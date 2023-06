„Wäre Riesen-Chance“: SV Werder Bremen erwägt, in Oberammergau Trainingslager zu absolvieren

Von: Manuela Schauer

Der Stürmer-Star der Weiß-Grünen: Niclas Füllkrug, auch Nationalspieler, hier in der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln im Mai. © Eibner/imago

Sie legt sich mächtig ins Zeug: Die Ammergauer Alpen GmbH bemüht sich derzeit darum, den SV Werder Bremen als Partner zu gewinnen. Noch ist aber nichts fix.

Oberammergau – Rudi Drewing hat’s nachgemessen. Sicher ist sicher. Der Platzwart des TSV Oberammergau überprüfte, ob der Fußballplatz auch wirklich der FIFA-Norm entspricht. 105 Meter lang, 68 Meter breit. Passt. Auch über einen zweiten Rasen verfügt der TSV. Zum Glück. Ansonsten würde die Anlage für den SV Werder Bremen gar nicht erst in Frage kommen. Der Bundesliga-Klub zieht in Erwägung, unterm Kofel künftig sein Trainingslager zu absolvieren. „Das wäre eine Riesen-Chance“, betont Frank Peters, Geschäftsführer der Ammergauer Alpen GmbH. Auf jeden Fall Werbung ohne Ende.

Noch ist der Deal nicht unter Dach und Fach. „Wir schauen uns aktuell nach mehreren Möglichkeiten um“, teilt Werder-Sprecher Norman Ibenthal mit. Solange noch kein fixer Standort feststeht, möchte er noch keine weiteren Informationen preisgeben. Im besten Fall erfährt Peters noch in diesem Monat, ob die Weiß-Grünen ins Ammertal kommen. Hofft er zumindest. Vielleicht gibt’s am 15. Juni Schampus, sagt er. Denn an diesem Tag inspiziert eine Delegation voraussichtlich Anlage und Hotels, macht den Location-Check.

Seit 2011 fährt „Werder“ zur Saisonvorbereitung ins Zillertal, sie verbindet eine starke Partnerschaft. Doch künftig geht man getrennte Wege – im Einvernehmen, verrät der Touristiker. Der SV sucht deshalb nach einem neuen Standort. Im Inland, eventuell im Alpenraum. Im März klopfte der Fußballverein zum ersten Mal beim GmbH-Chef an – und der Ball kam ins Rollen.

Beim Tourismusverbund laufen die Fäden zusammen. Peters führte zuerst ein internes Gespräch mit seinen Angestellten. Das Team, erzählt er, findet das Ganze „großartig“. Trotz des Kraftaktes. Bedingungen gibt es zu erfüllen, einiges an Vorarbeit zu leisten. Viele musste und muss man ins Boot holen – vornehmlich die Gemeinde Oberammergau, aber auch die Nachbarorte. Marketing, Digitales, Koordination, Abstimmung mit den Leistungsträgern – all solche Dinge stehen auf der Agenda. Vor allem, die Finanzierung auf stabile Beine zu stellen. 250 000 Euro kostet die Partnerschaft, die – im Falle eines Zuschlags – zu Beginn der neuen Saison im August starten soll. Die GmbH stemmt die Summe nicht aus eigenen Mitteln. „Wir müssen Klinken putzen“, betont Peters. Zur Aufgabe zählte zudem, eine Auswahl an Hotels für die Kicker und Co. anzubieten. Ein Kriterium: ein Schwimmbad. „Wir machen Vorschläge, der Verein entscheidet.“ Gastronomen und Vermieter wurden ebenfalls schon informiert. Die ersten Zusagen liegen vor. Was Peters besonders freut: Die Rückmeldungen seien überall positiv.

Alle Sponsoren von SV Werder Bremen im Ort

Läuft alles nach seinem Plan und die Ammergauer Alpen werden Premiumpartner des Vereins, wird der Region viel Aufmerksamkeit zuteil. 14 Tage im Juli 2024 würde der Verein dort gastieren – mit dabei 60 bis 70 Personen. Trainerstab, Kader, medizinische Abteilung, Greenkeeper, Teammanager zum Beispiel. Zusätzlich ist mit bis zu 1500 Fans zu rechnen. Davon würde nicht nur Oberammergau profitieren. Ohnehin versucht Peters, die einzelnen Programmpunkte zu verteilen. Dazu gehört die Veranstaltung für die Sponsoren des Bundesligisten, die für drei Tage anreisen. Oder das Profi-Camp der Werder-Fußballschule für Kinder. Fan-Events dürfen freilich nicht fehlen.

Es ist ein großes Paket, das Peters womöglich schnürt. Eines mit enormen Werbe-Effekt. Deshalb möchte er die Kooperation auch auf fünf Jahre anlegen, um 2028 noch die Passionsspiele einzubauen. „Die Reichweite dahinter ist riesig“, stellt er klar. Und zwar nicht nur während des Trainingslagers, das von Medien wie der BILD, dem Weserkurier, dem Werder-Portal DeichStube und von Radio-Sendern begleitet wird. Denn die Ammergauer Alpen und ihre Partner könnten auch jenseits der zwei Wochen Bekanntheit gewinnen. Und zwar durch digitale Anwesenheit im Weser-Stadion. Zum einen könnten Bewegtbilder auf dem 52-Meter-Banner am Spielfeldrand gezeigt werden, der im TV zu sehen sein wird. Zum anderen enthält das Angebot, die Region auf den 75 Quadratmeter großen Videowalls zu präsentieren. Pro Heimspiel drei Spots à maximal 30 Sekunden. „Alleine Stadionwerbung und Video würden 200 000 Euro kosten“, schätzt Peters.

Visionen passen zusammen

Die Zahlen sprechen in allen Bereichen eine deutliche Sprache. Viele Augen würden sich aufs Ammertal richten (siehe Infobox). Zum ersten Mal bei der Kader-Vorstellung vor rund 50 000 Fans in Bremen. „Da werden die Profis auf die Partner-Stände für Autogramme verteilt“, erklärt Peters, selbst ein Nordlicht.

Viele Vorteile würden sich aus der Verbindung ergeben, davon zeigt sich der GmbH-Chef fest überzeugt. Die beteiligten Partner können Kontakte schmieden oder Gäste generieren. „Wir können eine neue Quellregion erschließen“, sagt Peters. Urlauber aus dem norddeutschen Raum anlocken. Gleichzeitig erkennt er Parallelen zwischen der Vision des Vereins und der des Verbunds. „Werder“ legt Wert auf Nachhaltigkeit, Integration, Inklusion und Nachwuchsarbeit. „Das passt gut zu uns.“ Bisher nur in der Theorie.

Reichweiten von Werder Bremen Beispiele aus der digitale Welt (Stand 2023):

Instagram: knapp 440 000 Abonnenten

Facebook: circa eine Million Likes

Twitter: über 530 000 Abonnenten

TikTok: rund 154 000 Abonnenten

Snapchat: gut 58 000 Abonnenten

Werder.de: über 4,5 Millionen Seitenaufrufe