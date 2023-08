„Uns laufen die Kosten davon“: Preissteigerungen erschweren Finanzierung des Kultursommers

Von: Manuela Schauer

Teilen

Hat die 10 000-Besucher-Marke geknackt: die Inszenierung von Shakespeares „Julius Caesar“. © Sebastian Schulte

Daumen hoch für die Veranstaltungen des Kultursommers 2023: Die Bilanz fällt größtenteils durchweg positiv aus. Was der Passionstheater GmbH aber im Magen liegt, sind die höheren Kosten in verschiedenen Bereichen.

Oberammergau – Sollen wir? Sollen wir nicht? Die Verantwortlichen der Passionstheater GmbH steckten die Köpfe zusammen, überlegten, ob der Kultursommer bis 2024 pausieren sollte. Ob sie jedem ein bisschen Zeit gönnen, um die Akkus aufzuladen nach den Strapazen der Passion. „Die steckt uns noch in den Knochen“, sagt Geschäftsführer Walter Rutz, gut zehn Monate nach der letzten Vorstellung.

Sie entschieden sich dagegen, mobilisierten die letzten Reserven und zogen den Kultursommer durch. „Das“, betont Frederik Mayet, Jesus-Darsteller und ebenfalls Geschäftsführer, „war eine Riesen-Kraftanstrengung.“ Ob sie sich gelohnt hat? Rutz spricht im Großen und Ganzen von einem „tollen Sommer“. Wenn da nicht die finanzielle Seite wäre.

Ticketpreise erhöht

Die Veranstaltungsreihe bekam eine Anschubfinanzierung von der Gemeinde. Dieses Mal 150 000 Euro. Zusätzlich gab es eine Förderung in Höhe von 180 000 Euro aus dem Kulturfonds des Freistaats. Doch Rutz, der zugleich als Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur fungiert, spricht Tacheles: „Uns laufen die Kosten davon.“ Denn vieles wurde teurer. Steigerungen von 20 Prozent sind bei den Planungen zwar vorausschauend berücksichtigt worden. „Wir hatten in manchen Gewerken aber zum Teil 25 bis 30 Prozent drin“, stellt er klar. Zum Beispiel beim Ton, Licht, Personal oder bei der GEMA. Die Preise für die Security verdoppelten sich sogar. Alles Folgen von Corona, Energiekrise und Tariferhöhungen. Umso mehr schätzen die beiden das große Engagement der Ehrenamtlichen wert. „Mit Bezahlung“, verdeutlicht Mayet, „würde es nicht funktionieren.“

Bei den Ticketpreisen hat die GmbH heuer ohnehin bereits angezogen. Bei „Julius Caesar“ und „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ mussten die Besucher zehn Prozent mehr hinblättern. Doch gibt es eine Differenz von 15 Prozent. „Wir müssen überlegen, wie wir die auffangen können“, sagt Rutz. Die Tarife für die Karten noch weiter anzuheben, ist für ihn keine Option. Dann fürchtet er, bleiben die Besucher aus und nichts wäre gewonnen. Eines steht für ihn aber fest: Das Geld aus dem Kulturfonds schickte der Himmel. „Wir können froh sein, dass wir die Förderung hatten.“ Gespräche werden zu führen sein über die Zukunft des Formats – und das schon bald. Voraussichtlich Ende September, nach der Urlaubsphase.

So sehr das Monetäre aufs Gemüt drückt, so sehr lösten die drei Veranstaltungen aber gute Laune bei den GmbH-Chefs aus. Ihr Fazit: größtenteils positiv.

BRANDER KASPAR: Er hat an Anziehungskraft nichts eingebüßt. Der „Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ lockte bei zwei Vorstellungen insgesamt 4400 Besucher an. Um der Nachfrage gerecht zu werden, öffnete man das Theater im hinteren Bereich. So konnten mehr Stuhlreihen zur Verfügung gestellt werden. „Im Passionstheater ist das Stück etwas Besonderes“, meint Rutz. Wobei sein Kollege das Gastspiel des Münchner Volkstheaters, bei dem Christian Stückl Regie führt, nicht als Selbstläufer deklarieren würde. Denn es habe auch Jahre gegeben, da „war’s nicht voll“. Die gute Resonanz heuer, vermutet Mayet, führt er unter anderem darauf zurück, dass die Kult-Inszenierung zuletzt 2019 aufgeführt wurde.

