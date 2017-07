Unfall mit dem Rad: Zehnjähriger schwer verletzt

Mit seinem Fahrrad war ein Zehnjähriger am Samstag unterwegs. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer.

Oberammergau – Bei einem Unfall am Samstag in Oberammergau ist ein Bub trotz Helm schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Zehnjährige war gegen 18.55 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Fußweg an der Großen Laine in Richtung Sankt Gregor unterwegs. Von dort bog er oberhalb der Schnitzschule auf den zur Ludwig-Lang-Straße führenden Fußweg ab. An dessen Einmündung prallte er gegen den rechten vorderen Kotflügel eines VW-Busses und stürzte. An Pkw und Rad entstand ein Sachschaden von ungefähr 4500 Euro.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberammergau (0 88 22/94 58 30) zu melden.

red