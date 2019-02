Loipe in Oberammergau nicht befahrbar - Jetzt gibt‘s Widerstand von Hobby-Langläufern

180 Kilometer perfekt gespurte Langlauf-Loipen gibt es derzeit in den Ammergauer Alpen, doch eine der schönsten fehlt heuer. Und genau darum kämpfen nun Einheimische und Gäste.

Oberammergau – Die Winterlandschaft in diesen Tagen – einfach traumhaft, bombastisch. Perfekte Bedingungen, gepaart mit Sonne pur und blauem Himmel, sorgen bei Naturfreunden und Freizeitsportlern derzeit für einen wahren Hochgenuss. Auch bei den Langläufern. In den Ammergauer Alpen stehen 180 Kilometer perfekt gespurte Loipen und zwölf miteinander verbundene Rundkurse zur Verfügung: Freaks der schmalen Bretter können praktisch von Schloss Linderhof bis Bad Bayersoien durchlaufen. Wann hat es das zuletzt gegeben? Trotz dieses großen Angebots regt sich derzeit in Oberammergau Ärger – wegen eines kurzen Teilstücks, das nicht mehr gelaufen werden kann. Die Rede ist von der sogenannten Sonnenloipe am Fuße des Wiesmahds zwischen dem Wellenberg und Unterammergau.

Im April vergangenen Jahres hatte der Hauptausschuss des Oberammergauer Gemeinderates beschlossen, den Betrieb dieser rund sieben Kilometer langen Loipe einzustellen. In diesem Winter steht sie nun erstmals nicht mehr zur Verfügung. Widerstand keimt auf. Im Sporthaus Mühlstraßer liegt eine Unterschriftenliste aus mit dem Zweck, „diesen Beschluss der Lokalpolitik für die nächste Saison wieder rückgängig zu machen“. Rund 200 Unterstützer – Einheimische und Gäste – haben sich bislang eingetragen. Inhaber Bernd Mühlstraßer: „Die Leute stehen bei mir im Laden, und verstehen nicht, warum man die beliebteste Loipe im Ammertal aufgibt und nicht mehr laufen kann. Von daher wollte ich dem Thema mit meiner Unterschriftenliste einfach Gehör verschaffen. Das hat überhaupt keinen politischen Hintergrund.“ Was den Geschäftsmann jedoch aufregt, „ist die Blindheit, mit der man hier die einzige Loipe, die die Menschen nach Oberammergau reinbringt, so mir nichts dir nichts zumacht.“

In einer kurzen Erklärung auf der Liste wird argumentiert, dass die Entscheidung, die Sonnenloipe aus dem Loipennetz zu nehmen, „ein Fehler und eine Fehleinschätzung gewesen ist“. So sieht es auch Michael Wernecke, der sich ebenfalls für den Wiederbetrieb der Sonnenloipe einsetzt: „Der Beschluss der Kommunalpolitik kann doch nicht in Stein gemeißelt sein. Es muss möglich sein, eine Entscheidung korrigieren zu können. Ich sehe darin auch eine Wertschöpfung für Oberammergau.“

Ob es zu einer Kehrtwende in der Angelegenheit kommt, muss indes bezweifelt werden. Christian Ostler, Geschäftsleiter der Gemeinde, nennt Gründe, warum der Betrieb eingestellt worden ist: „Im vergangenen Winter konnte zum Beispiel im Graswangtal von Ende November bis Mitte März durchgehend gelaufen werden. Demgegenüber war Langlauf auf der Sonnenloipe nur an ganzen vier Tagen möglich, danach war’s vorbei mit dem Spuren.“ Außerdem, so fährt Ostler fort, komme hinzu, dass die Gemeinde ein Nutzungsentgelt an die Grundeigentümer sprich die Bauern zu zahlen habe. Einfach mal so schnell aufzumachen, sei nicht möglich, „denn alle Schilder müssen aufgestellt werden und die entsprechenden Genehmigungen vorliegen“. Unterm Strich standen für den Geschäftsleiter Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis mehr.

Auf Facebook bezifferte die Parteilose Wählergemeinschaft die Kosten im Winter 2017/18 für den Betrieb der Sonnenloipe auf 10 000 Euro – für Brücken, Drainagen, Überfahrtsrechte und Präparierung. Nur wenn sich der Nachbarort Unterammergau an den „horrenden Kosten“ beteilige, könne man gerne nochmal drüber reden, betont Freie-Wähler-Gemeinderat Michael Fux, der für die Seite im Impressum verantwortlich zeigt. Geschäftsleiter Ostler macht in dem Zusammenhang nochmal deutlich: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir heuer schon einen Ausnahmewinter haben und spüren den Klimawandel doch auch bei uns.“ Aktuell verfüge die Region über ein gewaltiges Loipennetz, für das momentan Top-Bedingungen herrschen. Sicher sei die Sonnenloipe eine sehr schöne Strecke, aber es gebe laut Ostler noch ausreichend Passagen, in denen man wunderschön in der Sonne langlaufen könne. Rein faktisch habe derzeit der Beschluss des Hauptausschusses Gültigkeit: „Daran sind wir gebunden.“