Wieder ein Publikumsmagnet: der „Brandner Kaspar“. © Sehr

HEIMATSOUND-FESTIVAL: Wer nicht schnell ist, hat verloren. Der geht beim Run auf die Heimatsound-Tickets leer aus. So war es auch in diesem Jahr wieder. Binnen weniger Stunden war das Festival ausverkauft. An den beiden Tagen kamen jeweils 3150 Musikfreunde nach Oberammergau, um im Theater mit Bands wie Pam Pam Ida oder Dicht&Ergreifend abzufeiern. Oder, um draußen ein bisserl abzuhängen und zu ratschen. Wenn es denn nicht gerade geregnet hat. Denn zwischenzeitlich zogen dunkle Gewitterwolken über die Passionsspielstätte. Störte aber kaum jemanden. „Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung gut“, sagt Mayet. „Wir sind mit leichtem blauen Auge davongekommen.“

Volles Haus: Die Tickets für das Heimatsound-Festival waren schnell vergriffen. © Dominik Bartl

Die Rückmeldungen fielen positiv aus. Mayets Augen leuchten, wenn er sagt: „Wir haben superschönes Feedback von den Fans und den Bands bekommen.“ Auch das Catering erhielt großes Lob. Eine kleine Veränderung nahm er beim Publikum wahr. Noch nie seien so viele Wohnmobile wie heuer angereist. Dafür hätten weniger Besucher gezeltet als sonst. Eine Corona-Spätfolge, denkt er. „Da hat sich doch jeder einen Camper gekauft.“ Gefühlt zumindest.

JULIUS CAESAR: Bei manchen war die Luft raus nach der Passion. Sie wollten nicht schon wieder auf der Bühne stehen. Kein Problem. Viele junge Oberammergauer zeigten Interesse, wollten im Sommer Theater spielen. Da ließ sich ein Christian Stückl, der stets die Nachwuchsarbeit anschiebt, nicht lange betteln. Die Bahn war frei für „Julius Caesar“.

Ab 1. Juli präsentierten die Oberammergauer das Werk aus der Feder von William Shakespeare acht Mal. Die Ränge zu Beginn – sie hätten voller sein können. Zum Ende hin nahmen die Besucherzahlen aber zu. Das anfangs angepeilte Ziel von 9000 Menschen toppte die Inszenierung. Mit 10 015 Zuschauern wurde sogar die „psychologische Marke“ geknackt, sagt Mayet. Die Auslastung lag bei rund 60 Prozent.

Alles andere als ein Rekord, aber auch kein Tiefschlag. „Wir liegen im Schnitt“, bilanziert der Geschäftsführer. Das geringere Interesse beobachtet der Sprecher des Volkstheaters landauf landab. Bei den Opernfestspielen in München etwa oder bei den Bayreuther Festspielen – „überall läuft’s zäher“. Eine allgemeiner Trend in der Kultur, den er wie Rutz bedauert.

Der ist durchaus etwas enttäuscht. Vor allem, weil es nicht gelungen sei, den Schwung aus der Passion mitzunehmen. Über 200.000 deutsche Gäste sahen das Gelübdespiel, „wir haben es aber nicht geschafft, sie abzuholen“, räumt er ein. Anders als bei „Joseph und seine Brüder“ 2011, also ebenfalls im Folgejahr der Passion. Damals schlugen rund 17 000 Besucher auf. Eine Ursache dafür meint das Geschäftsführer-Duo ausgemacht zu haben: Die Vertragsverhandlungen hatten sich 2022 in die Länge gezogen, weshalb das Weihnachtsgeschäft baden ging. Normalerweise läuft die Kultursommer-Maschinerie mit Ticketverkauf im September an, diesmal erst im Februar. „Ein Drittel des Umsatzes“, betont Mayet, „machen wir aber vor Weihnachten.“