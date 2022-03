Urlaubsgrüße aus der USA: Postkarte kommt mit vier Jahren Verspätung in Oberammergau an

Von: Josef Hornsteiner

Unverhoffte Post: Ursula Erdinger mit der Postkarte, die vier Jahre nach Oberammergau brauchte. © privat

Ein Enkel schickt im Jahr 2018 eine Postkarte aus dem USA-Urlaub an seine Oma in Oberammergau. Jetzt landet sie erst bei ihr im Briefkasten.

Oberammergau – 83 Jahre – so lange brauchte eine Postkarte aus Brüssel, bis sie endlich ihr Ziel erreichte. Selten war eine Karte länger unterwegs. Dabei legte sie gerade einmal 45 Kilometer zurück, ins flandrische Dorf Opbrakel. Der Soldat Victor Morre hatte die Postkarte 1926 an seine Familie geschickt, mit der Bitte: „Wenn ihr noch kein Hemd geschickt habt, dann tut das schnell.“ Darauf wartete er vergebens, weil die Karte bei der Post hinter einen Schrank gerutscht ist und dort erst 2009 entdeckt wurde. Aber wie heißt es so schön: besser spät als nie.

Eine verspätete Sendung hat nun auch Ursula Erdinger aus Oberammergau erhalten. Zwar brauchte diese Postkarte keine 83 Jahre. Doch sie ist immerhin vor fast vier Jahren verschickt worden, als ihr Enkel zum Urlaub in Amerika war. Die 86-Jährige muss herzlich lachen, denkt sie an die Geschichte vom Urlaubsgruß, der seit 2018 auf dem Weg zu ihr war.

Postkarte erst am 18. Februar 2022 in Jacksonville (Florida) abgestempelt

Seit 20 Jahren wohnt Erdinger in Oberammergau, zuvor in Ettal. Noch nie hatte sie Probleme mit Lieferungen gehabt – zumindest keine nennenswerten. Einmal hatte ihre Tochter Barbara Pech, erzählt sie. Auch mit Post aus der USA. Sie studierte vor Jahrzehnten in Washington, Auslandssemester. Gemeldet war sie im tirolerischen Innsbruck. Als die Universität in Washington ihre Unterlagen nach Innsbruck schicken wollte, kam dort über acht Wochen lang nichts an. Die Verzweiflung wuchs, bis eines Tages der Bote vor der Tür stand. Das Kuvert hatte neben dem österreichischen fünf weitere Stempel darauf – allesamt aus australischen Provinzen. „Austria“ ist halt nicht „Australia“, der rote Kontinent. „Ich habe meiner Tochter daraufhin ein T-Shirt gekauft mit der Aufschrift: No Kangaroos in Austria“, sagt Erdinger schmunzelnd.

Jetzt hat es Erdinger erwischt. Doch war ihr beim Empfang der verspäteten Karte erst gar nicht zum Lachen zumute. Am 1. März öffnete sie den Briefkasten und staunte nicht schlecht, dass ihr Enkel Michael sie aus dem Urlaub in Florida grüßte. „Was macht er denn jetzt in Amerika?“, fragte sie sich. Wo doch gerade in der Ukraine Krieg herrscht und Machthaber Putin der USA mit Atomschlägen droht. Das hatte der russische Präsident ausgerechnet an jenem Tag verkündet, als die Postkarte ankam. Ein Stempel ist darauf gedruckt: 18. Februar 2022 vom Postamt Jacksonville in Florida. Von dort aus ging die Sendung an die Deutsche Post und sofort weiter an die richtige Adresse in Oberammergau.

Enkel ist in Augsburg, statt in Amerika

„Ich habe gleich meinen Enkel angerufen“, sagt Erdinger. Was er denn in Amerika mache? Ihr Michael staunte nicht schlecht. Er ist in Augsburg, besucht dort die Meisterschule. Als sie ihm die Postkarte beschrieb, musste er lachen. „Die habe ich dir im Jahr 2018 geschickt“, beruhigte er seine Großmutter. Alle anderen Verwandten und Freunde hätten damals eine Postkarte bekommen, nur die 86-Jährige nicht. „Jetzt weiß ich natürlich, warum“, sagt die Oberammergauerin augenzwinkernd. Die Karte war fast vier Jahre auf dem Weg. Das erklärt auch, wieso die Gattin ihres Enkels, Sara, die „Schwieger-Großmutter“ plötzlich wieder siezt in ihrer Botschaft an die rüstige Rentnerin, wobei sie sich doch schon lange das Du angeboten hatten.

Klaus-Diether Nawrath hört erstaunt der Geschichte zu und muss ein wenig schmunzeln. Der Pressesprecher der Deutschen Post Süd in München kennt natürlich die ein oder andere Anekdote über Verspätungen. Aber vier Jahre? Da staunt selbst der erfahrene Nawrath nicht schlecht. Was glaubt der Profi, was da in Amerika wohl schiefgegangen ist? „Da kann ich natürlich nur spekulieren“, sagt er. Vielleicht ist die Karte in dem Postkasten stecken geblieben. Vielleicht blieb sie an der Innenseite kleben? Eventuell ist sie auch hinter einen Schrank oder einen Schreibtisch gerutscht und erst beim Aufräumen oder Umzug wieder aufgetaucht? „Möglich ist vieles“, sagt der Sprecher. Wie auch immer die Postkarte letztlich gefunden und doch noch auf den Weg gebracht wurde: Die Freude bei Erdinger ist heute genau so groß, wie sie vor vier Jahren gewesen wäre.