gewalt – vor allem im seelischen Bereich –, Obdachlosigkeit oder auch den Menschenhandel aus Osteuropa.

Vonseiten der Besucher wurde das Thema Flüchtlinge angesprochen. Dabei fand Schreyer, die seit März 2018 dem bayerischen Kabinett angehört, wieder offene Worte. „Wir müssen mit den Menschen ehrlich umgehen“, forderte sie. Schleuser würden den Flüchtlingen Lebenswirklichkeiten in Deutschland anpreisen, die es nicht gibt. Deshalb seien zum Beispiel Zentren in Nordafrika eine denkbare Lösung, in denen die Menschen nach deutschem Asylrecht beraten werden. Kommen darf, wer verfolgt wird. Nicht, weil es ihn in Deutschland einfach nur besser geht. Deshalb müsse man ehrlich sagen: Wer wird bleiben können, wer nicht.

Fast schon ein Streitgespräch entwickelte sich, als Reichart die Ministerin auf den aktuellen Erfolg der Grünen ansprach. Schreyer erklärte, dass Grün wählen für sie mehr mit einem Lebensgefühl als mit einem Parteiprogramm zusammenhänge. Die Wähler seien oft aber die Menschen, die zum Beispiel in den Urlaub fliegen und die sich über die damit verbundene Umweltbelastung keine Gedanken machen. „Man muss schon selbst so leben.“

Als Reichart nach diesen Ausführungen das Wort an Christl Freier übergab, sagte er: „Da gibt es eine Frage.“ Worauf Kreisrätin Freier gewohnt dynamisch antwortete. „Nein, hier gibt es eine Grünen-Politikerin.“ Eine, die Schreyer vorwarf, in CSU- Plattitüden zu verfallen. „Und das in einer Gemeinde, in der 20 Prozent Grün gewählt haben.“

Das kurze Geplänkel nahm dem Abend aber nicht die Tiefe und Vielseitigkeit. Im Gegenteil. Pastoral-Referentin Dr. Angelika Winterer, die ihn in Zusammenarbeit mit den Pfarreien und dem Kreisbildungswerk organisiert hatte, sprach anfangs über Neuerungen. Vor der Passion 2010 habe es bereits eine Themenreihe gegeben. Doch, wiederholte sie die damalige Kritik, sei man zu abstrakt und wissenschaftlich an die Themen der Passionsgeschichte herangegangen. „Deshalb haben wir ein neues Format gesucht.“ Das Ergebnis ist rundum gelungen.

Der nächste Abend

im Rahmen der Wirtshausgespräche findet am Freitag, 25. Januar, mit der Schauspielerin Monika Baumgartner statt.