Nach Blitzeinschlag: Brand am Sonnenberg hält Einsatzkräfte mehrere Tage in Atem

Von: Manuela Schauer

Wasser aus der Luft: Hubschrauber sind in die Löscharbeiten involviert. © Bartl

Ein Brand am Sonnenberg im Graswangtal beschäftigt die Einsatzkräfte. Ein Glutnest von einem Blitzeinschlag hat sich entzündet - und das in steilem Gelände.

Oberammergau/Graswang – Qualm steigt in die Höhe. Immer wieder. Seit Dienstagabend bekämpfen Feuerwehren und Bergwacht einen Brand auf dem Sonnenberg im Graswangtal. Einer, der sich offensichtlich nicht gerne bändigen lässt. Mehrmals müssen die Einsatzkräfte nach getaner Arbeit noch einmal ausrücken.

Die Situation verursacht hat ein Blitz, der in einen Baum einschlug. Das war am 13. August, vor eineinhalb Wochen. Die Feuerwehr Oberammergau kontrollierte damals Baum und Umgebung, unter anderem mit der Wärmebildkamera. Alles nach Vorschrift. Doch gab es keinen erkennbaren Anlass zur Sorge. Der Haken: „In den Wurzeln hat’s wohl geglimmt“, sagt Kommandant Stefan Maier. „Und jetzt hat’s zu brennen angefangen.“

Bergwacht sichert die Feuerwehr-Kräfte

Noch am Dienstag gegen 20 Uhr brechen die Kameraden auf, um gemeinsam mit den Kollegen der Partenkirchner Wehr, die über eine Drohne verfügen, die Problemstelle zu lokalisieren. Zu dieser Zeit ist es allerdings nicht mehr möglich, einen Hubschrauber hinzuzuziehen. Gleich in den frühen Morgenstunden am Mittwoch setzen Maier, sein Team und noch weitere Kräfte, etwa aus Graswang und Murnau, alles daran, der Situation Herr zu werden.

Während Hubschrauber der Polizei und von einem privaten Unternehmen das betroffene Areal auf zirka 1350 Metern aus der Luft ablöschen, legen auch die Einsatzkräfte vor Ort los. Eine heikle Sache. Das Gelände: sehr steil. „Normal ist es nicht begehbar“, betont Maier. Deshalb greift die Bergwacht unterstützend ein und sichert die Feuerwehr-Kameraden. Alles läuft nach Plan. Gegen Mittag ist der Brand unter Kontrolle. Allerdings nur fürs Erste.

Hoffen auf Regen

Die Einsatzkräfte räumen gerade auf und bauen ab, da steigt erneut Rauch unterhalb der Felswand auf. Also alles wieder auf Anfang. Auch die Hubschrauber werden erneut angefordert. Erst am späten Abend können die Ehrenamtlichen wieder den Rückzug antreten.

Aus den Augen lässt das Glutnest niemand. Überwachungsflüge finden am Donnerstag statt. Doch am späten Nachmittag beschäftigt der Brand die Einsatzkräfte ein drittes Mal. Maier hofft indes vor allem auf eines: auf Regen. Den Wetterbericht hat der Kommandant bereits studiert. Die Chancen stehen nicht schlecht: Niederschläge in der Nacht sind prognostiziert. (db)