Große Fichte am Passionstheater muss weichen

Kontroverse Diskussion im Oberammergauer Gemeinderat: Dieses Mal ging es um eine große Fichte vor dem Passionstheater.

Oberammergau – „Zack und weg ist der gesunde, wunderbare Baum ...“ Der Post auf der Facebook-Plattform „Politik Oberammergau“, die von den beiden Listen „Parteilose Wählergemeinschaft“ und „Für unser Dorf“ betrieben wird, war klar, eindeutig – und sollte die Frage suggerieren: „Musste das sein?“ Die Fällung einer großen Fichte auf dem Vorplatz des Passionstheaters kurz vor Weihnachten hat die Gemüter im Dorf erregt. Mit der Thematik hatte sich der Gemeinderat in seiner Dezember-Sitzung beschäftigt, und schließlich nach kurzer, kontroverser Diskussion mit 11:8-Stimmen beschlossen, anstelle der ursprünglich geplanten drei Laubhölzer (Mehlbeere, Vogelbeere, Ahorn) die Fichte zu beseitigen.

Hintergrund der Aktion ist die vorgesehene Errichtung eines Gastrobereichs (Cateringzelt) auf der Grünfläche vor dem Passionstheater bei den Passionsspielen im kommenden Jahr. Hier sollen Besucher vor Beginn und in den Pausen der Aufführungen verköstigt werden.

Drei Laubbäume können stehenbleiben

Nun hatten Begehungen vor Ort ergeben, dass es von Vorteil wäre, das Zelt einige Meter nach Osten zu verschieben. Dadurch müssten die bestehenden Stromversorgungskästen (inklusive Telekommunikation und IT) nicht versetzt werden und könnten somit im Zelt verbleiben. Im Sachvortrag der Verwaltung zu diesem Punkt hieß es weiter, dass durch die Versetzung des Zelts drei Laubbäume in dem Bereich stehen bleiben könnten und nicht – wie geplant – beseitigt werden müssten. Allerdings müsste dann im Gegenzug eine sehr große Fichte an der Ostseite der Fläche weichen.

Dieser Baum würde zwar keine besonderen Schäden aufweisen, berge jedoch wegen seiner „sehr großen Höhenentwicklung und breit ausladenden Krone bei starken Winden ein gewisses Gefährdungspotenzial“. Weiter argumentierte die Verwaltung, dass durch die Fällung der Fichte die unmittelbar benachbarte Linde Raum für Kräftigung erhalten würde und die drei stehenbleibenden Laubhölzer sich positiv entwickeln könnten.

In der Diskussion zeigte sich Ludwig Utschneider von den Freien Wählern „maßgeblich verärgert“ darüber, dass jüngst eine serbische Fichte hinter dem Passionstheater umgeschnitten worden sei: „Wer hat das zu verantworten?“ Man werde nun, so Utschneider weiter, sich klar dagegen aussprechen, „dass jetzt auch noch an dem Baum im Cateringbereich die Axt angelegt wird“. Auch Florian Schwarzfischer von der BIO-Liste bezog klar Position, zeigte wenig Verständnis für die „Angst vor dem großen Baum“: „Die besagte Fichte hat schon so viele Stürme überstanden, und jetzt soll’s auf einmal gefährlich sein? Bei uns wird stückerlweis’ ein Baum um den anderen umgeschnitten.“

Aller Protest verpuffte. Am Ende fand sich schließlich doch eine knappe Mehrheit für den Beschlussvorschlag, die drei Laubbäume zu erhalten und dafür die große Fichte zu fällen. Wenige Tage später war das Fakt.